IBM und Arivonix arbeiten zusammen, um watsonx.ai in Echtzeit-Unternehmensdaten-Pipelines einzubinden

AI in Action

19. August 2025

Autor

Karthik Subramanian

VP, Strategy

Neuerungen: Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit IBM hat Arivonix eine tiefe Integration mit IBM watsonx.ai entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Granite Foundation Models direkt in ihre Live-Datenpipelines einzubetten. 

Die Integration ermöglicht es Unternehmen, produktionsreife generative KI-Workflows mit vollständiger Governance, operativer Kontrolle und Echtzeit-Bereitstellung über alle Geschäftssysteme hinweg aufzubauen. Dies ist ein strategischer Schritt vorwärts, um LLMs innerhalb der Unternehmensinfrastruktur nativ zugänglich zu machen, ohne Kompromisse bei Compliance, Transparenz oder Geschwindigkeit einzugehen.

Die 5 wichtigsten Vorteile dieser Integration

  1. KI-Anreicherung in Echtzeit innerhalb von Workflows: Durch diese Integration können die Granite-Modelle von IBM als Schritt innerhalb der Live-Pipelines von Arivonix aufgerufen werden, um Anwendungsfälle wie Dokumentenzusammenfassungen, kontextbezogene Klassifizierung, Metadatenanreicherung und intelligentes Routing in Sekundenschnelle zu ermöglichen.
  2. Transparente, konforme und überprüfbare Modelle: Jeder Modellaufruf wird mit vollständigen Metadaten protokolliert, einschließlich Eingabeaufforderungen, Eingaben, Ausgaben und Zeitstempeln, wodurch die Rückverfolgbarkeit und Governance vom Experiment bis zur Bereitstellung gewährleistet ist.
  3. Konfigurierbares Low-Code-Prompt-Authoring: Unternehmensteams können mithilfe der Low-Code-Schnittstelle von Arivonix dynamische Eingabeaufforderungen erstellen, die auf ihre Workflows zugeschnitten sind. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer ständigen technischen Unterstützung und schnelle Experimente in großem Maßstab werden ermöglicht.
  4. Plug-and-Play-Zugriff auf Foundation Models: IBM watsonx.ai ist sofort einsatzbereit und vorintegriert, mit einer in die KI-Orchestrierungsebene von Arivonix integrierten Berechtigungsverwaltung der Unternehmensklasse und flexibler Modellauswahl.
  5. Durchgängige Kontrolle von der Datenaufnahme bis zur Datenausgabe: Da Arivonix eine Verbindung zu Rohdatenquellen (APIs, Dateien, Datenbanken und strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Formaten) herstellt und die Ergebnisse an operative Systeme (Tabellenkalkulationen, Dashboard-Analysen, APIs und Plattformen) liefert, wird der gesamte KI-Anreicherungszyklus von der Datenaufbereitung bis zur LLM-Ausgabe in einer einzigen kontrollierten Pipeline abgewickelt.

Funktionsweise: Nahtlose Integration zwischen IBM watsonx.ai und Arivonix

Diese Integration macht IBM watsonx.ai zu einer sicheren, konfigurierbaren Komponente innerhalb von Unternehmensdatenpipelines. Der Prozess läuft vollständig innerhalb der Data Fabric des Benutzers ab, mit voller Transparenz und Modularität.

  1. Modellauswahl: IBM watsonx.ai erscheint als vorintegrierte Foundation Model Suite innerhalb der Arivonix-Schnittstelle. Benutzer können aus Modellen wie Granite auswählen, um Anwendungsfälle wie Zusammenfassung, Anreicherung, Klassifizierung und Inhaltserstellung zu unterstützen.
  2. Einrichtung der Anmeldedaten: Benutzer verbinden sich mit ihrem watsonx.ai Workspace, indem sie sichere API-Anmeldedaten und Endgeräte-URLs eingeben. Rollenbasierte Zugriffskontrollen und Verschlüsselung schützen die Verbindung innerhalb von Unternehmensumgebungen.
  3. Prompt Authoring: Prompts werden mit einem Low-Code-Builder erstellt und an bestimmte Schritte in der Arivonix-Pipeline angehängt. Sie unterstützen eine Reihe von Aufgaben, darunter Textgenerierung, Dokumentenzusammenfassung, Metadatenanreicherung und kontextbezogene Fragen und Antworten.
  4. Pipeline-Ausführung: Zur Laufzeit löst die Arivonix-Plattform automatisch das konfigurierte watsonx.ai-Modell aus. Das Modell erhält strukturierte, kontextreiche Eingaben und gibt die verarbeiteten Ergebnisse in Echtzeit zurück. Diese Ausgaben werden je nach Bedarf an Tabellenkalkulationen, Dashboards oder Datenbanken weitergeleitet.
  5. Governance und Überprüfbarkeit: Alle Modellinteraktionen werden mit Prompt-Versionen, Eingaben, Ausgaben und Ausführungsmetadaten protokolliert. Dies ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit und damit Nutzungsanalysen, Überwachung und Compliance-Berichte über alle KI-Workflows hinweg.

Anwendungsfall Spotlight: Intelligente Dokumenten- oder Entitätsanreicherung

Ein häufiger Anwendungsfall in Unternehmen, der durch diese Integration ermöglicht wird, ist die intelligente Anreicherung von Dokumenten oder Entitäten. Zum Beispiel:

  • Ein Unternehmensanalyst lädt eine Tabelle mit Anbieternamen hoch.
  • Arivonix ruft relevante Nachrichtenausschnitte, Finanzübersichten oder firmenbezogene Daten ab.
  • IBM watsonx.ai erstellt für jeden Anbieter eine prägnante, mit Quellenangaben versehene Zusammenfassung, in der aktuelle Entwicklungen oder Compliance-Risiken aufgeführt sind.
  • Die Ergebnisse werden mit Zitaten und Versionsverfolgung zur Überprüfbarkeit wieder in die Tabelle eingefügt.

Diese Architektur unterstützt horizontale Anwendungen in den Bereichen Marktforschung, Beschaffung, Compliance, Kunden-Onboarding und Wissensmanagement, ohne dass für jeden Workflow eine individuelle Entwicklung erforderlich ist.

Siehe IBM watsonx.ai-Integration auf Arivonix

Sehen Sie, wie Arivonix generative KI in Aktion unterstützt

Besuchen Sie arivonix.com für eine Plattformübersicht 

