Ein häufiger Anwendungsfall in Unternehmen, der durch diese Integration ermöglicht wird, ist die intelligente Anreicherung von Dokumenten oder Entitäten. Zum Beispiel:

Ein Unternehmensanalyst lädt eine Tabelle mit Anbieternamen hoch.

Arivonix ruft relevante Nachrichtenausschnitte, Finanzübersichten oder firmenbezogene Daten ab.

IBM watsonx.ai erstellt für jeden Anbieter eine prägnante, mit Quellenangaben versehene Zusammenfassung, in der aktuelle Entwicklungen oder Compliance-Risiken aufgeführt sind.

Die Ergebnisse werden mit Zitaten und Versionsverfolgung zur Überprüfbarkeit wieder in die Tabelle eingefügt.

Diese Architektur unterstützt horizontale Anwendungen in den Bereichen Marktforschung, Beschaffung, Compliance, Kunden-Onboarding und Wissensmanagement, ohne dass für jeden Workflow eine individuelle Entwicklung erforderlich ist.

