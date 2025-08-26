26. August 2025
Das ist neu: Wir sind stolz darauf, dass IBM mit watsonx.governance in The Forrester Wave™: AI Governance Solutions, Q3 2025 als Leader eingestuft wurde.
Wir sind stolz auf diese Anerkennung; nicht nur für das Ranking, sondern auch, weil es die Arbeit widerspiegelt, die wir mit unseren Kunden geleistet haben, um KI sicherer, transparenter und belastbarer zu machen.
In den letzten zehn Jahren haben wir mit Unternehmen aus vielen Branchen zusammengearbeitet – insbesondere mit stark regulierten Branchen –, um zu verstehen, wie verantwortungsvolle KI in der Praxis aussieht. Diese Erfahrung hat watsonx.governance zu einer Lösung gemacht, die nicht nur KI-Risikomanagement und Compliance unterstützt, sondern auch die Bewertung, Beobachtbarkeit, Leitplanken und Lifecycle-Governance für KI-Systeme.
Angesichts der zunehmenden Zahl von KI-Risiken und -Vorschriften sowie des Drucks, den Nutzen von KI freizuschalten, hilft unsere Lösung dabei, Technologie-, Geschäfts-, Assurance- und Sicherheitsteams auf ein einheitliches Governance-Framework auszurichten, mit dem Prinzipien in die Praxis umgesetzt werden.
Forrester würdigte IBM für unsere Fähigkeit, die Komplexität der KI-Governance über viele Rollen und Verantwortlichkeiten hinweg zu verwalten. Unsere Strategie spiegelt die jahrelange Zusammenarbeit mit Kunden in komplexen und stark regulierten Branchen wider – und diese Erfahrung ist in watsonx.governance integriert.
Watsonx.governance unterstützt wichtige Governance-Anforderungen wie Richtlinienverwaltung, Überprüfbarkeit und Observability. Es enthält auch neue Funktionen für agentische KI - sie helfen Teams, einen Bestand von Agenten und Tools zu verwalten, das Verhalten von Agenten zu überwachen, die Entscheidungsfindung zu bewerten und Risiken wie Halluzinationen zu erkennen.
Forrester nannte außerdem unsere solide Vision, unsere Roadmap und unsere flexiblen Pakete. Wir glauben, dass diese Anerkennung unseren Fokus auf praktische, skalierbare Governance für sich schnell entwickelnde KI-Technologien widerspiegelt.
KI-Governance ist keine Herausforderung für eine einzelne Abteilung. Sie erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Teams für Technik, Recht, Compliance, Risiko, Sicherheit, Daten und Geschäftsabläufe. Unser Ziel mit watsonx.governance ist es, diese Zusammenarbeit zu stärken, indem wir Tools anbieten, die Richtlinienverwaltung, Überprüfbarkeit und Transparenz während des gesamten KI-Lebenszyklus unterstützen.
Da IBM und andere Unternehmen mehr in KI-Governance investieren, verändert sich die Wahrnehmung dieser Lösungen. Sie werden nicht mehr nur als Compliance-Tools oder Geschäftskosten betrachtet, sondern als wesentliche Wegbereiter für die Skalierung von KI und das Freischalten von Daten. Tatsächlich:
27 % der Fortune-500-Unternehmen nennen die KI-Regulierung in ihren Jahresberichten als Risiko (WSJ/2024).
68 % der von uns befragten CEOs sind der Meinung, dass die Governance für generative KI in die Entwurfsphase integriert werden muss (IBV/2025).
65 % der führenden Datenverantwortlichen auf einer kürzlich stattgefundenen Gartner-Konferenz nannten Data Governance als ihren Schwerpunkt für das Jahr 2024 (IBV/2025).
