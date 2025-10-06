Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Guardium Data Protection 12.2: Kontinuierliche Compliance erreichen

Veröffentlicht 10/06/2025

Autor

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium

Compliance hat sich von einer periodischen Anforderung zu einer kontinuierlichen Erwartung gewandelt.

Unternehmen müssen ihre Vertrauenswürdigkeit heute täglich unter Beweis stellen, nicht nur bei jährlichen Audits. Gleichzeitig nehmen die Unternehmensdaten ständig an Volumen, Wert und Anfälligkeit zu und umfassen lokale Systeme, mehrere Cloud - SaaS, Cloud - SaaS Anwendungen und sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Formate. Diese Ausbreitung erhöht das Risiko, führt zu Governance-Herausforderungen und erschwert die Durchsichtigkeit.

IBM Guardium Data Protection 12.2 begegnet diesen Herausforderungen durch die Konvergenz von kontinuierlicher Compliance mit neuen Sicherheits-, Überwachungs- und Betriebsfunktionen. Dieses Release schafft eine Grundlage, auf der die Überwachung automatisiert, messbar und intelligent ist, während sich die Transparenz nahtlos über hybride Umgebungen erstreckt.

Fortlaufende Compliance: Kontrollen, Schwellenwerte und Hub

Compliance ist kein periodischer Prozess mehr; sie ist kontinuierlich. Aber was noch wichtiger ist: Es geht nicht nur darum, das Audit zu bestehen. Es gibt Vorschriften, um Geschäftsrisiken zu reduzieren, z. B. finanzielle, reputationsbezogene und betriebliche Risiken. Unternehmen, die Compliance als kontinuierliche Risikomanagement-Disziplin betrachten, sind besser in der Lage, kostspielige Vorfälle zu verhindern und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, anstatt nur einmal im Jahr die Prüfer zufriedenzustellen.

Guardium verwandelt die Einhaltung von Vorschriften von einem jährlichen Gedränge in einen ständigen Zustand der Bereitschaft mit:

  • Compliance-Kontrollen: Ermöglichen es Unternehmen, interne Standards und externe Vorschriften direkt auf das Überwachungs- und Richtlinien-Framework von Guardium abzubilden. Anforderungen wie Protokollierung, Änderungskontrolle und Prüfungen sind an operative Prozesse und nicht an statische Dokumente gebunden.
  • Compliance-Schwellenwerte: Misst die Leistung anhand definierter Erwartungen. Ob es um die Nachverfolgung der Zeit bis zum Abschluss von Workflow-Aufgaben oder um den Prozentsatz der Kontrollen in gutem Zustand geht – Schwellenwerte machen Abweichungen sichtbar, bevor sie zu Prüfungsergebnissen werden.
  • Compliance-Hub: Konsolidiert den Einblick in ein einzelnes Dashboard. CISOs und Compliance-Verantwortliche erkennen sofort, wo Kontrollen wirksam sind, wo Risiken zunehmen und wo Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Dieses kontinuierliche Modell reduziert den manuellen Aufwand, stärkt die Überwachung und stellt die jederzeitige Auditbereitschaft sicher. Compliance wird sowohl zum Business Enabler als auch zu einer proaktiven Strategie zur Risikominderung – gemessen, sichtbar und integriert.

Die neueste Guardium Data Protection Version 12.2 baut auf der Grundlage einer kontinuierlichen Compliance auf und erweitert ihren Wert um leistungsstarke neue Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Überwachung über hybride Datenumgebungen zu skalieren.

Neue Funktionen, die in der Version 12.2 enthalten sind

Guardium Data Protection 12.2 führt außerdem neue Funktionen ein, die Sicherheit erhöhen, den Betrieb vereinfachen und Unternehmen in großem Maßstab unterstützen:

  • Beschleunigtes Cloud-Scannen mit einem containerisierten Scanner: Schnellere und effizientere Erkennung von Schwachstellen für Cloud-Umgebungen, um die Risiken zu minimieren und die Leistung zu verbessern.
  • Zentralisierte Aktivitätsüberwachung über hybride Quellen: Konfigurieren und verwalten Sie die Überwachung konsistent über On-Prem-, Cloud- und SaaS-Datenquellen hinweg und stellen Sie so sicher, dass keine Umgebung ungeschützt bleibt.
  • Rationalisierte Abläufe mit zentraler Zertifikatsverwaltung: Vereinfachen Sie die Verwaltung und die Verteilung von Richtlinien, reduzieren Sie den Aufwand und verbessern Sie die Konsistenz im gesamten Unternehmen.
  • Echtzeit-Erkennung von Sicherheits- und Konfigurationsabweichungen: Identifizieren und melden Sie Abweichungen von der Basislinie sofort, sodass Teams Probleme korrigieren können, bevor sie sich auf die Compliance auswirken oder das Risiko erhöhen.

Diese Verbesserungen erweitern die Fähigkeit von Guardium Data Protection, Daten während ihres gesamten Lebenszyklus zu sichern, und stellen sicher, dass Überwachung, Leistung und Governance mit den sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens skalieren.

Die Compliance entwickelt sich weiter, da neue Risiken auftauchen

Mit IBM Guardium Data Protection erhalten Unternehmen nicht nur die Tools, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch die Transparenz und Intelligenz, die sie zur Stärkung ihres gesamten Sicherheitsstatus benötigen. Kontinuierliche Konformität mit stärkerer Sicherheit und erweiterten betrieblichen Funktionen ist mehr als nur mithalten, sondern anführen.

Guardium Data Protection kennenlernen

Mehr erfahren Guardium Data Protection kennenlernen