IBM und AMD bringen mit einem validierten goldenen Muster für Accelerated Computing souveräne KI voran

Aufbauend auf ihrer bestehenden Partnerschaft freuen sich IBM und AMD, die Veröffentlichung eines validierten Bereitstellungsmusters auf AMD-Infrastruktur und IBM Sovereign Core-Software bekannt zu geben. Dieses soll Unternehmen dabei zu helfen, KI-Workloads mit mehr Kontrolle, Konsistenz, Compliance-Bereitschaft und operativer Souveränität in die Produktion zu bringen.
IBM Sovereign Core und AMD Accelerated Computing helfen dabei, souveräne KI praktischer bereitzustellen. Um Unternehmen zu unterstützen, KI mit Schutzmaßnahmen in die Produktion zu bringen, treiben IBM und AMD ihre Zusammenarbeit durch ein validiertes goldenes Muster voran, das IBM Sovereign Core mit AMD Accelerated Computing kombiniert.
Das validierte Muster bietet Kunden und Partnern einen klareren, besser reproduzierbaren Weg, um KI-fähige souveräne Umgebungen bereitzustellen. Anstatt die komplette Architektur von Grund auf zu entwerfen, können Unternehmen mit getesteten Anleitungen beginnen, die Infrastruktur, Software, Governance und Workload-Ausführung aufeinander abstimmen.
Das Muster ist besonders relevant für regulierte Branchen, die sensible Daten für KI verwenden, Regierungen, die öffentliche Dienstleistungen modernisieren, Managed Service Providers, die souveräne Cloud- und KI-Services entwickeln, und Unternehmen, die Flexibilität bei der Bereitstellung in lokalen, Cloud- und Edge-Umgebungen benötigen.
Mit dem Einzug der KI in die Produktion hängt die digitale Souveränität zunehmend davon ab, wie die gesamte Technologieumgebung konzipiert und betrieben wird. Die Datenresidenz bleibt wichtig, aber Unternehmen müssen auch berücksichtigen, wer die Plattform kontrolliert, wie KI-Workloads verwaltet werden und ob Betriebs- und Compliance-Anforderungen im Laufe der Zeit nachgewiesen werden können.
Die Schaffung einer solchen Umgebung erfordert eine konsistente Zusammenarbeit von Rechenleistungen, Plattformsoftware und Governance-Funktionen. IBM Sovereign Core bietet die Softwaregrundlage für souveräne operative Kontrolle, während AMD Accelerated Computing die Leistung liefert, die für anspruchsvolle KI-Workloads erforderlich ist.
Gemeinsam helfen IBM und AMD ihren Kunden dabei, zwei häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit der Überführung souveräner KI in die Produktion anzugehen.
Das von IBM und AMD validierte goldene Muster vereint:
Diese getestete Konfiguration soll Kunden dabei helfen, KI-fähige souveräne Umgebungen auf konsistentere Weise und mit weniger operativen Reibungsverlusten bereitzustellen.
Anstatt mit einer leeren Architektur zu beginnen, können Unternehmen und Dienstleister das Muster verwenden, um Infrastruktur, Software, Verwaltung und Betrieb von Anfang an aufeinander abzustimmen. Dies kann dazu beitragen, die Bereitstellung zu beschleunigen, die Komplexität der Konfiguration zu reduzieren und eine konsistentere Implementierung in allen Umgebungen zu unterstützen.
Das Muster bewahrt außerdem die Wahl der Infrastruktur. Kunden können IBM Sovereign Core in bevorzugten On-Premises-, Public-Cloud-, Edge- und anderen unterstützten Infrastrukturumgebungen bereitstellen und dabei ein einheitliches souveränes Kontrollmodell über Deployments hinweg beibehalten.
IBM Sovereign Core wertet kontinuierlich die Umgebung, in der KI-Workloads ausgeführt werden, anhand definierter Anforderungen aus und protokolliert während des Betriebs entsprechende Nachweise. Dadurch erhalten Governance-Teams einen aktuellen und nachvollziehbaren Überblick über die Kontrollleistung, ohne auf die regelmäßige manuelle Datenerfassung angewiesen zu sein.
Die Plattform bietet außerdem kontrollierten Zugang zu KI-Diensten über den AI Inference Service von IBM Sovereign Core. Unternehmen können genehmigte Modelle konfigurieren, den Zugriff kontrollieren, Anmeldedaten verwalten und Protokollierung, Audit- und Nutzungsinformationen innerhalb der souveränen Umgebung erfassen.
Durch die Kombination dieser Funktionen AMD Accelerated Computing hilft das validierte goldene Muster den Kunden, eine Grundlage für KI-Workloads zu schaffen, die leistungsfähig, steuerbar und überprüfbar ist.
Die Validierung mit AMD-GPUs, einschließlich der AMD Instinct™ MI350P PCIe® Card, bietet Kunden getestete Bereitstellungshinweise für die Ausführung von KI-Inferenz, agentischer KI und datenintensiven Workloads innerhalb definierter souveräner Grenzen.
Das validierte goldene Muster bietet Kunden und Partnern einen getesteten Ausgangspunkt für die Bereitstellung von KI-fähigen souveränen Umgebungen.
Es kann Unternehmen helfen:
Mit steigenden Souveränitätsanforderungen bietet IBM Sovereign Core Unternehmen eine einheitliche Möglichkeit, KI-Implementierungen auszuweiten, ohne die Kontrolle über die Systeme, Prozesse und Daten aufzugeben.
Zusammen helfen IBM Sovereign Core und AMD Accelerated Computing Unternehmen, KI-Umgebungen zu erstellen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch steuerbar, prüfbar und einfacher zu betreiben sind.