IBM-Ankündigungen auf der Think 2026 zur Förderung des Zeitalters der Agenten

Die Think 2026 findet vom 4. bis 7. Mai in Boston, Massachusetts, statt. Sie bringt mutige Unternehmen zusammen, die den Schritt in die agentische Zukunft wagen, ihr Geschäft konsequent um KI herum neu ausrichten und so einen beispiellosen ROI erzielen wollen. Die diesjährige Veranstaltung bringt visionäre Führungskräfte, Praktiker und internationale Vorreiter zusammen, um den Weg zu intelligenteren, KI-gestützten Unternehmen zu ebenen.

Über vier Tage voller Keynotes, Sessions und Innovationsvorschauen präsentiert IBM eine umfassende Reihe von Ankündigungen zu agentischer KI, Hybrid Cloud, Automatisierung und vielem mehr. Hier finden Sie einen Überblick über alle Ankündigungen von IBM auf der Think 2026.