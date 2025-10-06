Guardium Data Protection 12.2: Kontinuierliche Compliance erreichen

Compliance ist kein periodischer Prozess mehr; sie ist kontinuierlich. Aber was noch wichtiger ist: Es geht nicht nur darum, das Audit zu bestehen. Es gibt Vorschriften, um Geschäftsrisiken zu reduzieren, z. B. finanzielle, reputationsbezogene und betriebliche Risiken. Unternehmen, die Compliance als kontinuierliche Risikomanagement-Disziplin betrachten, sind besser in der Lage, kostspielige Vorfälle zu verhindern und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, anstatt nur einmal im Jahr die Prüfer zufriedenzustellen.

Guardium verwandelt die Einhaltung von Vorschriften von einem jährlichen Gedränge in einen ständigen Zustand der Bereitschaft mit:

Compliance-Kontrollen: Ermöglichen es Unternehmen, interne Standards und externe Vorschriften direkt auf das Überwachungs- und Richtlinien-Framework von Guardium abzubilden. Anforderungen wie Protokollierung, Änderungskontrolle und Prüfungen sind an operative Prozesse und nicht an statische Dokumente gebunden.

Compliance-Schwellenwerte: Misst die Leistung anhand definierter Erwartungen. Ob es um die Nachverfolgung der Zeit bis zum Abschluss von Workflow-Aufgaben oder um den Prozentsatz der Kontrollen in gutem Zustand geht – Schwellenwerte machen Abweichungen sichtbar, bevor sie zu Prüfungsergebnissen werden.

Compliance-Hub: Konsolidiert den Einblick in ein einzelnes Dashboard. CISOs und Compliance-Verantwortliche erkennen sofort, wo Kontrollen wirksam sind, wo Risiken zunehmen und wo Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Dieses kontinuierliche Modell reduziert den manuellen Aufwand, stärkt die Überwachung und stellt die jederzeitige Auditbereitschaft sicher. Compliance wird sowohl zum Business Enabler als auch zu einer proaktiven Strategie zur Risikominderung – gemessen, sichtbar und integriert.

Die neueste Guardium Data Protection Version 12.2 baut auf der Grundlage einer kontinuierlichen Compliance auf und erweitert ihren Wert um leistungsstarke neue Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit zu verbessern, den Betrieb zu rationalisieren und die Überwachung über hybride Datenumgebungen zu skalieren.