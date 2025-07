IBM® und CAST unterstützen Kunden bei der beschleunigten Migration und Modernisierung von Anwendungen

Kontinuierliche Fortschritte in der KI erweisen sich schnell als entscheidender Faktor für die Verbesserung der Anwendungsfindungsphase im Rahmen von Modernisierungsprojekten. Herkömmliche, manuell durchgeführte Erkennungsmethoden waren zeitaufwändig, äußerst fehleranfällig und stark vom Wissen der Teammitglieder in den IT- und DevOps-Teams abhängig – Wissen, das aufgrund von Fluktuation kontinuierlich verloren ging, insbesondere bei Altsystemen mit Altlasten. Im Gegensatz dazu verbessert KI die Entdeckung, indem sie diese automatisiert, schneller, skalierbar und wesentlich genauer macht und so bereits zu Beginn der Modernisierung besser informierte Entscheidungen ermöglicht.

Automatisierte Codeanalyse und Mustererkennung: KI-fähige Tools können Tausende von Codezeilen analysieren, um Architekturmuster (zum Beispiel Monolith im Vergleich zu Microservice), Codegerüche und technische Schulden, API-Nutzung und Abhängigkeiten von Bibliotheken von Drittanbietern zu identifizieren. Dies verringert die Abhängigkeit von menschlichen Prüfern und deckt Probleme auf, die sonst unbemerkt bleiben würden. Zuordnung von Abhängigkeiten: KI kann versteckte Abhängigkeiten zwischen Frontend- und Backend-Komponenten, Datenbanken und Anwendungsschichten, externen Systemen und Diensten automatisch aufdecken. Dies trägt dazu bei, die Genauigkeit der Auswirkungsanalyse und Migrationsplanung zu verbessern, da Teams Zugriff auf intuitive visuelle Blueprints komplexer Anwendungen haben. Intelligente Anwendungsklassifizierung und Clustering: Durch den Einsatz von maschinellem Lernen können Anwendungen einfach nach Technologie-Stack, nach Geschäftsfunktion, nach Modernisierung oder sogar nach benutzerdefinierten Kategorien gruppiert werden. KI kann die Identifizierung von Kandidaten für ein Rehosting, Refactoring oder die Stilllegung auf der Grundlage von Mustern, die aus ähnlichen Portfolios gewonnen wurden, beschleunigen. Beschleunigen Sie die Dokumentationsanalyse mit Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): KI kann Altlast-Dokumentationen sowie den Code und andere unstrukturierte Daten analysieren, um nützliche Erkenntnisse zu gewinnen, um Lücken schnell zu schließen und einen umfassenden und genauen Wissenskorpus aufzubauen. Schätzung der Cloud-Bereitschaft und des Aufwands: KI-Modelle, die anhand historischer Modernisierungsprojekte trainiert wurden, können die Komplexität der Migration, die Kosten, den Zeitaufwand und sogar die Ausrichtung der Cloud-Services abschätzen (z. B. welche Services durch verwaltete Cloud-Angebote ersetzt werden können).