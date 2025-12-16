IBM API Connect fördert API-Innovationen für die Zukunft der agentischen KI

Da Entwicklungsteams zunehmend auf verteilte, cloudnativ Architekturen setzen, haben Unternehmen auch Schwierigkeiten, mit dem rasanten Wachstum und der Komplexität von APIs Schritt zu halten. Laut Gartner werden bis 2025 mehr als 85 % der Unternehmen API-first-Entwicklungsansätze eingeführt haben, um Anwendungen zu modernisieren und Agilität zu erhöhen. Damit steigt der Bedarf an Tools, die Design, Tests, Governance und Deployment über den gesamten Lifecycle hinweg automatisieren.3
Um diesen steigenden operativen und Governance-Anforderungen zu begegnen, führt API Studio eine KI-gestützte Full-Lifecycle-Umgebung ein, die die Entwicklung, das Testen und das Deployment von APIs grundlegend vereinfacht. Sie wurde für kollaborative Workflow auf dem Desktop, in der IDE und im Web entwickelt und bringt Everything-as-Code in den API-Lebenszyklus, so dass Teams konsistent und programmatisch arbeiten können
Mit KI-gestütztem Authoring, Validierung und Richtliniengenerierung – einschließlich Funktionen des bereits angekündigten API Agent – beschleunigt API Studio die Entwicklung und stellt zugleich Compliance und Governance sicher. Darüber hinaus können Teams MCP-Server für veröffentlichte APIs generieren. Integrierte CI/CD-Pipelines und Git-basierte Workflows bieten eine End-to-End-Rückverfolgbarkeit, reduzieren den manuellen Aufwand für Entwickler und bieten Skalierbarkeit, Konsistenz und Qualität für Platform-Engineering-Teams.
Die tiefgehende Integration mit API Connect verbindet Design-Zeit- und Laufzeitmanagement und schafft so einen nahtlosen, automatisierten Weg von der Idee bis zur Produktion.