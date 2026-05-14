IBM erhält SAP Business AI Operations-Zertifikat

IBM Consulting hat das SAP Business AI Operations-Zertifikat erhalten – ein bedeutender Meilenstein, der IBMs Position als operativ ausgereiftester Partner im SAP-Ökosystem untermauert – und die einzige GSI, die alle acht globalen SAP-Partnerzertifizierungen innehat.
Diese Zertifizierung validiert, dass IBM die Frameworks, Sicherheitskontrollen und die Umsetzungsdisziplin hat, um Business AI in komplexen, unternehmensweiten SAP-Umgebungen zu operationalisieren. Für Kunden, die ihre SAP-Transformation beschleunigen, bietet dies die Gewissheit, dass IBM nicht nur KI implementieren, sondern sie vom ersten Tag an zuverlässig betreiben, steuern und skalieren kann.
Die SAP Business AI Operations-Zertifizierung bestätigt die Fähigkeit von IBM, KI direkt in SAP-Prozesse einzubetten: Unterstützung vernetzter Abläufe, Stärkung der Servicestabilität und Ermöglichung datengestützter Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene. Kunden haben einen Nutzen von einem Partner, dessen Funktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg validiert werden – von Strategie und Design bis hin zum laufenden Betrieb und kontinuierlichen Verbesserungen.
Dies spiegelt die Kernphilosophie von IBM wider: KI als integralen, eng mit den SAP-Prozessen verwobenen Bestandteil zu ermöglichen – und nicht als eigenständiges Add-on.
Durch die Operationalisierung von dialogorientierter, präskriptiver und agentischer KI in SAP-Landschaften treibt IBM konkrete operative Veränderungen voran, darunter:
Für die Kunden sind die Auswirkungen spürbar. KI, die die Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen verbessert, die Betriebskosten senkt, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Art von Resilienz aufbaut, die die Leistung aufrechterhält und Geschäftsergebnisse liefert. IBMs Modell der schrittweisen Transformation bedeutet, dass der Wert nicht mit der Inbetriebnahme aufhört; er verstärkt sich, wenn KI zu einem Kernbestandteil der Geschäftstätigkeit wird.
Für IBM ist die Zertifizierung kein Endpunkt – sie ist ein Betriebsstandard. Die SAP Business AI Operations-Zertifizierung spiegelt die institutionalisierten Fähigkeiten von IBM in den Bereichen Governance, Sicherheit, Bereitstellung und kontinuierliche Befähigung wider. Dadurch wird sichergestellt, dass KI in allen globalen SAP-Standorten konsistent ausgeführt und skaliert wird, was zu vorhersehbaren Ergebnissen und einer schnelleren Time-to-Value für Kunden führt.
Da Unternehmen die Einführung von RISE with SAP, Clean Core-Prinzipien, Joule und Cloud-First-Architekturen beschleunigen, gibt die SAP Business AI Operations-Zertifizierung von IBM unseren Kunden die Gewissheit, dass Business AI sicher operationalisiert, verantwortungsbewusst skaliert werden kann und vom ersten Tag an messbaren Wert liefert.
Dieser Meilenstein unterstreicht die Rolle von IBM als marktführender Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, ihr SAP-Kernsystem zu stärken, operative Risiken zu reduzieren und durch Business AI intelligentere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.
—Emer Neville, Global Head of Partner Excellence Center, SAP