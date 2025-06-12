Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von Db2 Intelligence Center: ein KI-Zwilling, der niemals schläft

Die Verwaltung von Datenbanken wird immer komplexer, zumal Unternehmen auf hybride und Multi-Cloud-Umgebungen umsteigen, mit explodierenden Datenmengen konfrontiert sind und mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. DBAs sind zunehmend überlastet und verbringen oft wertvolle Stunden damit, zwischen mehreren getrennten Tools, Dashboards und Skripten hin und her zu wechseln, nur um Leistung und Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.

Tatsächlich zeigen aktuelle Untersuchungen* Folgendes:

62 % der DBAs geben die Behebung von Leistungsproblemen als ihre zeitaufwändigste Aufgabe an.

Fast 70 % verlassen sich täglich auf 3 bis 4 nicht verbundene Tools, was zu fragmentierter Transparenz und langsameren Problemlösungen führt.

Db2 Intelligence Center geht diese Herausforderungen direkt an und bietet eine integrierte, intelligente Steuerungsebene, die speziell für Db2-Teams entwickelt wurde.