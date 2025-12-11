Wie Quantum Safe Migration Orchestrator von IBM die quantensichere Migration koordiniert

Quantencomputing revolutioniert Branchen, bringt aber auch eine der disruptivsten Sicherheitsherausforderungen unserer Zeit mit sich. Die kryptographischen Algorithmen, die unsere Finanztransaktionen, persönlichen Identitäten und die nationale Infrastruktur schützen, sind gefährdet. Diese Bedrohung hat die quantensichere Migration nicht nur zu einem technischen Problem, sondern zu einer strategischen Geschäftspriorität gemacht.

Zwei entscheidende Tatsachen unterstreichen die Notwendigkeit sofortigen Handelns:

Harvest now, decrypt later: Gegner sammeln bereits heute verschlüsselte Daten, mit der Absicht, diese zu entschlüsseln, sobald Quantenfunktionen ausgereift sind. Das bedeutet, dass sensible Informationen schon lange vor der breiten Markteinführung von Quantencomputern gefährdet sind. Kryptografische Schulden: Jedes neue System, das mit veralteter Verschlüsselung eingesetzt wird, erhöht den zukünftigen Aufwand für die Sanierung. Je länger Unternehmen warten, desto komplexer und kostspieliger wird der Übergang.

Kryptografische Umgebungen sind tief eingebettet in Anwendungen, APIs, Netzwerke und Anbieterplattformen. Herkömmliche Tools bieten eine gewisse Transparenz, ermöglichen aber nicht die unternehmensweite, risikopriorisierte Transformation.