Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von Db2 Intelligence Center: ein KI-Zwilling, der niemals schläft

12. Juni 2025
IBM® Db2 Intelligence Center – unsere KI-gestützte Plattform der nächsten Generation für die Verwaltung von Db2 – ist offiziell für alle Kunden verfügbar. Anfangs auf der IBM Think 2025 angekündigt, wurde das Db2 Intelligence Center entwickelt, um Datenbankadministratoren (DBAs) dabei zu helfen, den Betrieb zu optimieren, die Fehlerbehebung zu vereinfachen und ihre komplexen Datenbankumgebungen in großem Maßstab sicher zu verwalten.
Die Verwaltung von Datenbanken wird immer komplexer, zumal Unternehmen auf hybride und Multi-Cloud-Umgebungen umsteigen, mit explodierenden Datenmengen konfrontiert sind und mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. DBAs sind zunehmend überlastet und verbringen oft wertvolle Stunden damit, zwischen mehreren getrennten Tools, Dashboards und Skripten hin und her zu wechseln, nur um Leistung und Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.
Tatsächlich zeigen aktuelle Untersuchungen* Folgendes:
Db2 Intelligence Center geht diese Herausforderungen direkt an und bietet eine integrierte, intelligente Steuerungsebene, die speziell für Db2-Teams entwickelt wurde.
Db2 Intelligence Center bietet DBAs eine einheitliche, intuitive Benutzeroberfläche, die durch fortschrittliche KI-Funktionen unterstützt wird und einen Mehrwert für Datenbankteams bietet, um:
Der Monitoring Hub von Db2 Intelligence Center ermöglicht es DBAs, Probleme schnell zu erkennen und Trends bei der Datenbankleistung auf einen Blick zu erkennen. Teams können nach Metriken, Abfragen, Benutzern oder Zeitrahmen filtern und so die Ursache von Verlangsamungen schnell isolieren, unabhängig davon, ob es sich um eine problematische Abfrage, einen Speicherengpass oder einen Ressourcenkonflikt handelt.
Darüber hinaus bietet der eingebettete Database Assistant Erkenntnisse in Echtzeit und praktische Ratschläge, um die Diagnose zu beschleunigen und die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen. Dadurch wird die Komplexität der Datenbank-Fehlerbehebung erheblich reduziert.
Db2 Intelligence Center stellt die nächste Weiterentwicklung der Db2-Verwaltung dar und konsolidiert entscheidende Workflows in einer leistungsstarken, intelligenten Plattform. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener DBA sind, der unternehmensweite Komplexität verwaltet, oder ein neues Teammitglied, das sich schnell einarbeitet: Mit dem Db2 Intelligence Center können Sie schneller, intelligenter und sicherer arbeiten.
Ab heute ist das Db2 Intelligence Center allgemein für die Bereitstellung in lokalen, hybriden und Cloud-Umgebungen verfügbar.
Erfahren Sie, wie sich Db2-Management anfühlen sollte: rationalisiert, intelligent und proaktiv.
*Basierend auf einer informellen Umfrage unter 24 bis 40 Mitgliedern des technischen Beirats von Db2, einer unabhängigen Gruppe von Db2-Experten, die vom IBM Db2-Team im Rahmen eines vierteljährlichen Workshops durchgeführt wurde.