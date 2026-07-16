So erstellen Kunden mit IBM watsonx Orchestrate praktische agentische KI

In verschiedenen Branchen hilft IBM® watsonx Orchestrate Kunden, Agenten mit vertrauenswürdigen Daten, Geschäftssystemen und wiederholbaren Workflows zu verbinden, die Geschwindigkeit, Kosten und Benutzererfahrung verbessern.
Die operative Umsetzung von Enterprise KI wird schwieriger, wenn die Arbeit Dokumente, Systeme, Teams und Genehmigungspunkte überschreitet. Ein Modell könnte eine nützliche Antwort liefern, aber der Workflow muss weiterhin Beweise abrufen, Zugriffsregeln respektieren, Systeme aktualisieren, Ausnahmen routen und den Nutzern zeigen, warum die Ausgabe vertrauenswürdig ist. Ohne diese Orchestrierung kann es passieren, dass Teams zwar aussagekräftige Prototypen erstellen, diese aber dennoch manuelle Überprüfungen, Copy-Paste-Arbeiten und individuelle Integrationen für jeden Anwendungsfall erfordern.
Indem wir die Lücke zwischen einer funktionierenden Demo und einem funktionierenden Unternehmens-Workflow überbrücken, beginnen die acht IBM® watsonx Orchestrate Kunden-Bereitstellungen, die wir in diesem Blogbeitrag detailliert beschreiben werden, zu konvergieren. Drei wiederkehrende Herausforderungen stechen hervor:
In diesem Beitrag untersuchen wir, wie watsonx Orchestrate dazu beiträgt, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es Teams eine strukturierte Möglichkeit bietet, das Verhalten von Agenten zu koordinieren, Unternehmenssysteme zu verbinden und Arbeitsabläufe zu skalieren, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Die robustesten Implementierungen behandeln einen Chatbot nicht als Anwendung. Zuerst wird der Geschäftsprozess abgebildet. Diese Methode umfasst die Abfolge der vom Benutzer zu erledigenden Aufgaben, die Systeme, von denen jede Aufgabe abhängt, und die zur Entscheidungsfindung erforderlichen Nachweise. Außerdem werden die Regeln für das Routing von Ausnahmen und die Punkte hervorgehoben, an denen ein Mensch die Ausgabe überprüfen oder genehmigen muss.
Anschließend nutzen die Teams watsonx Orchestrate, um die richtigen Schritte, Systeme, Modelle und Übergaben zu koordinieren. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass vorhersehbare Arbeit deterministisch bleibt, während KI für Aufgaben reserviert wird, bei denen Sprachverständnis einen Mehrwert schafft.
Die Anwendung Lexxari der Claims Connection Group zeigt dieses Muster bei der Überprüfung von Versicherungspolicen. In Versicherungsbedingungen werden Deckungsgrenzen, Ausschlüsse, Bedingungen und Ausnahmen oft über lange Dokumente verteilt. Lexxari trennt die einzelnen Schritte: Der Benutzer lädt eine Police hoch, wählt einen Schadenstyp aus, löst bei Bedarf eine optische Zeichenerkennung aus und generiert aus einem vorgegebenen Fragenraster ein intelligentes Datenblatt.
Bei offenen Fragen verwendet AskLexxari die Retrieval-Augmented Generation (RAG), die die Eingabe des Modells auf politikspezifische Evidenz beschränkt. Watsonx Orchestrate verbindet die Erfahrung mit Richtliniendaten, Backend-Services und Schritten zur Quellenermittlung. Dieser Prozess hilft dabei, die Arbeit, die bis zu 45 Minuten dauern kann, zu einem schnelleren reviews-Pfad zu komprimieren, den geschulte Benutzer verify können.
Erfahren Sie mehr über den Anwendungsfall und die Architektur der Claims Connection Group.
Der Anbieter von KI-Lösungen, Knockri, wendet dasselbe Prinzip auf strukturierte Personalbeschaffung an. Das Unternehmen nutzt watsonx Orchestrate zur Koordination von Bewertung-Start, Kandidateninteraktionen, Erinnerungen, Terminplanung, Routing, Abschlussverfolgung und Ausnahmen. Die Orchestrierungsschicht koordiniert den Prozess; sie fungiert nicht als uneingeschränkter Entscheidungsträger bei der Einstellung von Mitarbeitern.
