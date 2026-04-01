IBM erweitert das Ökosystem der über watsonx Orchestrate verfügbaren Sprachfunktionen, sodass Kunden Erfahrungen schaffen können, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.
IBM hat kürzlich Partnerschaften mit Deepgram und ElevenLabs angekündigt, um die über watsonx Orchestrate verfügbaren Sprachfunktionen zu erweitern, was Unternehmen dabei hilft, natürlichere Sprach Erfahrungen zu schaffen, die Self-Service-Auflösung zu verbessern und Service-Mitarbeiter besser zu unterstützen, wenn eine Eskalation erforderlich ist. Diese Partnerschaften bieten Kunden zudem mehr Flexibilität beim Aufbau und der Skalierung von Erfahrungen mit watsonx Orchestrate.
Hinter jeder Kennzahl eines Contact Centers steckt ein menschlicher Moment: Ein Kunde, der vor Arbeitsbeginn ein Abrechnungsproblem lösen möchte; ein Mitarbeiter, der um Hilfe ruft und in einer Endlosschleife festhängt; ein Agent, der einen weiteren Anruf entgegennimmt, der eigentlich schon früher hätte gelöst werden sollen.
Für IBM Kunden haben solche Momente eine besondere Bedeutung. Wenn automatisierte Prozesse nicht den Erwartungen entsprechen, sind die Kunden frustriert, die Mitarbeiter geraten unter Druck und der Servicebetrieb wird schwieriger und teurer zu skalieren. Das ist der Punkt, an dem die Eindämmung wichtig ist. In der Kundenbetreuung bedeutet Eindämmung, dass ein Problem innerhalb der KI-gesteuerten Reise gelöst wird, ohne dass der Kunde an einen Live-Agenten weitergeleitet werden muss. Auf dem gesamten Markt ist die Anzahl der Anrufe nach wie vor zu gering und zu viele Anrufe werden an Service-Mitarbeiter weitergeleitet. Dies treibt die Kosten in die Höhe, verlängert die Wartezeiten und erhöht den Druck auf die Serviceteams.
Kunden spüren diesen Zusammenbruch schnell. Wenn Sprachsysteme langsam, unnatürlich oder nicht in der Lage sind, die Aufgabe zu erledigen, versuchen die Menschen, sie ganz zu umgehen – oft durch Drücken von „0, 0, 0“, um eine Person zu erreichen.
Das Problem ist nicht die Automatisierung selbst. Das Problem ist, dass zu viele automatisierte Erfahrungen die Arbeit nicht beenden können.
Unternehmen wünschen sich Modularität. Sie wünschen sich die Möglichkeit, die Komponenten auszuwählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen, Umgebungen und Kundenprozessen passen – keine Einheitslösung. IBM erweitert das Ökosystem der über watsonx Orchestrate verfügbaren Sprachfunktionen, sodass Kunden Erfahrungen schaffen können, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt sind.
Die Sprachkommunikation bleibt einer der wichtigsten Kanäle in der Kundenbetreuung. Damit Sprach-KI erfolgreich ist, muss sie zwei Dinge gut können: Kunden genau verstehen und auf natürliche, zeitnahe Weise reagieren.
Das Gespräch mit den KI-Agenten von Orchestrate für die Kundenbetreuung ist so natürlich wie das Gespräch mit einem Service-Mitarbeiter. Diese neue Generation von Agenten kann spontane Gespräche führen und sich locker über fast jedes Thema unterhalten – und dabei den Anrufer dazu anleiten, die Informationen preiszugeben, die zur Erledigung einer Aufgabe erforderlich sind. Die Zeiten der verkrampften Pausen und langen Stille sind vorbei. Die KI-Agenten können das Gespräch am Laufen halten, indem sie die Anrufer darüber informieren, dass sie im Hintergrund arbeiten. Und sie beherrschen Dutzende von Sprachen.
Deepgram liefert schnelle, präzise Speech to Text mit einer Latenz von weniger als 300 ms und hilft Sprachagenten, Kunden in Echtzeit zu verstehen und Gespräche flüssig und natürlich zu halten. ElevenLabs bietet Premium-Text-to-Speech-Funktionen für Anwendungen, bei denen die Sprachqualität selbst im Mittelpunkt der Marke steht – wie beispielsweise markeneigene Sprachagenten, Premium-Erzählungen, mehrsprachige Synchronisation und individuelles Stimmenklonen –, wo emotionaler Realismus und Vertrauen einen direkten Einfluss auf das Engagement haben können. Gemeinsam helfen diese Fähigkeiten Unternehmen, Kundenreisen zu schaffen, die sowohl reaktionsfähiger als auch ansprechender wirken.
Eine bessere Stimme allein verbessert die Eindämmung nicht. Entscheidend ist, ob KI bei der Bewältigung der Aufgabe helfen kann.
Ein Kundenproblem wie ein Rechnungsstreit oder eine Terminänderung kann mehrere Schritte erfordern – die Absicht verstehen, Kontoinformationen abrufen, Geschäftslogik anwenden, Folgemaßnahmen auslösen und entscheiden, ob eine menschliche Übergabe erforderlich ist. watsonx Orchestrate hilft dabei, diese Schritte zu koordinieren, sodass mehr Interaktionen erfolgreich abgewickelt werden können.
Das ist der Unterschied zwischen einer Automatisierung, die einfach nur reagiert, und einer KI, die zur Problemlösung beiträgt.
Nicht jeder Anruf sollte eingeschränkt werden. Manche Situationen erfordern Empathie, Urteilsvermögen oder eine Ausnahmebehandlung, die nur ein menschlicher Agent bieten kann.
Deshalb liegt der Wert von watsonx Orchestrate nicht nur in der Verbesserung des Self-Service, sondern auch darin, dass Agenten effizienter arbeiten können, wenn eine Eskalation das richtige Ergebnis ist.
Wenn ein Anruf an einen Live-Agenten geleitet wird, kann watsonx Orchestrate dabei helfen, den Kontext weiterzugeben, Wiederholungen zu reduzieren, relevante Hinweise anzuzeigen und den manuellen Folgeaufwand zu verringern. Das hilft den Agenten, Anrufe effizienter zu bearbeiten und gleichzeitig die Erfahrung für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu verbessern.
IBM stärkt die Sprachfunktionen von watsonx Orchestrate auf eine Art und Weise, die für Führungskräfte in der Kundenbetreuung von Bedeutung ist: Unternehmen hören besser, sprechen besser, lösen mehr Probleme und unterstützen ihre Mitarbeiter effektiver.
Das Ziel ist nicht einfach nur eine bessere Automatisierung. Es ist eine bessere Auflösung.