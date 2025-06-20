Wir stellen vor: den neuen Db2 Analytics Accelerator und Accelerator Loader for Z

Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

20. Juni 2025

Autoren

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 und Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind jetzt allgemein verfügbar. Seit der Markteinführung sind IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) und Accelerator Loader unverzichtbar für Unternehmen, die ihre Datenanalysefunktionen erweitern und die Entscheidungsfindung verbessern möchten. Gemeinsam haben sie schnellere Erkenntnisse aus Daten ermöglicht, Kosten gesenkt und die geschäftliche Agilität verbessert, was Unternehmen in mehrfacher Hinsicht unterstützt:

  • IBM Db2 Analytics Accelerator hat es unseren Kunden ermöglicht, analytische Abfragen mit hoher Geschwindigkeit und unter Verwendung von IBM Z-Daten nahezu in Echtzeit auszuführen. Dies hat ihnen geholfen, a) Db2 für z/OS zu ergänzen, indem sie jede Abfrage-Workload effizient in ihrer optimalen Umgebung ausführen, entweder auf Db2 für z/OS oder auf dem Accelerator; und b) eine Hochgeschwindigkeitsanalyse wertvoller Unternehmensdaten ohne teure Extract-Transform-Load (ETL) ermöglichen, die es Unternehmen ermöglicht, nahezu in Echtzeit Analysen aus aktuellen Transaktionsdaten zu verarbeiten, ohne die transaktionsorientierte Workload zu beeinträchtigen.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ist ein leistungsstarkes Tool für das Laden von Daten in den IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS oder Db2 for z/OS, und zwar aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Mainframe oder nicht Mainframe, relational oder nicht relational und Remote-Quellen. Der Loader hat den Prozess optimiert, indem er manuelle Schritte reduziert und ein effizientes Laden von Daten ermöglicht hat.

Die aktualisierten Versionen dieser bestehenden Angebote als Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 und Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind bahnbrechende Lösungen, die Kunden mit Hochgeschwindigkeitsabfragen auf komplexen analytischen Workloads, erweiterter Hochverfügbarkeit und externer Zustandsüberwachung ermöglichen.

Neue Verbesserungen in Db2 Analytics Accelerator 8.1

Die neueste Version von IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS – Version 8.1 – bietet mehrere neue Funktionen und Verbesserungen, darunter:

  • Unterstützung von Large Object (LOB)-Daten: Mit einem stufenweisen Bereitstellungsplan wurden Large Object (LOB)-Daten auf die gleiche Weise beschleunigt wie herkömmliche strukturierte Daten, die nur mit IBM Db2 13 unterstützt werden.​ Dies trägt dazu bei, die Abdeckung der unterstützten Datentypen zu erweitern und weitere Anwendungsfälle für den Accelerator freizuschalten.​
  • Kopieren von Tabellen: Die Möglichkeit, Tabellen von einem Beschleuniger in einen anderen zu kopieren, eliminiert die doppelte Verarbeitung über mehrere Beschleuniger hinweg, was zu einer verbesserten Leistung und einem geringeren CPU-Verbrauch auf IBM Z führt. Unterstützte Tabellen sind Beschleuniger-Schattentabellen, Beschleuniger-Archivtabellen und Beschleunigertabellen (Accelerator-Only Tables, AOTs).
  • Einheitliche Überwachungsinfrastruktur: Eine integrierte Überwachungsinfrastruktur bietet ein einheitliches Überwachungs-Warehouse, das alle Überwachungsdaten in einem einzigen, zusammenhängenden Repository konsolidiert.

Die Funktionen im Zusammenhang mit der Replikation von geänderten Datenerfassungsdaten (CDC), dem Accelerator Studio-Plugin für Data Studio und der Bereitstellung auf IBM Integrated Analytics System (IIAS) sind in diesem neuesten Angebot nicht mehr verfügbar.

Neue Verbesserungen in Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

Der neue IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 bietet mehrere wichtige Funktionen, darunter:

  • Unterstützt IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x und 8.1.
  • Ermöglicht die Erkennung von Db2 Analytics Accelerator Loader durch IBM Db2 Administration Foundation for z/OS und IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Bietet einen Zustandsmonitor zur Überwachung und Verwaltung externer Ladeprozesse.
  • Geben Sie den Benutzern mehr Kontrolle über eine externe oder Hochverfügbarkeitslast für mehrere Beschleuniger im Falle einer Fehlerbehandlung.
  • Unterstützt den Datentyp „Dezimal-Gleitkomma“ (DECFLOAT).

Schalten Sie das volle Potenzial Ihrer Z-Daten frei

Der IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 und der IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind leistungsstarke Lösungen, mit denen Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen können.

Durch die Nutzung der neuesten Fortschritte in der Analysetechnologie können Unternehmen Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen, Kosten senken und die Entscheidungsfindung verbessern. Egal, ob Sie Ihre Funktionen verbessern oder einfach nur der Zeit voraus sein wollen, der IBM Db2 Analytics Accelerator und Loader sind die perfekten Lösungen.

Erkunden Sie IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

Mehr erfahren über Accelerator Loader

Mehr erfahren Erkunden Sie IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS Lesen Sie die Dokumentation zum Accelerator Loader