Wir haben uns auch auf die Vorbereitung auf und das Management neu auftretender Risiken konzentriert. In dem Maße, wie KI-Systeme immer autonomer werden, sodass Agenten Entscheidungen treffen, mit Tools interagieren und Maßnahmen unabhängig voneinander ergreifen, muss sich die Governance weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass diese Agenten die Geschäftsziele, Richtlinienstandards und Sicherheiterwartungen verfolgen
Wir haben drei neue Funktionen hinzugefügt, die Teams helfen, diese Agenten effektiver zu steuern:
Ein zentralisierter Bestand der Tools und Agenten, die Ihre Teams verwenden, angereichert mit Governance-Metadaten wie Eigentum, Beschreibungen und Nutzungsverlauf. Benutzer können Assets anhand von Bewertungsmetriken – wie Qualität, Kosten, Latenz und Leistung – nebeneinander vergleichen, um bessere Entscheidungen über die Wiederverwendung und Einführung von Assets zu treffen und das Risiko ungeprüfter oder doppelter Funktionen zu verringern
Bewertungsfunktionen helfen Ihnen, die Leistung Ihrer Agentenanwendung während der Entwicklung zu messen. Unser SDK bietet sofort einsatzfähige Metriken wie Wiedergabetreue, Kontextrelevanz und Antwortrelevanz. Diese können In-the-Loop (während des Agentenflusses zur Steuerung seiner Logik oder als Entscheidungspunkte) oder offline (nach dem Agentenfluss zur Bewertung der allgemeinen Agentenqualität) verwendet werden. Dies ist über einen einfachen Decorator-basierten Ansatz verfügbar, bei dem eine einzige Zeile zum Aufrufen des Evaluators zu jedem Knoten des Agenten hinzugefügt werden kann, wodurch die Bewertung leicht zu implementieren ist. Dies hilft Entwicklern, qualitativ hochwertigere Anwendungen zu erstellen, die resilienter und vertrauenswürdiger und für die Validierung und Produktion bereit sind.
Die Nachverfolgung von Experimenten bietet einen vollständigen Überblick über die Leistung von Agenten und Tools im Laufe der Zeit – von der Entwicklung bis zur Bereitstellung. Teams können Ausführungsprotokolle protokollieren, Ergebnisse vergleichen und Konfigurationen anhand benutzerdefinierter Geschäfts-, Sicherheits- und Qualitätsmetriken bewerten. Dadurch wird es einfacher, auf der Grundlage von Metrikdaten den leistungsstärksten Ansatz auszuwählen.
Kunden sagen immer wieder, dass watsonx.governance ihnen bei der zuverlässigen Skalierung von KI hilft. Einige Beispiele:
Die United States Tennis Association (USTA) nutzte watsonx, um generative KI-Funktionen wie Match Reports und KI Berichterstattung für die US Open zu entwickeln. Sie betonten, wie Governance-Tools dazu beitrugen, sicherzustellen, dass ihre Modelle performant, konform und mit den redaktionellen Zielen übereinstimmend waren.
Deloitte hob hervor, wie watsonx.governance die verantwortungsvolle KI-Einführung unterstützt und Kunden dabei hilft, Vertrauen und Transparenz in ihre KI-Workflows zu integrieren.
Im Forrester-Bericht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass IBM-Kunden „die Möglichkeit schätzen, Technologie-, Geschäfts-, Risiko- und Rechtsteams hinsichtlich Richtlinien und Genehmigungen aufeinander abzustimmen“ – eine Funktion, die mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen immer entscheidender wird.
Da diese Kunden ihre KI-Bemühungen skalieren, verlangen sie eine tiefere Bewertung der Modellrisiken; Feedback, das aktiv unsere Produkt-Roadmap und unsere zukünftigen Funktionen mitgestaltet.
Da Unternehmen nach praktischen Wegen suchen, um Konsistenz, Kontrolle und Transparenz in die Agentenentwicklung zu bringen, steigt die Nachfrage nach unserem Governance Agentic Catalog weiter an. Er hilft Teams, die Nutzung von Tools, die Herkunft und die Wiederverwendung von Tools projektübergreifend zu verwalten und so zu skalieren, während sie verantwortungsvoll bleibt und gleichzeitig den Überblick zu behalten. Produktionsüberwachung und Leitplanken für agentische KI sind ebenfalls gefragt, und wir haben neue Funktionen auf unserer Roadmap, um diese Bereiche anzusprechen.
Bei Governance geht es nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften, sondern um die effiziente, sichere und vertrauenswürdige Nutzung von Technologien wie künstlicher Intelligenz. Während Forrester IBM als führenden Anbieter anerkannt hat, haben unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kunden in komplexen und regulierten Branchen eine Lösung geschaffen, die den heutigen Herausforderungen der KI-Governance gerecht wird und sich auf die Zukunft vorbereitet.
Da sich die KI fortlaufend weiterentwickelt, möchten wir unseren Kunden dabei helfen, den Risiken einen Schritt voraus zu sein und den Wert dieser Technologien freizuschalten. watsonx.governance wurde mit Blick auf die Komplexität der realen Welt entwickelt, mit Automatisierung zum Skalieren und einer Roadmap, die auf die praktischen Bedürfnisse von Unternehmen bei der Implementierung verantwortungsvoller KI ausgerichtet ist.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie watsonx.governance Ihrem Unternehmen helfen kann, vereinbaren Sie doch einfach eine Live-Demo mit unserem Team.