19. August 2025
Neuerungen: Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit IBM hat Arivonix eine tiefe Integration mit IBM watsonx.ai entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Granite Foundation Models direkt in ihre Live-Datenpipelines einzubetten.
Die Integration ermöglicht es Unternehmen, produktionsreife generative KI-Workflows mit vollständiger Governance, operativer Kontrolle und Echtzeit-Bereitstellung über alle Geschäftssysteme hinweg aufzubauen. Dies ist ein strategischer Schritt vorwärts, um LLMs innerhalb der Unternehmensinfrastruktur nativ zugänglich zu machen, ohne Kompromisse bei Compliance, Transparenz oder Geschwindigkeit einzugehen.
Diese Integration macht IBM watsonx.ai zu einer sicheren, konfigurierbaren Komponente innerhalb von Unternehmensdatenpipelines. Der Prozess läuft vollständig innerhalb der Data Fabric des Benutzers ab, mit voller Transparenz und Modularität.
Ein häufiger Anwendungsfall in Unternehmen, der durch diese Integration ermöglicht wird, ist die intelligente Anreicherung von Dokumenten oder Entitäten. Zum Beispiel:
Diese Architektur unterstützt horizontale Anwendungen in den Bereichen Marktforschung, Beschaffung, Compliance, Kunden-Onboarding und Wissensmanagement, ohne dass für jeden Workflow eine individuelle Entwicklung erforderlich ist.
Siehe IBM watsonx.ai-Integration auf Arivonix
Sehen Sie, wie Arivonix generative KI in Aktion unterstützt
Besuchen Sie arivonix.com für eine Plattformübersicht