Sicherheit

Wie Quantum Safe Migration Orchestrator von IBM die quantensichere Migration koordiniert

IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator ist eine KI-gestützte Plattform, die ausschließlich von IBM Consulting genutzt wird und Unternehmen dabei unterstützt, die Komplexität einer mehrjährigen Transformation hin zu einer quantensicheren Migration zu bewältigen.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), betrieben von IBM Research, ist eine KI-gestützte Plattform, die ausschließlich von IBM Consulting genutzt wird und Unternehmen dabei unterstützt, die Komplexität einer mehrjährigen Transformation hin zu einer quantensicheren Migration zu bewältigen. IBM QSMO geht weit über kryptografische Untersuchungen hinaus und bietet Orchestrierung, Automatisierung und strategische Umsetzung.

Die Dringlichkeit der quantensicheren Bereitschaft

Quantencomputing revolutioniert Branchen, bringt aber auch eine der disruptivsten Sicherheitsherausforderungen unserer Zeit mit sich. Die kryptographischen Algorithmen, die unsere Finanztransaktionen, persönlichen Identitäten und die nationale Infrastruktur schützen, sind gefährdet. Diese Bedrohung hat die quantensichere Migration nicht nur zu einem technischen Problem, sondern zu einer strategischen Geschäftspriorität gemacht.

Zwei entscheidende Tatsachen unterstreichen die Notwendigkeit sofortigen Handelns:

  1. Harvest now, decrypt later: Gegner sammeln bereits heute verschlüsselte Daten, mit der Absicht, diese zu entschlüsseln, sobald Quantenfunktionen ausgereift sind. Das bedeutet, dass sensible Informationen schon lange vor der breiten Markteinführung von Quantencomputern gefährdet sind.
  2. Kryptografische Schulden: Jedes neue System, das mit veralteter Verschlüsselung eingesetzt wird, erhöht den zukünftigen Aufwand für die Sanierung. Je länger Unternehmen warten, desto komplexer und kostspieliger wird der Übergang.

Kryptografische Umgebungen sind tief eingebettet in Anwendungen, APIs, Netzwerke und Anbieterplattformen. Herkömmliche Tools bieten eine gewisse Transparenz, ermöglichen aber nicht die unternehmensweite, risikopriorisierte Transformation.

Schlüsselfunktionen und Vorteile von IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator bietet 7 neue Funktionen und Vorteile:

  • Risikobasierte Prioritätensetzung: Identifizierung und Einstufung risikoreicher Assets basierend auf einer mehrdimensionalen Quantenbedrohungsmodellierung.
  • Aufgliederung: Systematische Aufgliederung von Geschäftsassets in relevante IT-Komponenten entsprechend ihrer Gefährdung durch Quantenbedrohungen.
  • Migrationsplanung: Erstellung eines maßgeschneiderten, mehrschichtigen Migrationsfahrplans, mit dem Dringlichkeit, Machbarkeit, Konformität und Quantenbereitschaft von Komponenten (z. B. Constraint-Management) in Einklang gebracht werden.
  • Unternehmensweite Sichtbarkeit: Erfassung bekannter und verborgener Abhängigkeiten zwischen hybriden IT-Umgebungen und Infrastrukturkomponenten.
  • Governance und Berichterstellung: Dashboards und Compliance-konforme Berichterstattung für CISOs, CIO und Vorstände.
  • Strategische Integration: Optionen zur Integration mit Change Management Databases (CMDB), kryptographischen Stücklisten (CBOM), CI/CD-Pipelines, PKI, CLM und KMS, um Pläne in die Tat umzusetzen.
  • Anreicherung des Geschäftskontexts: Anreicherung der Rohdaten mit geschäftsrelevanten Informationen, um sicherzustellen, dass Investitionen dort eingesetzt werden, wo sie am wichtigsten sind.

Was IBM QSMO von anderen abhebt

Im Gegensatz zu den bereits vorhandenen herkömmlichen kryptografischen Tools, die als passive Scanner fungieren, bietet IBM QSMO eine vollwertige Orchestrierung. Es zeigt Ihnen nicht nur, wo die Risiken liegen, sondern hilft Ihnen auch zu verstehen, welche am wichtigsten sind, wie sie mit ihnen umgehen und wie Sie eine Transformation realisieren können, die auf Ihre Geschäftsprioritäten und Einschränkungen durch Abhängigkeiten abgestimmt ist. 

IBM QSMO wurde erfolgreich validiert und wird aktiv vom CIO bei IBM und mehreren IBM-Kunden zur Unterstützung ihrer quantensicheren Migration eingesetzt.

Eine mehrjährige Reise

Eine quantensichere Migration bedeutet eine strategische, mehrjährige Transformation. QSMO von IBM ermöglicht Unternehmen, vom Bewusstwerden ins Handeln zu kommen, wobei jeder Schritt intelligent, orchestriert und automatisiert ist.

Unterstützt von IBM Research, wo drei der NIST PQC-Algorithmen und den CBOM-Standard entwickelt wurden, und von Frost & Sullivan als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Post-Quanten-Kryptographie anerkannt, ist IBM Consulting in einer einzigartigen Position, Unternehmen bei dieser entscheidenden Entwicklung zu begleiten.

Mehr erfahren über IBM Quantum Safe Transformation Services

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe