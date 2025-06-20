Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 und Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind jetzt allgemein verfügbar. Seit der Markteinführung sind IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) und Accelerator Loader unverzichtbar für Unternehmen, die ihre Datenanalysefunktionen erweitern und die Entscheidungsfindung verbessern möchten. Gemeinsam haben sie schnellere Erkenntnisse aus Daten ermöglicht, Kosten gesenkt und die geschäftliche Agilität verbessert, was Unternehmen in mehrfacher Hinsicht unterstützt:

IBM Db2 Analytics Accelerator hat es unseren Kunden ermöglicht, analytische Abfragen mit hoher Geschwindigkeit und unter Verwendung von IBM Z-Daten nahezu in Echtzeit auszuführen. Dies hat ihnen geholfen, a) Db2 für z/OS zu ergänzen, indem sie jede Abfrage-Workload effizient in ihrer optimalen Umgebung ausführen, entweder auf Db2 für z/OS oder auf dem Accelerator; und b) eine Hochgeschwindigkeitsanalyse wertvoller Unternehmensdaten ohne teure Extract-Transform-Load (ETL) ermöglichen, die es Unternehmen ermöglicht, nahezu in Echtzeit Analysen aus aktuellen Transaktionsdaten zu verarbeiten, ohne die transaktionsorientierte Workload zu beeinträchtigen.

IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ist ein leistungsstarkes Tool für das Laden von Daten in den IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS oder Db2 for z/OS, und zwar aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Mainframe oder nicht Mainframe, relational oder nicht relational und Remote-Quellen. Der Loader hat den Prozess optimiert, indem er manuelle Schritte reduziert und ein effizientes Laden von Daten ermöglicht hat.

Die aktualisierten Versionen dieser bestehenden Angebote als Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 und Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 sind bahnbrechende Lösungen, die Kunden mit Hochgeschwindigkeitsabfragen auf komplexen analytischen Workloads, erweiterter Hochverfügbarkeit und externer Zustandsüberwachung ermöglichen.