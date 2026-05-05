IBM-Ankündigungen auf der Think 2026 zur Förderung des Zeitalters der Agenten

Die agentische Ära ist keine Zukunftsmusik mehr, sie hat bereits begonnen. Auf der Think 2026 in Boston stellt IBM eine Vielzahl neuer Produkte, Funktionen und Partnerschaften über das gesamte Portfolio hinweg vor.
Die Think 2026 findet vom 4. bis 7. Mai in Boston, Massachusetts, statt. Sie bringt mutige Unternehmen zusammen, die den Schritt in die agentische Zukunft wagen, ihr Geschäft konsequent um KI herum neu ausrichten und so einen beispiellosen ROI erzielen wollen. Die diesjährige Veranstaltung bringt visionäre Führungskräfte, Praktiker und internationale Vorreiter zusammen, um den Weg zu intelligenteren, KI-gestützten Unternehmen zu ebenen.
Über vier Tage voller Keynotes, Sessions und Innovationsvorschauen präsentiert IBM eine umfassende Reihe von Ankündigungen zu agentischer KI, Hybrid Cloud, Automatisierung und vielem mehr. Hier finden Sie einen Überblick über alle Ankündigungen von IBM auf der Think 2026.
IBM Bob (Pro-, Pro+-, Ultra- und Enterprise-SaaS-Pläne) ist ein KI-gestütztes Softwareentwicklungssystem, das die Art und Weise verändern soll, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln, modernisieren und verwalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Codierungsassistenten fungiert Bob als kompletter Entwicklungsbegleiter; und unterstützt den gesamten Prozess – von Systemdesign und Codegenerierung bis hin zu Tests, Sicherheit und Bereitstellung –innerhalb einer einzigen integrierten Umgebung. Bob wurde mit agentischer KI und dem Verständnis mehrerer Modelle entwickelt. Er versteht Ihre Codebasis, Workflows und Unternehmensstandards, automatisiert komplexe Aufgaben, steigert die Produktivität und ermöglicht die schnellere Bereitstellung sicherer, produktionsreifer Software – sowohl für moderne als auch für Altlast-Systeme.
IBM Concert ist eine agentische Betriebsplattform, die Signale aus bestehenden Tools in einem gemeinsamen, systemweiten Kontext zusammenführt und koordinierte Aktionen über die gesamte hybride Umgebung hinweg ermöglicht. Die Plattform baut auf den Stärken von Concert, Instana, Turbonomic, SevOne und Cloud Pak for AIOps auf, indem sie deren Erkenntnisse zusammenführt, relevante Zusammenhänge erkennt und Teams sowie KI-Agenten in die Lage versetzt, gemeinsam zu analysieren, zu entscheiden und zu handeln. So lassen sich Probleme frühzeitig erkennen, Vorfälle schneller beheben sowie Leistung, Kosten und Resilienz kontinuierlich optimieren.
IBM Sovereign Core ermöglicht Unternehmen, Behörden und Dienstleistern die Bereitstellung und den Betrieb KI-fähiger, souveräner Umgebungen mit vollständiger Kontrolle über Daten, Betrieb und Governance. Die Lösung bietet einen integrierten, sofort einsatzbereiten Software-Stack für digitale Souveränität. Sie kombiniert eine kundenseitig betriebene KI-Steuerungsebene mit kontinuierlichen Compliance-Nachweisen und gesteuerten agentischen Workflows über hybride Umgebungen hinweg. IBM Sovereign Core umfasst zudem einen erweiterbaren Katalog, den Unternehmen für ihre eigenen Nutzer kuratieren können. Er enthält eigene Anwendungen oder vorab geprüfte IBM-, Drittanbieter- und Open-Source-Software und -Services aus einem Partnerökosystem. Zu den Partnern gehören unter anderem AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB und Palo Alto Networks.
