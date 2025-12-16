IBM API Connect fördert API-Innovationen für die Zukunft der agentischen KI

API Connect v12 vereint nun jahrzehntelange Integrationsexpertise aus dem webMethods API Management-Portfolio von IBM und Software AG zu einer hybriden, intelligenten Grundlage für API Management. Dies ist auch als Bestandteil der umfassenderen IBM webMethods Hybrid Integration Plattform verfügbar.

Unternehmen setzen zunehmend auf verteilte, cloudnative Microservices. Die Komplexität beim Verbinden, Absichern und Skalieren von APIs im großen Maßstab treibt die Nachfrage nach flexiblen, leichtgewichtigen Gateway-Lösungen am Edge voran. 67 % der Unternehmen implementieren aktiv Microservices-Architekturen. Entsprechend wächst auch der Markt für Microservices API Gateways deutlich: Er soll von 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 auf über 10 Mrd. US-Dollar bis 2033 anwachsen.

In diesem Zusammenhang bietet das DataPower Nano Gateway leichte, unternehmensnahe Sicherheit, Steuerung und Vermittlung direkt am Rand der Anwendungsausführung. Mit einer Startzeit von weniger als 20 MB RAM1 und weniger als einer Sekunde Laufzeit verankert es Governance und Vertrauen dort, wo APIs tatsächlich laufen: zentralisierte Engpässe werden beseitigt, die Latenz reduziert und Microservices können unabhängig skalieren. Eingebaute deklarative YAML-basierte Richtlinien, Zero-Trust-Durchsetzung und OpenTelemetry-Observability ermöglichen es Entwicklern, Workloads konsistent über hybride, Multi-Cloud- und On-Premise-Umgebungen hinweg zu sichern und zu überwachen.

Innerhalb des API-Connect-Ökosystems ergänzt DataPower Nano Gateway das klassische DataPower Gateway um flexible Laufzeitstrategien – von eingebetteter Durchsetzung auf Microservice-Ebene bis hin zum zentralen Enterprise-Gateway-Betrieb.