Von Match 360 zu IBM Master Data Management: Eine neue Ära beginnt

Daten sind die Grundlage jeder Geschäftsentscheidung und jeder Kundeninteraktion. Dennoch kämpfen Unternehmen häufig mit fragmentierten, inkonsistenten und doppelten Datensätzen in verschiedenen Systemen. Bei vielen Unternehmen sind Daten immer noch isoliert: Verschiedene Abteilungen oder Systeme speichern Daten unabhängig voneinander für ihre individuellen Bedürfnisse, was zu inkonsistenten Informationen und stetig steigenden Kosten führt.

Unvollständige, veraltete und falsche Daten beeinträchtigen Entscheidungsfindung und operative Effizienz. Die Vertrauenswürdigkeit der Daten geht verloren; die Teams wissen nicht, welche Daten am genauesten und aktuellsten sind; und die Teams müssen mit einer schlechten Datenqualität kämpfen, die zu Ineffizienzen, unnötigen Kosten und verpassten Chancen führt.

IBM Master Data Management löst diese Herausforderungen durch: