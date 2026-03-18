Auf der RSA Konferenz 2026 stellt IBM Consulting einen neuen Ansatz zur Erkennung von Identitätsmissbrauch und zur Sanierung vor – einen Ansatz, der auf schnellere Entscheidungen und eine kontrollierte Reaktion ausgelegt ist.

Jahrelang wurden Identitäten als Kontrollproblem behandelt: Zugang definieren, Richtlinien durchsetzen, Berechtigungen überprüfen. Diese Grundlage ist immer noch wichtig, aber sie spiegelt nicht mehr den tatsächlichen Ablauf von Angriffen wider. Die heutigen Gegner müssen nicht einbrechen – sie melden sich einfach an. Sie nutzen gültige Zugangsdaten, inaktive Konten und missbrauchte Privilegien aus, um sich unerkannt durch Umgebungen zu bewegen, und das oft schneller, als Sicherheitsteams einschätzen können, was passiert.

Identitätsbasierte Angriffe machen mittlerweile einen erheblichen Teil der realen Angriffe aus, wobei viele eher gültige Konten als Malware oder Zero-Day-Exploits betreffen. Der Schutz von Identitäten ist nicht mehr nur eine Sicherheitsmaßnahme. Sie stellen ein geschäftliches Risiko dar, das direkt mit operativer Resilienz, Vertrauen und Kontinuität verbunden ist.