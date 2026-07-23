IBM und AMD bringen mit einem validierten goldenen Muster für Accelerated Computing souveräne KI voran

IBM Sovereign Core und AMD Accelerated Computing helfen dabei, souveräne KI praktischer bereitzustellen. Um Unternehmen zu unterstützen, KI mit Schutzmaßnahmen in die Produktion zu bringen, treiben IBM und AMD ihre Zusammenarbeit durch ein validiertes goldenes Muster voran, das IBM Sovereign Core mit AMD Accelerated Computing kombiniert.

Das validierte Muster bietet Kunden und Partnern einen klareren, besser reproduzierbaren Weg, um KI-fähige souveräne Umgebungen bereitzustellen. Anstatt die komplette Architektur von Grund auf zu entwerfen, können Unternehmen mit getesteten Anleitungen beginnen, die Infrastruktur, Software, Governance und Workload-Ausführung aufeinander abstimmen.

Das Muster ist besonders relevant für regulierte Branchen, die sensible Daten für KI verwenden, Regierungen, die öffentliche Dienstleistungen modernisieren, Managed Service Providers, die souveräne Cloud- und KI-Services entwickeln, und Unternehmen, die Flexibilität bei der Bereitstellung in lokalen, Cloud- und Edge-Umgebungen benötigen.