Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM und knowis AG bauen ihre strategische OEM-Partnerschaft aus, um KI-gestützte Architektur und Bereitstellung zu beschleunigen.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es globalen Unternehmen, die Softwarebereitstellung zu beschleunigen, indem sie Architektur, Design und Implementierung in einem KI-gestützten Workflow zusammen führen.

Veröffentlicht 18. Dezember 2025
Digitale Illustration von bunten, übereinander gestapelten Würfeln

IBM und knowis AG haben heute eine erweiterte OEM-Partnerschaft angekündigt, die knowis DevOps Solution Workbench in das DevOps-Portfolio von IBM integriert. Die IBM DevOps Solution Workbench vereint Softwarearchitektur, Softwaredesign und designorientiertes Codierung in einem KI-gestützten Tool.

Architektur für KI-gestützte Entwicklung

Mit dem Aufkommen von KI in der Entwicklung wird die Verwaltung des Kontextes für KI-Assistenten und -Agenten zum strategischen Vorteil, um die Automatisierung in die angestrebte Richtung zu lenken. Dieser Kontext ist in der Softwarearchitektur und im Softwaredesign verankert und stellt alle notwendigen Informationen strukturiert und integriert bereit.

Mit IBM DevOps können Softwarearchitektur und -design in Echtzeit in Zusammenarbeit von Experten definiert und als Single-Source-of-Truth (SSOT) für das Unternehmen etabliert werden. Sie können auch KI-Assistenten und -Agenten, wie z. B. KI-Codierungsassistenten, zur Verfügung gestellt werden.  

Integration in die DevOps-Toolchain

IBM DevOps Solution Workbench integriert sich perfekt in bestehende Entwicklungslösungen. Gitlab-basierte Projekte können durch Softwarearchitektur und Design erweitert werden, und KI-Codierassistenten wie IBM verwenden die Architektur- und Designspezifikation als Grundlage für die strukturierte Codegenerierung.

IBM DevOps Solution Workbench integriert und erweitert das IBM DevOps Portfolio, einschließlich IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test und IBM DevOps Velocity.

Ausrichtung der Softwareentwicklung auf Softwarearchitektur und -design

Die Abstimmung von Entwicklungsteams sowie KI-Assistenten und KI-Agenten bereitet Entwicklungsteams auf die KI-gestützte Entwicklung vor und bietet folgende Vorteile:

  • Schnellere Markteinführung durch Reduzierung von Design-Schulden, die zu technischen Schulden und kostspieligen Überarbeitungen führen können.
  • Optimierte Architektur und Design, die einen kollaborativen, unkomplizierten Übergang von Geschäftsfunktionen in ein strukturiertes System- und Implementierungsdesign ermöglichen.
  • Designbewusste Codierung zur automatischen Umwandlung von Softwaredesign in Implementierungscode.

Ermöglicht es Softwarebereitstellungsteams, von reaktiv zu proaktiv zu verschieben

IBM und die knowis AG haben ihre Partnerschaft erweitert, um Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Systemkomplexität durch proaktive Architektur, Design und Automatisierung zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit IBM mit der Aufnahme unseres Produkts in das IBM DevOps Portfolio einen neuen Meilenstein erreicht hat“, sagte Dr. Gerald Gassner, CEO und Mitbegründer der knowis AG. „In einer Welt zunehmender Systemkomplexität ermöglicht diese Partnerschaft den Software-Entwicklungsteams, sich von der reaktiven Brandbekämpfung zur proaktiven Entwicklung und Automatisierung zu verschieben. Einbetten der DevOps Solution Workbench in das IBM DevOps Portfolio führt Architektur und Implementierung innerhalb eines verschlankten Workflows näher zusammen.“

„IBMs Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Innovation in großem Maßstab, zu sicher und effizient bereitzustellen“, sagte James Hunter, Program Director bei IBM DevOps. „Durch das Einbetten der DevOps Solution Workbench können unsere Kunden kreative Architektur und Design mit standardisierter Bereitstellung verbinden und so sicherstellen, dass Ideen schnell und konsistent in qualitativ hochwertigen Code umgesetzt werden.“

Von der Vision zur Umsetzung

Gemeinsam unterstützen IBM DevOps und knowis AG ihre Kunden beim Übergang von der Vision zur Umsetzung: durch die Verknüpfung von Strategie, Architektur und Engineering in einem kontinuierlichen, KI-gestützten Workflow.

Weitere Informationen zur IBM DevOps Solution Workbench finden Sie unten.

IBM DevOps Solution Workbench – Produktseite
IBM DevOps Solution Workbench – Release 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

James Hunter

Über knowis AG

Die knowis AG ist ein Softwaretechnologieunternehmen mit Sitz in Regensburg, Deutschland. Das Flaggschiffprodukt, Cloud Solution Workbench, ist eine Softwarearchitektur- und Softwaredesignlösung, die Teams beim Aufbau und Modernisieren komplexer Systeme mithilfe von KI-gestützter Modellierung und designorientierter Codierung unterstützt. Ursprünglich als Fintech- und Lösungsanbieter in der komplexen und stark regulierten Finanzdienstleistungsbranche gegründet, hat sich knowis über 20 Jahre zu einem branchenübergreifenden Technologiepartner für Softwareentwicklungsteams in ganz Europa entwickelt.