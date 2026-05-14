IBM erhält SAP Business AI Operations-Zertifikat

Die SAP Business AI Operations-Zertifizierung bestätigt die Fähigkeit von IBM, KI direkt in SAP-Prozesse einzubetten: Unterstützung vernetzter Abläufe, Stärkung der Servicestabilität und Ermöglichung datengestützter Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene. Kunden haben einen Nutzen von einem Partner, dessen Funktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg validiert werden – von Strategie und Design bis hin zum laufenden Betrieb und kontinuierlichen Verbesserungen.

Dies spiegelt die Kernphilosophie von IBM wider: KI als integralen, eng mit den SAP-Prozessen verwobenen Bestandteil zu ermöglichen – und nicht als eigenständiges Add-on.