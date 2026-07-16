So erstellen Kunden mit IBM watsonx Orchestrate praktische agentische KI

Diese Grenze half Knockri, die Zeit bis zur Einstellung von Mitarbeitern um mehr als 60 % zu reduzieren. Zudem wurde der Workload für die Personalvermittler um bis zu einen Tag pro Einstellungszyklus reduziert und eine Kandidatenzufriedenheitsbewertung von 4,7 von 5 Punkten erzielt.

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Dynamiq wendet das gleiche Workflow-First-Muster auch bei der Forschung an, wo die Arbeit von mehr abhängt als nur von der Generierung einer plausiblen Antwort. Ein Nutzer stellt eine rechtliche oder vertragliche Frage, die Anfrage wird klassifiziert und der richtige Forschungsweg ausgewählt. Anschließend werden die relevanten Dokumente und Klauseln abgerufen und die Ausgabe so strukturiert, dass ein Rechtsanwalt die Begründung prüfen kann, bevor er darauf reagiert.

Watsonx Orchestrate hilft bei der Koordination dieser Schritte, indem es die Arbeit zwischen den Agenten weiterleitet, die richtigen Forschungsfunktionen aufruft und den Workflow durch ein einheitliches Erfahrung zugänglich hält.

Durch diese Struktur kann Dynamiq einfache Anfragen auf einem direkten Pfad bearbeiten, während komplexere Aufgaben, wie z. B. vergleichende Vertragsanalysen oder die Bewertung der Einhaltung einzelner Klauseln, an Agenten weitergeleitet werden, die für eine tiefergehende Forschung konzipiert sind.

Dynamiq hat außerdem seinen Multi-Agenten-Workflow für juristische Forschung als externen Agent in watsonx Orchestrate importiert, sodass autorisierte Nutzer denselben Workflow starten und diesen gemeinsam mit anderen Unternehmensagenten koordinieren können.

Durch den optimierten Workflow wurde die Vertragsprüfungszeit von 90 auf 45 Minuten verkürzt, die Reaktionszeit auf Geschäftsanfragen von zwei Tagen auf eine Stunde und die Klauselidentifizierung von 20 auf zwei Minuten. Das Ergebnis ist nicht nur ein schnelleres Rechercheerlebnis; es ist ein juristischer Arbeitsablauf, der den Schritten folgt, die Fachleute bereits benötigen, um den Ergebnissen zu vertrauen, sie zu überprüfen und zu nutzen.

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