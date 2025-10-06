Guardium Data Protection 12.2: Kontinuierliche Compliance erreichen

Compliance hat sich von einer periodischen Anforderung zu einer kontinuierlichen Erwartung gewandelt.
Unternehmen müssen ihre Vertrauenswürdigkeit heute täglich unter Beweis stellen, nicht nur bei jährlichen Audits. Gleichzeitig nehmen die Unternehmensdaten ständig an Volumen, Wert und Anfälligkeit zu und umfassen lokale Systeme, mehrere Cloud - SaaS, Cloud - SaaS Anwendungen und sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Formate. Diese Ausbreitung erhöht das Risiko, führt zu Governance-Herausforderungen und erschwert die Durchsichtigkeit.
IBM Guardium Data Protection 12.2 begegnet diesen Herausforderungen durch die Konvergenz von kontinuierlicher Compliance mit neuen Sicherheits-, Überwachungs- und Betriebsfunktionen. Dieses Release schafft eine Grundlage, auf der die Überwachung automatisiert, messbar und intelligent ist, während sich die Transparenz nahtlos über hybride Umgebungen erstreckt.
Compliance ist kein periodischer Prozess mehr; sie ist kontinuierlich. Aber was noch wichtiger ist: Es geht nicht nur darum, das Audit zu bestehen. Es gibt Vorschriften, um Geschäftsrisiken zu reduzieren, z. B. finanzielle, reputationsbezogene und betriebliche Risiken. Unternehmen, die Compliance als kontinuierliche Risikomanagement-Disziplin betrachten, sind besser in der Lage, kostspielige Vorfälle zu verhindern und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, anstatt nur einmal im Jahr die Prüfer zufriedenzustellen.
Guardium verwandelt die Einhaltung von Vorschriften von einem jährlichen Gedränge in einen ständigen Zustand der Bereitschaft mit:
Dieses kontinuierliche Modell reduziert den manuellen Aufwand, stärkt die Überwachung und stellt die jederzeitige Auditbereitschaft sicher. Compliance wird sowohl zum Business Enabler als auch zu einer proaktiven Strategie zur Risikominderung – gemessen, sichtbar und integriert.
Die neueste Guardium Data Protection Version 12.2 baut auf der Grundlage einer kontinuierlichen Compliance auf und erweitert ihren Wert um leistungsstarke neue Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Überwachung über hybride Datenumgebungen zu skalieren.
Guardium Data Protection 12.2 führt außerdem neue Funktionen ein, die Sicherheit erhöhen, den Betrieb vereinfachen und Unternehmen in großem Maßstab unterstützen:
Diese Verbesserungen erweitern die Fähigkeit von Guardium Data Protection, Daten während ihres gesamten Lebenszyklus zu sichern, und stellen sicher, dass Überwachung, Leistung und Governance mit den sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens skalieren.
Mit IBM Guardium Data Protection erhalten Unternehmen nicht nur die Tools, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch die Transparenz und Intelligenz, die sie zur Stärkung ihres gesamten Sicherheitsstatus benötigen. Kontinuierliche Konformität mit stärkerer Sicherheit und erweiterten betrieblichen Funktionen ist mehr als nur mithalten, sondern anführen.