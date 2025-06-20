20. Juni 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 und Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind jetzt allgemein verfügbar. Seit der Markteinführung sind IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) und Accelerator Loader unverzichtbar für Unternehmen, die ihre Datenanalysefunktionen erweitern und die Entscheidungsfindung verbessern möchten. Gemeinsam haben sie schnellere Erkenntnisse aus Daten ermöglicht, Kosten gesenkt und die geschäftliche Agilität verbessert, was Unternehmen in mehrfacher Hinsicht unterstützt:
Die aktualisierten Versionen dieser bestehenden Angebote als Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 und Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind bahnbrechende Lösungen, die Kunden mit Hochgeschwindigkeitsabfragen auf komplexen analytischen Workloads, erweiterter Hochverfügbarkeit und externer Zustandsüberwachung ermöglichen.
Die neueste Version von IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS – Version 8.1 – bietet mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, darunter:
Die Funktionen im Zusammenhang mit der Replikation von geänderten Datenerfassungsdaten (CDC), dem Accelerator Studio-Plugin für Data Studio und der Bereitstellung auf IBM Integrated Analytics System (IIAS) sind in diesem neuesten Angebot nicht mehr verfügbar.
Der neue IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 bietet mehrere wichtige Funktionen, darunter:
Der IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 und der IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind leistungsstarke Lösungen, mit denen Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen können.
Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte in der Analysetechnologie können Unternehmen Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen, Kosten senken und die Entscheidungsfindung verbessern. Egal, ob Sie Ihre Funktionen verbessern oder einfach nur der Zeit voraus sein wollen, der IBM Db2 Analytics Accelerator und Loader sind die perfekten Lösungen.
