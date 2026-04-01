Hinter jeder Kennzahl eines Contact Centers steckt ein menschlicher Moment: Ein Kunde, der vor Arbeitsbeginn ein Abrechnungsproblem lösen möchte; ein Mitarbeiter, der um Hilfe ruft und in einer Endlosschleife festhängt; ein Agent, der einen weiteren Anruf entgegennimmt, der eigentlich schon früher hätte gelöst werden sollen.

Für IBM Kunden haben solche Momente eine besondere Bedeutung. Wenn automatisierte Prozesse nicht den Erwartungen entsprechen, sind die Kunden frustriert, die Mitarbeiter geraten unter Druck und der Servicebetrieb wird schwieriger und teurer zu skalieren. Das ist der Punkt, an dem die Eindämmung wichtig ist. In der Kundenbetreuung bedeutet Eindämmung, dass ein Problem innerhalb der KI-gesteuerten Reise gelöst wird, ohne dass der Kunde an einen Live-Agenten weitergeleitet werden muss. Auf dem gesamten Markt ist die Anzahl der Anrufe nach wie vor zu gering und zu viele Anrufe werden an Service-Mitarbeiter weitergeleitet. Dies treibt die Kosten in die Höhe, verlängert die Wartezeiten und erhöht den Druck auf die Serviceteams.

Kunden spüren diesen Zusammenbruch schnell. Wenn Sprachsysteme langsam, unnatürlich oder nicht in der Lage sind, die Aufgabe zu erledigen, versuchen die Menschen, sie ganz zu umgehen – oft durch Drücken von „0, 0, 0“, um eine Person zu erreichen.

Das Problem ist nicht die Automatisierung selbst. Das Problem ist, dass zu viele automatisierte Erfahrungen die Arbeit nicht beenden können.