Confluent ist jetzt Teil von IBM und gilt als weltweit führende Plattform für Datenstreaming. Mehr als 40 % der Fortune-500-Unternehmen setzen auf die Plattform für Echtzeitdaten. Gemeinsam bieten IBM und Confluent eine offene, hybride Datengrundlage, die Live-Geschäftsereignisse in verwaltete, KI-fähige Daten für Anwendungen, Analysen und KI-Agenten im gesamten Unternehmen umwandelt. Confluent bietet eine vollständige Plattform zum Streamen, Verbinden, Verarbeiten und Verwalten von Daten in Echtzeit, die auf offenen Standards wie Kafka, Flink und Iceberg basiert. Die Plattform von Confluent ist nativ in das IBM-Portfolio integriert, darunter Watsonx, IBM Z und IBM WebMethods Hybrid Integration. Beispielsweise arbeiten IBM watsonx.data und Confluent Tableflow zusammen, um Echtzeit-Datenströme sofort als offene Tabellenformate für Analysen und Business Intelligence bereitzustellen.
Die Einführung von KI schreitet rasant voran, doch viele Unternehmen kämpfen nach wie vor mit einer fragmentierten Landschaft aus Agenten, Tools und Systemen. IBM watsonx Orchestrate bietet eine einheitliche agentische Steuerungsebene, die Ordnung in diese Komplexität bringt. Kunden erhalten zentrale Transparenz, Kontrolle und Optimierungsmöglichkeiten über ihr gesamtes KI-Ökosystem hinweg und können so sicher, effizient und mit messbaren Geschäftsnutzen von isolierten Pilotprojekten zu produktiver KI im großen Maßstab übergehen.
Die AI Editions for Core Software vereinen IBMs Portfolio speziell entwickelter KI-Assistenten, Agenten und agentischer Toolkits für DB2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS und OMS. Diese Funktionen werden direkt in Unternehmenssysteme und Workflows integriert und ermöglichen die Interaktion in natürlicher Sprache, das Bereitstellen relevanter Kontexte, die Diagnose von Problemen, die Optimierung der Leistung sowie die Automatisierung von Aufgaben und die Bereitstellung von Empfehlungen für die jeweils sinnvollsten nächsten Schritte. Dabei werden Transparenz, Governance und menschliche Aufsicht auf Unternehmensklasse gewährleistet. Sie unterstützen Unternehmen dabei, von fragmentierter, stark expertenabhängiger Arbeit zu KI-nativen Prozessen überzugehen. Dazu wird gesteuerte, domänenspezifische KI in die IBM Core Software integriert, um Produktivität, Resilienz und Time-to-Value zu verbessern.
Vault Enterprise 2.0 führt neue Funktionen zur Modernisierung identitätsbasierter Sicherheit ein und unterstützt Unternehmen dabei, Secrets Management in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen sicherer, skalierbarer und einfacher zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen die Abschaffung langlebiger Zugangsdaten durch Workload-Identity-Federation, die Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von Zugangsdaten sowie leistungsstarke Verschlüsselung für große und neue Workloads. Die neue Version verbessert außerdem die Integrationen, die Benutzerfreundlichkeit und das Onboarding. Gleichzeitig wird ein neues Versions- und Supportmodell eingeführt, das es Plattform- und Sicherheitsteams erleichtert, Vault im Unternehmensmaßstab einzuführen.
IBM zSecure Secret Manager führt richtlinienbasiertes, automatisiertes Zertifikatslebenszyklusmanagement für IBM z/OS-Umgebungen ein. Durch die Integration mit Unternehmenszertifizierungsstellen wie IBM Vault Self-Managed for Z und LinuxONE können Unternehmen die Zertifikatserneuerung auf z/OS automatisieren.
