Wir sind stolz auf diese Anerkennung; nicht nur für das Ranking, sondern auch, weil es die Arbeit widerspiegelt, die wir mit unseren Kunden geleistet haben, um KI sicherer, transparenter und belastbarer zu machen.

In den letzten zehn Jahren haben wir mit Unternehmen aus vielen Branchen zusammengearbeitet – insbesondere mit stark regulierten Branchen –, um zu verstehen, wie verantwortungsvolle KI in der Praxis aussieht. Diese Erfahrung hat watsonx.governance zu einer Lösung gemacht, die nicht nur KI-Risikomanagement und Compliance unterstützt, sondern auch die Bewertung, Beobachtbarkeit, Leitplanken und Lifecycle-Governance für KI-Systeme.

Angesichts der zunehmenden Zahl von KI-Risiken und -Vorschriften sowie des Drucks, den Nutzen von KI freizuschalten, hilft unsere Lösung dabei, Technologie-, Geschäfts-, Assurance- und Sicherheitsteams auf ein einheitliches Governance-Framework auszurichten, mit dem Prinzipien in die Praxis umgesetzt werden.