IBM wurde mit fünf Palo Alto Networks Awards für das Jahr 2025 ausgezeichnet

Mit diesen jährlichen Auszeichnungen wird eine ausgewählte Gruppe von Palo Alto Networks-Partnern gewürdigt, die im vergangenen Geschäftsjahr außergewöhnliche Leistungen und ein herausragendes Engagement für die Sicherheit ihrer Kunden unter Beweis gestellt haben. Um ein strenges und objektives Auswahlverfahren zu gewährleisten, wurden die diesjährigen Preisträger anhand einer datengestützten Methodik ermittelt, bei der die Partner anhand einer umfassenden Reihe von Leistungskennzahlen bewertet wurden, darunter:

Leistung: Buchungsvolumen und -wachstum, Neukundenwachstum, von Partnern initiiertes Geschäft sowie Angebot-Volumen und -wachstum.

Buchungsvolumen und -wachstum, Neukundenwachstum, von Partnern initiiertes Geschäft sowie Angebot-Volumen und -wachstum. Strategische Zusammenarbeit: Nachweisliche Gewinnung neuer Kunden sowie Erfolge bei der von Partnern initiierten Geschäfts- und Pipeline-Entwicklung.

„Die Partnerschaft zwischen IBM und Palo Alto Networks ist einzigartig, da sie die KI-gestützte Branchenexpertise von IBM mit den marktführenden, umfassenden KI-gestützten Sicherheitsplattformen von Palo Alto Networks verbindet“, erklärte Tim van Den Heede, Vice President Strategic Partnerships bei IBM Consulting Cybersecurity Services. „Gemeinsam beschleunigen wir die Amortisationszeit, senken Kosten und erhöhen die Cyber-Resilienz in großem Maßstab – und ermöglichen gleichzeitig die sichere Einführung von KI und Cloud-Lösungen.“ Es handelt sich um eine leistungsstarke Zusammenarbeit, die darauf ausgelegt ist, den Realitäten der heutigen Bedrohungslandschaft gerecht zu werden und messbare Ergebnisse für Kunden zu liefern.“

„Insbesondere im Bereich Cybersicherheit bietet ein vertrauenswürdiges Ökosystem von Partnern während der gesamten Customer Journey einen Mehrwert“, erklärt eSimone Gammeri, Chief Partnerships Officer bei Palo Alto Networks. „Unsere Partner aller Art sind entscheidend für unsere Fähigkeit, in Zukunft zu expandieren und zu wachsen und den KI-gestützten Ansatz einer umfassenden Sicherheitsplattform zu bieten, den unsere Kunden benötigen. Wir sind stolz darauf, IBM für seine Partnerschaft zu würdigen, und freuen uns darauf, gemeinsam durch weitere Innovationen komplexe Sicherheitsherausforderungen zu meistern.“