IBM Cyber Fraud führt eine KI-gestützte Plattform für Betrugsermittlungen ein. Diese automatisiert die Datenerfassung, orchestriert Untersuchungs-Workflows und ermöglicht natürlichsprachliche Analysen über Betrugs-, Zahlungs- und Sicherheitssysteme hinweg. Durch die Zusammenführung fragmentierter Daten in einem zentralen Untersuchungsbereich hilft die Plattform Teams dabei, Entscheidungen schneller zu treffen, konsistenter zu arbeiten und den manuellen Aufwand deutlich zu reduzieren. Mit bis zu 90 % schnelleren Ermittlungen können Unternehmen Betrugsfälle effizienter aufklären, Betriebskosten senken und finanzielle Verluste begrenzen.
HCP Terraform powered by Infragraph ist jetzt als öffentliche Vorschau verfügbar. Infragraph unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Datensilos aufzubrechen, indem es mithilfe eines zentralisierten, ereignisgesteuerten Wissensgraphen eine einheitliche Sicht auf hybride Umgebungen schafft. Dadurch ergeben sich wertvolle Erkenntnisse über die Infrastruktur, die zur Optimierung des Betriebs und zur Automatisierung von Problembehebungen genutzt werden können.
Der Echtzeitkontext auf watsonx.data stellt KI-Agenten kontinuierlich aktualisierte Daten zur Verfügung. Diese Daten werden zusammen mit der geschäftlichen Bedeutung, der Semantik und den Richtlinien bereitgestellt, die die Agenten benötigen, um zu verstehen, was diese Daten darstellen. In Kombination mit der Echtzeit-Kontext-Engine von Confluent verbindet die Lösung Streaming- und Unternehmensdaten mit semantischer Anreicherung und Governance. Dadurch können Agenten vollständige und präzise Erkenntnisse gewinnen und fundierte sowie verlässliche Entscheidungen treffen.
Agentic Data Integration (Vorschau in IBM watsonx.data integration) beschleunigt die Bereitstellung von Daten für Geschäftsanwender und entlastet Entwicklungsteams, sodass diese sich auf hochwertige Innovationen konzentrieren können. Geschäftsanwender können Daten in natürlicher Sprache anfordern, während KI-Agenten diese Anfragen in produktionsreife Pipelines übersetzen. Diese stellen die Daten schnell bereit, inklusive integrierter Governance- und Human-in-the-Loop-Kontrollen. Durch die Abkehr von manuellen und fragmentierten Ansätzen können Datenteams effizienter skalieren und dem steigenden KI- und Analysebedarf besser gerecht werden.
IBM DataPower Interact Gateway ist das Governance-Gateway für KI-Mediation, das sämtliche Interaktionen zwischen Agenten, Modellen und Tools mit Unternehmens-APIs und -Daten steuert, absichert und überwacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen API-Gateways, die nachträglich für den KI-Datenverkehr angepasst wurden, bietet IBM ein kontextbewusstes, einheitliches Gateway, das Sicherheit, Governance und Observability direkt auf der Ebene der KI-Interaktionen durchsetzt. Unternehmen können KI somit sicher verwalten und skalieren, ohne ihre bestehende Architektur neu aufbauen zu müssen.
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Der IBM Z Database Assistant bringt Intelligenz direkt in den Betrieb von Db2 und IMS, bewertet kontinuierlich den Zustand der Datenbanken, liefert Erkenntnisse und empfiehlt Maßnahmen, um manuelle Aufwände zu reduzieren. Durch den Wechsel von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktivem Datenbankmanagement bleibt die Datenverfügbarkeit dauerhaft hoch und die Leistung optimiert, sodass Unternehmen den vollen Wert vertrauenswürdiger IBM-Z-Daten für KI im großen Maßstab ausschöpfen können.