Diese Grenze half Knockri, die Zeit bis zur Einstellung von Mitarbeitern um mehr als 60 % zu reduzieren. Zudem wurde der Workload für die Personalvermittler um bis zu einen Tag pro Einstellungszyklus reduziert und eine Kandidatenzufriedenheitsbewertung von 4,7 von 5 Punkten erzielt.
Mehr erfahren über den Anwendungsfall und die Architektur von Knockri
Dynamiq wendet das gleiche Workflow-First-Muster auch bei der Forschung an, wo die Arbeit von mehr abhängt als nur von der Generierung einer plausiblen Antwort. Ein Nutzer stellt eine rechtliche oder vertragliche Frage, die Anfrage wird klassifiziert und der richtige Forschungsweg ausgewählt. Anschließend werden die relevanten Dokumente und Klauseln abgerufen und die Ausgabe so strukturiert, dass ein Rechtsanwalt die Begründung prüfen kann, bevor er darauf reagiert.
Watsonx Orchestrate hilft bei der Koordination dieser Schritte, indem es die Arbeit zwischen den Agenten weiterleitet, die richtigen Forschungsfunktionen aufruft und den Workflow durch ein einheitliches Erfahrung zugänglich hält.
Durch diese Struktur kann Dynamiq einfache Anfragen auf einem direkten Pfad bearbeiten, während komplexere Aufgaben, wie z. B. vergleichende Vertragsanalysen oder die Bewertung der Einhaltung einzelner Klauseln, an Agenten weitergeleitet werden, die für eine tiefergehende Forschung konzipiert sind.
Dynamiq hat außerdem seinen Multi-Agenten-Workflow für juristische Forschung als externen Agent in watsonx Orchestrate importiert, sodass autorisierte Nutzer denselben Workflow starten und diesen gemeinsam mit anderen Unternehmensagenten koordinieren können.
Durch den optimierten Workflow wurde die Vertragsprüfungszeit von 90 auf 45 Minuten verkürzt, die Reaktionszeit auf Geschäftsanfragen von zwei Tagen auf eine Stunde und die Klauselidentifizierung von 20 auf zwei Minuten. Das Ergebnis ist nicht nur ein schnelleres Rechercheerlebnis; es ist ein juristischer Arbeitsablauf, der den Schritten folgt, die Fachleute bereits benötigen, um den Ergebnissen zu vertrauen, sie zu überprüfen und zu nutzen.
Mehr erfahren über den Anwendungsfall und die Architektur von Dynamiq
Agentische KI ist in der Produktion am effektivsten, wenn Agenten wissen, welche Informationen sie nutzen können, woher sie stammen und wer die Ausgabe sehen darf. watsonx Orchestrate unterstützt dieses Muster durch Wissensquellen, Werkzeuge, Verbindungen und Workflows.
Mit Tools können Agenten Daten abfragen, Dokumente erstellen oder Transaktionen ausführen. Verbindungen verwalten Authentifizierungsmethoden wie Inhabertoken, API-Schlüssel, OAuth und Schlüssel-Wert-Zugangsdaten. Diese Methode bietet Entwicklern eine praktische Möglichkeit, Agenten mit Unternehmenssystemen zu verbinden, ohne jede Integration in einen einmaligen Build zu verwandeln.
MyLÚA Zustand hat seine Plattform für die perinatale Versorgung auf der Grundlage eines kontrollierten Umfelds entwickelt. Die Plattform unterstützt werdende Eltern vor, während und nach der Schwangerschaft und liefert Doulas, Betreuungsteams, Arbeitgebern und Krankenkassen bessere Hinweise auf Bedürfnisse, die oft unbemerkt bleiben. Watsonx Orchestrate verwaltet die Agentenausführung und den Toolaufruf, während IBM® watsonx.ai Verarbeitet fundierte Reaktionen mithilfe von RAG-Systemen, unterstützt durch kuratieren Inhalte zu den Themen Schwangerschaft, Wochenbettpflege, Stillen, psychische Gesundheit und Ernährung.
Die Architektur hält personenbezogene Daten und geschützte Gesundheitsinformationen durch rollenbasierte Einwilligung und Tokenisierung von großen Sprachmodellen fern. Der Wert dieser Vertrauensgrenze zeigt sich in der Benutzererfahrung: 79 % der Benutzer gaben an, sich beim Teilen sensibler Informationen wohlzufühlen.
