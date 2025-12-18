IBM und knowis AG bauen ihre strategische OEM-Partnerschaft aus, um KI-gestützte Architektur und Bereitstellung zu beschleunigen.

Mit dem Aufkommen von KI in der Entwicklung wird die Verwaltung des Kontextes für KI-Assistenten und -Agenten zum strategischen Vorteil, um die Automatisierung in die angestrebte Richtung zu lenken. Dieser Kontext ist in der Softwarearchitektur und im Softwaredesign verankert und stellt alle notwendigen Informationen strukturiert und integriert bereit.

Mit IBM DevOps können Softwarearchitektur und -design in Echtzeit in Zusammenarbeit von Experten definiert und als Single-Source-of-Truth (SSOT) für das Unternehmen etabliert werden. Sie können auch KI-Assistenten und -Agenten, wie z. B. KI-Codierungsassistenten, zur Verfügung gestellt werden.