Content Cortex ist ein intelligentes Content-Services-System der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Inhalte für agentische Automatisierung vorzubereiten, zu verwalten und nutzbar zu machen. Die Plattform wurde entwickelt, um erstklassige Aufnahme-, Komprimierungs- und Abrufleistung für statische Inhalte wie Quartalsberichte und Steuerdokumente bereitzustellen. Teams, die bisher zu viel Zeit damit verbracht haben, Inhalte in verschiedenen Systemen zu suchen, zu lesen, zu validieren und abzugleichen, werden in der Lage sein, auf eine Weise zu arbeiten, die die Arbeitsgeschwindigkeit und -sicherheit grundlegend verändert.
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Vorstellung von IBM SQL Data Insights Pro auf der Think 2026 – der Intelligenzschicht für Db2 for z/OS, die rohe SQL Queries ohne Datenverschiebung in Echtzeit-Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen verwandelt. Durch die Kombination automatisierter semantischer Mustererkennung mit natürlichsprachlichen Erklärungen deckt die Lösung verborgene Trends auf, erkennt Anomalien und optimiert die Leistung direkt am Datenbestand. So können Teams schneller, präziser und sicherer von Daten zu Maßnahmen übergehen.
Docling für IBM watsonx ist eine Document Intelligence Platform, die Teams dabei hilft, Dokumente in strukturierte, KI-fähige Datenformate wie Markdown, JSON und HTML umzuwandeln. Die Lösung vereinfacht die Vorbereitung von Dokumenten für Suche, RAG und agentische Workflows und bewahrt dabei Struktur und Kontext – entscheidende Voraussetzungen für hochwertige Informationsabfragen und KI-gestützte Interpretation.
OpenRAG auf watsonx.data ist ein offenes, agentisches RAG-Framework, das KI mit fragmentiertem Unternehmenswissen verbindet und Agenten das Suchen, Schlussfolgern und Validieren ermöglicht. Dadurch können Teams schneller und mit geringerem Aufwand zuverlässigere KI-Workflows erstellen. Die Lösung kombiniert Docling für die Dokumentenverarbeitung, OpenSearch für die hybride Suche und das Retrieval sowie Langflow für die Agentenorchestrierung zu einem sofort einsatzbereiten modularen Stack. Dieser reduziert den Aufwand für Ingestion, Suche, Retrieval und Orchestrierung deutlich.
Unternehmen verlagern ihren Fokus zunehmend von menschengesteuerten Datenschnittstellen (APIs, Dashboards) hin zu KI-Agenten, die Schlussfolgerungen ziehen, Workflows orchestrieren und eigenständig Aktionen ausführen können. Mit watsonx.data 2.3.2 führt IBM einen verwalteten MCP-Server ein, der Funktionen der Datenplattform als standardisierte, auffindbare Tools bereitstellt und Agenten eine sichere und dynamische Interaktion mit Daten ermöglicht. Damit positioniert sich IBM watsonx.data als agentenfähige Plattform und stellt gleichzeitig sicher, dass sämtliche Aktionen den Sicherheits- und Compliance-Richtlinien des Unternehmens entsprechen.
IBM startet eine private technische Vorschau für die GPU-beschleunigte Abfrageverarbeitung für watsonx.data Presto C++, entwickelt in Zusammenarbeit mit NVIDIA und betrieben auf NVIDIA-GPUs. Durch die Verlagerung analytischer Workloads von CPUs auf GPUs ermöglicht die Lösung schnellere Erkenntnisse und geringere Kosten, ohne dass Änderungen an bestehenden SQL- oder Datenpipelines erforderlich sind. Unternehmen, die KI und Analytics effizienter skalieren möchten, sind eingeladen, an der Vorschau teilzunehmen und die Weiterentwicklung aktiv mitzugestalten.
Das ist erst der Anfang. Schauen Sie im Laufe der Woche regelmäßig hier vorbei, um die neuesten Ankündigungen von IBM Think 2026 zu erfahren. Verfolgen Sie gemeinsam mit dem Think-News-Team die laufende Berichterstattung direkt von der Veranstaltung und bleiben Sie mit exklusiven Beiträgen zu den wichtigsten Technologiebranchentrends auf dem Laufenden.
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