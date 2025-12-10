Von Match 360 zu IBM Master Data Management: Eine neue Ära beginnt
IBM Match 360 wurde in IBM Master Data Management (MDM) überführt und stellt damit die nächste Stufe in der Entwicklung unseres InfoSphere MDM-Portfolios dar.
IBM Match 360 wurde in IBM Master Data Management (MDM) überführt und stellt damit die nächste Stufe in der Entwicklung unseres InfoSphere MDM-Portfolios dar.
IBM Match 360 wurde in IBM Master Data Management (MDM) überführt und stellt damit die nächste Stufe in der Entwicklung unseres InfoSphere MDM-Portfolios dar. Diese Weiterentwicklung führt die vertrauten Prinzipien und bewährten Funktionen fort, die Sie kennen, und führt gleichzeitig moderne Erweiterungen ein, um die heutigen Herausforderungen im Datenbereich zu meistern.
Daten sind die Grundlage jeder Geschäftsentscheidung und jeder Kundeninteraktion. Dennoch kämpfen Unternehmen häufig mit fragmentierten, inkonsistenten und doppelten Datensätzen in verschiedenen Systemen. Bei vielen Unternehmen sind Daten immer noch isoliert: Verschiedene Abteilungen oder Systeme speichern Daten unabhängig voneinander für ihre individuellen Bedürfnisse, was zu inkonsistenten Informationen und stetig steigenden Kosten führt.
Unvollständige, veraltete und falsche Daten beeinträchtigen Entscheidungsfindung und operative Effizienz. Die Vertrauenswürdigkeit der Daten geht verloren; die Teams wissen nicht, welche Daten am genauesten und aktuellsten sind; und die Teams müssen mit einer schlechten Datenqualität kämpfen, die zu Ineffizienzen, unnötigen Kosten und verpassten Chancen führt.
IBM Master Data Management löst diese Herausforderungen durch:
IBM Master Data Management wurde entwickelt, um bereitgestellt zu werden, wo unsere Kunden sind, und ist flexibel genug, um sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Es trägt dazu bei, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und unseren Kunden zu helfen:
IBM Master Data Management bietet größere Transparenz, Flexibilität und Kontrolle – alles innerhalb einer modernen, cloudnativen Architektur. Egal, ob Sie sich auf Compliance, betriebliche Effizienz oder Customer Experience konzentrieren, diese Verbesserungen und neue Funktionen helfen Ihnen, schneller vertrauenswürdige Daten zu erhalten.