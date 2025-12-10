Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Von Match 360 zu IBM Master Data Management: Eine neue Ära beginnt

IBM Match 360 wurde in IBM Master Data Management (MDM) überführt und stellt damit die nächste Stufe in der Entwicklung unseres InfoSphere MDM-Portfolios dar.

Veröffentlicht 10. Dezember 2025
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360 wurde in IBM Master Data Management (MDM) überführt und stellt damit die nächste Stufe in der Entwicklung unseres InfoSphere MDM-Portfolios dar. Diese Weiterentwicklung führt die vertrauten Prinzipien und bewährten Funktionen fort, die Sie kennen, und führt gleichzeitig moderne Erweiterungen ein, um die heutigen Herausforderungen im Datenbereich zu meistern.

Warum Master Data Management heute wichtig ist

Daten sind die Grundlage jeder Geschäftsentscheidung und jeder Kundeninteraktion. Dennoch kämpfen Unternehmen häufig mit fragmentierten, inkonsistenten und doppelten Datensätzen in verschiedenen Systemen. Bei vielen Unternehmen sind Daten immer noch isoliert: Verschiedene Abteilungen oder Systeme speichern Daten unabhängig voneinander für ihre individuellen Bedürfnisse, was zu inkonsistenten Informationen und stetig steigenden Kosten führt.

Unvollständige, veraltete und falsche Daten beeinträchtigen Entscheidungsfindung und operative Effizienz. Die Vertrauenswürdigkeit der Daten geht verloren; die Teams wissen nicht, welche Daten am genauesten und aktuellsten sind; und die Teams müssen mit einer schlechten Datenqualität kämpfen, die zu Ineffizienzen, unnötigen Kosten und verpassten Chancen führt.

IBM Master Data Management löst diese Herausforderungen durch:

  • Beseitigung von Datensilos: Verwendet ML-gestützten Abgleich, um Daten über Silos hinweg zu vereinheitlichen und vertrauenswürdige 360°-Ansichten von Entitäten zu erstellen.
  • Komplexe Datenbeziehungen entschlüsseln: Identifiziert und verwaltet Beziehungen zwischen Entitäten, um vollständige, vernetzte Ansichten zu erstellen.
  • Durchsetzung von Data Governance und Stewardship: Integrierte Stewardship-Tools mit Prüfprotokollen und ML-Anleitungen für Abgleichsentscheidungen.
  • Bereitstellung von Skalierbarkeit und Leistung: Bereitstellung auf einer SaaS- oder Hybrid-Cloud-basierten, skalierbaren Architektur, die für Geschwindigkeit und Agilität optimiert ist.

Die nächste Evolutionsstufe der Stammdatenfunktionen von IBM

IBM Master Data Management wurde entwickelt, um bereitgestellt zu werden, wo unsere Kunden sind, und ist flexibel genug, um sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Es trägt dazu bei, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und unseren Kunden zu helfen:

  • Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen: Erstellen Sie umfassende, bereichsübergreifende 360°-Ansichten, die mit Ihrem Unternehmen skalieren. Passen Sie Ihre Master Data Management-(MDM-)Modelle einfach an sich ändernde nachgelagerte Anforderungen an.
  • Risiko reduzieren und Datenvertrauen aufbauen: Verbessern Sie die Anpassungspräzision durch maschinelles Lernen, Datenstandardisierung und Verifikation. Gewährleisten Sie ein flexibles Matching, das durch robuste Datenqualitätskontrollen unterstützt wird.
  • Automatisierte Datensatzzuordnung: Nutzen Sie KI-gestützte Zuordnung, um Stammdaten domänenübergreifend zu vereinheitlichen und so ohne manuellen Aufwand eine Single-Source-of-Truth (SSOT) zu schaffen.
  • Erzielen und überwachen Sie Datenqualität: Eliminieren Sie Duplikate und Inkonsistenzen. Erhalten Sie Zugriff auf saubere, präzise und kontextspezifische Daten, die für Ihre Anwendungsfälle optimiert sind.
  • Produktivität steigern: Befähigen Sie Teams mit Low-/No-Code-Tools, intelligenten Algorithmen und Integration – optimieren Sie Workflows und beschleunigen Sie die Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten.
  • Erkenntnisse beschleunigen: Stammdaten nahtlos verbinden und bereitstellen, um KI, maschinelles Lernen und Analyseinitiativen für eine schnellere Entscheidungsfindung voranzutreiben.
  • Schnellere und präzisere Daten dank eingebettetem maschinellem Lernen: Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und verbessern Sie die Übereinstimmungsgenauigkeit mit vortrainierten Modellen, die für den Unternehmenseinsatz entwickelt wurden.

Erhalten Sie vertrauenswürdige Daten schneller

IBM Master Data Management bietet größere Transparenz, Flexibilität und Kontrolle – alles innerhalb einer modernen, cloudnativen Architektur. Egal, ob Sie sich auf Compliance, betriebliche Effizienz oder Customer Experience konzentrieren, diese Verbesserungen und neue Funktionen helfen Ihnen, schneller vertrauenswürdige Daten zu erhalten.

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

