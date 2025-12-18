IBM und knowis AG bauen ihre strategische OEM-Partnerschaft aus, um KI-gestützte Architektur und Bereitstellung zu beschleunigen.

IBM und die knowis AG haben ihre Partnerschaft erweitert, um Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Systemkomplexität durch proaktive Architektur, Design und Automatisierung zu unterstützen.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit IBM mit der Aufnahme unseres Produkts in das IBM DevOps Portfolio einen neuen Meilenstein erreicht hat“, sagte Dr. Gerald Gassner, CEO und Mitbegründer der knowis AG. „In einer Welt zunehmender Systemkomplexität ermöglicht diese Partnerschaft den Software-Entwicklungsteams, sich von der reaktiven Brandbekämpfung zur proaktiven Entwicklung und Automatisierung zu verschieben. Einbetten der DevOps Solution Workbench in das IBM DevOps Portfolio führt Architektur und Implementierung innerhalb eines verschlankten Workflows näher zusammen.“
„IBMs Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Innovation in großem Maßstab, zu sicher und effizient bereitzustellen“, sagte James Hunter, Program Director bei IBM DevOps. „Durch das Einbetten der DevOps Solution Workbench können unsere Kunden kreative Architektur und Design mit standardisierter Bereitstellung verbinden und so sicherstellen, dass Ideen schnell und konsistent in qualitativ hochwertigen Code umgesetzt werden.“