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ViClinic nutzt watsonx Orchestrate, um Agenten über Workflow im Gesundheitswesen hinweg zu koordinieren, die oft mehrere Teams, Systeme und Genehmigungsstellen umfassen. Das agentische Betriebssystem für das Gesundheitswesen bietet den Agenten einen gemeinsamen klinischen Kontext, der die Grundlage für die Aufnahme, Dokumentation, Vorabgenehmigung, Pflegekoordination, Codierung, Umsatzzyklusverwaltung und Nachsorge bildet.
Orchestrate hilft dabei, Aufgaben an den richtigen Bearbeiter weiterzuleiten, die richtigen Tools auszulösen und Übergaben zu verwalten. Mit diesem Ansatz kann die Arbeit den Versorgungsprozess verschieben, ohne dass Kliniker dieselben Informationen in verschiedenen Systemen erneut eingeben müssen.
Die Governance-Ebene steuert, wer welchen Agenten verwenden darf, auf welche Daten jeder Agent zugreifen darf, welche Genehmigungen erforderlich sind und wie jede Aktion protokolliert wird. Kliniker initiieren die Agentenarbeit und überprüfen die Ausgaben, bevor Informationen in Unterlagen oder externe Systeme gelangen. ViClinic berichtet von Effizienzsteigerungen von bis zu 20 % durch die Reduzierung wiederholter Dateneingaben, die Verbesserung der Vorbereitung von Vorabgenehmigungen und die Koordinierung der Arbeitsabläufe entlang des gesamten Behandlungsprozesses.
Mehr erfahren über den Anwendungsfall und die Architektur von ViClinic
Der Datenlösungsanbieter Brighthive zeigt, warum der gesteuerte Kontext auch wichtig ist, bevor Agenten Fragen beantworten. BrightAgent koordiniert spezialisierte Agenten in den Bereichen Aufnahme, Qualität, Governance, Engineering, Analyse und Visualisierung, sodass unübersichtliche Unternehmensdaten für nachgelagerte KI-Workflows nutzbar werden.
Es unterstützt mehr als 600 vorgefertigte Datenverbinder über Airbyte und wendet Richtlinien-, Qualitäts-, Herkunfts- und Zugriffskontrollen an, bevor Agenten die Daten verwenden. Mit watsonx Orchestrate kann BrightAgent über den Agentenkatalog bereitgestellt werden, sodass Unternehmen die kontrollierte Datenaufbereitung innerhalb einer umfassenderen Orchestrierungsschicht nutzen können.
Erfahren Sie mehr über die Anwendungsfälle und die Architektur von Brighthive.
Das dritte Muster, das sich bei Kundeneinsätzen immer wieder zeigt, ist die Wiederverwendbarkeit. Watsonx Orchestrate schafft einen größeren Mehrwert, wenn Teams Agenten, Tools, Wissensquellen und Integration über mehrere Workflow hinweg wiederverwenden können.
Es unterstützt die verwaltete SaaS-Bereitstellung auf IBM®Cloud, AWS und AWS GovCloud sowie die lokale Bereitstellung über IBM®t Cloud Pak for Data oder IBM Software Hub. Es unterstützt auch externe Agenten durch Protokolle wie externer Chat und Agent-to-Agent oder A2A, so dass Agenten, die außerhalb von Orchestrate erstellt wurden, mit nativen Agenten zusammenarbeiten können.
CrushBank zeigt, wie die Wiederverwendung die Ökonomie der KI-Einführung verändert. Die IT-Serviceplattform nutzt watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate und IBM® Cloud, um Tickets zu klassifizieren, Prioritäten festzulegen, den geschäftlichen Kontext zu berücksichtigen und die Arbeit an das richtige Team oder den richtigen Ingenieur weiterzuleiten. Watsonx Orchestrate fungiert als Orchestrierungsschicht für Agenten, die Daten abrufen, Downstream-Tools aufrufen und Workflows ausführen. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit um etwa 25 % und eine Steigerung der Lösungsquote beim ersten Anruf um 20 %. Diese Kennzahlen stehen in direktem Zusammenhang mit Supportkosten, Entwicklungskapazität und Kundenzufriedenheit.
