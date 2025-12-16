Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM API Connect fördert API-Innovationen für die Zukunft der agentischen KI

IBM erweitert die Funktionen von IBM API Connect und setzt die Grundlage für die nächste Generation intelligenter, verteilter Systeme: DataPower Nano Gateway und API Studio.

Veröffentlicht 16. Dezember 2025
Digitale Illustration des Dashboards von API Connect

Zusammen mit der neuesten Version von API Connect Version 12 liefern diese Weiterentwicklungen eine einheitliche, KI-fähige Plattform, die Entwickler und Unternehmen dabei unterstützt, sichere APIs für die agentische KI-Zukunft zu erstellen, sicher zu verwalten und zur Verfügung zu stellen.

Eine intelligente Grundlage für API Management

API Connect v12 vereint nun jahrzehntelange Integrationsexpertise aus dem webMethods API Management-Portfolio von IBM und Software AG zu einer hybriden, intelligenten Grundlage für API Management. Dies ist auch als Bestandteil der umfassenderen IBM webMethods Hybrid Integration Plattform verfügbar.

Unternehmen setzen zunehmend auf verteilte, cloudnative Microservices. Die Komplexität beim Verbinden, Absichern und Skalieren von APIs im großen Maßstab treibt die Nachfrage nach flexiblen, leichtgewichtigen Gateway-Lösungen am Edge voran. 67 % der Unternehmen implementieren aktiv Microservices-Architekturen. Entsprechend wächst auch der Markt für Microservices API Gateways deutlich: Er soll von 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 auf über 10 Mrd. US-Dollar bis 2033 anwachsen.

In diesem Zusammenhang bietet das DataPower Nano Gateway leichte, unternehmensnahe Sicherheit, Steuerung und Vermittlung direkt am Rand der Anwendungsausführung. Mit einer Startzeit von weniger als 20 MB RAM1 und weniger als einer Sekunde Laufzeit verankert es Governance und Vertrauen dort, wo APIs tatsächlich laufen: zentralisierte Engpässe werden beseitigt, die Latenz reduziert und Microservices können unabhängig skalieren. Eingebaute deklarative YAML-basierte Richtlinien, Zero-Trust-Durchsetzung und OpenTelemetry-Observability ermöglichen es Entwicklern, Workloads konsistent über hybride, Multi-Cloud- und On-Premise-Umgebungen hinweg zu sichern und zu überwachen.

Innerhalb des API-Connect-Ökosystems ergänzt DataPower Nano Gateway das klassische DataPower Gateway um flexible Laufzeitstrategien – von eingebetteter Durchsetzung auf Microservice-Ebene bis hin zum zentralen Enterprise-Gateway-Betrieb.

API Studio: KI-gestützte Volllebenszyklus-Automatisierung

Da Entwicklungsteams zunehmend auf verteilte, cloudnativ Architekturen setzen, haben Unternehmen auch Schwierigkeiten, mit dem rasanten Wachstum und der Komplexität von APIs Schritt zu halten. Laut Gartner werden bis 2025 mehr als 85 % der Unternehmen API-first-Entwicklungsansätze eingeführt haben, um Anwendungen zu modernisieren und Agilität zu erhöhen. Damit steigt der Bedarf an Tools, die Design, Tests, Governance und Deployment über den gesamten Lifecycle hinweg automatisieren.3

Um diesen steigenden operativen und Governance-Anforderungen zu begegnen, führt API Studio eine KI-gestützte Full-Lifecycle-Umgebung ein, die die Entwicklung, das Testen und das Deployment von APIs grundlegend vereinfacht. Sie wurde für kollaborative Workflow auf dem Desktop, in der IDE und im Web entwickelt und bringt Everything-as-Code in den API-Lebenszyklus, so dass Teams konsistent und programmatisch arbeiten können

Mit KI-gestütztem Authoring, Validierung und Richtliniengenerierung – einschließlich Funktionen des bereits angekündigten API Agent – beschleunigt API Studio die Entwicklung und stellt zugleich Compliance und Governance sicher. Darüber hinaus können Teams MCP-Server für veröffentlichte APIs generieren. Integrierte CI/CD-Pipelines und Git-basierte Workflows bieten eine End-to-End-Rückverfolgbarkeit, reduzieren den manuellen Aufwand für Entwickler und bieten Skalierbarkeit, Konsistenz und Qualität für Platform-Engineering-Teams.

Die tiefgehende Integration mit API Connect verbindet Design-Zeit- und Laufzeitmanagement und schafft so einen nahtlosen, automatisierten Weg von der Idee bis zur Produktion.

API Connect V12: Eine einheitliche, hybride Plattform

Mit dem Übergang von Unternehmen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Architekturen sind die API-Ökosysteme zunehmend über verschiedene Clouds, Gateways und Laufzeitumgebungen hinweg fragmentiert. Der 2025 Gartner Magic Quadrant™ for API Management report stellt fest, dass Unternehmen heute Plattformen benötigen, die APIs in verteilten und heterogenen Bereitstellungen steuern können – nicht nur über zentrale Gateways –, um konsistente Sicherheit und Richtlinienkontrolle sicherzustellen.

API Connect V12 adressiert diesen Bedarf mit einer konvergierten Kontrollebene, die die Lebenszyklus-Governance vereinheitlicht und die Verwaltung über hybride Umgebungen hinweg vereinfacht, einschließlich der Föderation mit Drittanbieter-Laufzeiten wie AWS und Azure. Mit dieser Version wird auch ein modernes Developer Portal für die Entdeckung, Nutzung und Verbreitung von APIs eingeführt, das eine kohärente Erfahrung bei der Erstellung, Verwaltung, Sicherheit und Nutzung bietet.

Die verbesserte Integration zwischen API Connect, DataPower Gateway und dem neuen DataPower Nano Gateway gewährleistet konsistente Richtlinien, Analyse und Transparenz über alle Bereitstellungsmodelle hinweg. Mit Blick auf die Zukunft wird IBM die Bereiche Föderation, Konvergenz und KI-gestützte Governance weiter ausbauen, um den Anforderungen zunehmend verteilter Anwendungen gerecht zu werden.

APIs für die agentische KI-Ära

APIs entwickeln sich rasant zur Grundlage agentischer KI-Systeme, in denen intelligente Agenten digitale Fähigkeiten autonom entdecken, orchestrieren und regieren. Unternehmen können nun selbstverwaltete, KI-fähige API-Ökosysteme aufbauen; angetrieben von DataPower Nano Gateway für eingebettete Steuerung, API Studio für KI-gestützte Automatisierung und API Connect V12 für einheitliche Governance.

Während sich KI-Management als Disziplin zur Steuerung von Modellen, Workflows und Interaktionen etabliert, liefert API Connect die Architektur für Vertrauen, Transparenz und Kontrolle in diesem sich entwickelnden Umfeld.

Gebaut für das, was als Nächstes kommt

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von DataPower Nano Gateway, API Studio und API Connect V12 positioniert IBM API Connect als Drehscheibe für API-Innovation im KI-Zeitalter.

Diese Releases liefern Agilität, Sicherheit und Intelligenz vom Edge bis zum Unternehmen und ermöglichen es Entwicklern und Organisationen, in einer sich schnell wandelnden, KI-gestützten Welt sicher zu innovieren.

Weitere Informationen zu IBM API Connect

Live-Demo buchen für eine individuelle Führung

Raghuram Tadipatri

Vice President, Product - Application Integration Software

IBM

Harry Alverson

Vice President, Product Marketing, IBM Automation

IBM