CrushBank zeigt auch, warum eine eingebettete Benutzererfahrung wichtig ist. Dieselbe Daten- und Agentenschicht kann in einer Weboberfläche, in IT-Servicemanagementsystemen wie ConnectWise oder in Kollaborationstools wie Microsoft Teams und Slack erscheinen. Durch diese Strategie bleibt KI in den Tools, die Support-Teams bereits verwenden. Es ermöglicht CrushBank außerdem, die gleiche Grundlage über den IT-Support hinaus auf die Modernisierung von Altlast-Anwendungen, Versicherungsansprüche und medizinische Abrechnung auszudehnen.
Mehr erfahren über den Anwendungsfall und die Architektur von CrushBank
Avid Solutions wendet das Wiederverwendungsmuster auf die Beschaffung im öffentlichen Sektor über GovPulse.io an. Die Anwendung aggregiert Beschaffungssignale von Bund, Ländern, Landkreisen und Gemeinden und nutzt dann watsonx Orchestrate, um Tool-Aufrufe zu koordinieren und die Antwortpipeline von der Anfrage bis zur Ausgabe zu verwalten. Es indexiert 13.662 Domänen von Bundesstaaten, Countys und Kommunen in allen 50 Bundesstaaten, integriert Quellen wie SAM.gov und USAspending.gov und hilft kleinen Regierungsauftragnehmern, Chancen frühzeitig zu erkennen. Avid schätzt, dass Benutzer die manuelle Recherchezeit um etwa 70 % reduzieren, da kleinere Teams Beschaffungsinformationen erhalten, ohne eine dedizierte Analystenfunktion besetzen zu müssen.
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Dynamiq zeigt auch, wie durch Wiederverwendung ein spezialisierter Workflow auf eine breitere Funktionen skalieren kann. Nach der Entwicklung seines Workflows für die juristische Forschung importierte Dynamiq diesen über eine API als externen Agenten in watsonx Orchestrate. Dadurch können autorisierte Benutzer denselben Rechtsforschung-Workflow per Chat aufrufen, anstatt ihn für jede Schnittstelle, jedes Team oder jedes Geschäftssystem neu erstellen zu müssen.
Orchestrate kann diesen externen Agenten dann mit Agenten koordinieren, die mit Systemen wie SAP, Salesforce und ServiceNow verbunden sind.
Das Ergebnis ist ein wiederverwendbares Muster: Spezialisierte rechtliche Überlegungen bleiben erhalten, während IT- und Compliance-Teams eine gemeinsame Orchestrierungsebene erhalten, die sie beobachten, regeln und auf neue Anwendungsfall ausweiten können.
Bei all diesen Bereitstellungen bietet watsonx Orchestrate den Teams eine praktische Möglichkeit, Agenten dazu zu bringen, einem realen Workflow zu folgen. Es hilft ihnen, ihr Handeln in einem vertrauenswürdigen Kontext zu verankern und dieselben Akteure, Werkzeuge und Integrationen in neuen Anwendungsfällen wiederzuverwenden. Dieses Gleichgewicht trägt dazu bei, die deterministische Logik dort walten zu lassen, wo Regeln wichtig sind, und reviews dort hinzuzufügen, wo Genauigkeit oder die Einhaltung von Vorschriften dies erfordern. Es bietet den Teams außerdem eine Grundlage, die sie erweitern können, ohne dass jede Bereitstellung in einen individuellen Neuaufbau umgewandelt werden muss. Das ist auch der Grund, warum dasselbe Produkt Anwendungsfall von der Analyse von Versicherungspolicen über die Personalbeschaffung bis hin zum Gesundheitswesen unterstützen kann.
Für Entwickler und technische Produktmanager ist die Bereitstellung einheitlich:
Für die Kunden zeigen sich die Vorteile in besseren Metriken und niedrigeren Gesamtbetriebskosten, wie die Kundenbeispiele deutlich belegen:
Für die Nutzer sind die Auswirkungen einfach und klar:
watsonx Orchestrate macht dies möglich, indem es Teams eine wiederholbare Methode bietet, Agenten mit vertrauenswürdigen Daten zu verbinden, Arbeitsabläufe systemübergreifend zu steuern und die richtigen Tools auszulösen.