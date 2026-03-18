Ein neuer, auf Erkenntnissen basierender Ansatz zur Erkennung und Sanierung von Identitätsbedrohungen.
Auf der RSA Konferenz 2026 stellt IBM Consulting einen neuen Ansatz zur Erkennung von Identitätsmissbrauch und zur Sanierung vor – einen Ansatz, der auf schnellere Entscheidungen und eine kontrollierte Reaktion ausgelegt ist.
Jahrelang wurden Identitäten als Kontrollproblem behandelt: Zugang definieren, Richtlinien durchsetzen, Berechtigungen überprüfen. Diese Grundlage ist immer noch wichtig, aber sie spiegelt nicht mehr den tatsächlichen Ablauf von Angriffen wider. Die heutigen Gegner müssen nicht einbrechen – sie melden sich einfach an. Sie nutzen gültige Zugangsdaten, inaktive Konten und missbrauchte Privilegien aus, um sich unerkannt durch Umgebungen zu bewegen, und das oft schneller, als Sicherheitsteams einschätzen können, was passiert.
Identitätsbasierte Angriffe machen mittlerweile einen erheblichen Teil der realen Angriffe aus, wobei viele eher gültige Konten als Malware oder Zero-Day-Exploits betreffen. Der Schutz von Identitäten ist nicht mehr nur eine Sicherheitsmaßnahme. Sie stellen ein geschäftliches Risiko dar, das direkt mit operativer Resilienz, Vertrauen und Kontinuität verbunden ist.
Dieser neue Service soll die Lücke zwischen Identitätssignalen und entschlossenem Handeln schließen.
Anstatt eine weitere Alarmierungsebene hinzuzufügen, fungiert ITDR als Digital Worker, der die Identitätsaktivitäten kontinuierlich überwacht, Risiken interpretiert und die Sanierung durch einen strukturierten, wiederholbaren Prozess koordiniert. Der Schwerpunkt liegt nicht nur auf der Erkennung, sondern auch auf einer schnelleren Entscheidungsfindung und gesteuerten Reaktion.
Die meisten Unternehmen verfügen bereits über leistungsstarke Tools für Identity und Access Management (IAM). Die Herausforderung ist nicht ein Mangel an Signalen, sondern die Fragmentierung.
Identitätsaktivitäten sind über Verzeichnisse, Endgeräte, Cloud-Plattformen und Sicherheitstools verteilt. Signale kommen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedlichen Formaten und ohne gemeinsamen Kontext an. Die Teams sind gezwungen, Ereignisse manuell zu korrelieren, sich auf ihr individuelles Urteilsvermögen zu verlassen und zwischen verschiedenen Tools zu wechseln – während die Angreifer immer schneller und raffinierter vorgehen.
Zu den gängigen identitätsbasierten Angriffsmustern gehören:
Einzeln betrachtet geben diese Signale möglicherweise keinen Anlass zu unmittelbarer Besorgnis. Zusammen deuten sie oft auf eine aktive Kompromittierung hin – allerdings nur, wenn die Teams rechtzeitig das Gesamtbild erfassen können. Der Anstieg von KI-gestütztem Phishing, Identitätsdiebstahl und Zugangsmissbrauch verkleinert dieses Zeitfenster weiter.
ITDR konsolidiert Identitätssignale aus Umgebungen mit mehreren Anbietern in einer einzigen, zentralen Fallansicht. Sicherheits- und IAM-Teams können Aktivitäten untersuchen, Risiken verstehen und Sanierungen durchführen, ohne zwischen den Werkzeugen wechseln oder sich ausschließlich auf eine manuelle Interpretation verlassen zu müssen.
Im Kern des Dienstes steht ein deterministisches und erklärbares Entscheidungsmodell. Die Teams können genau sehen, warum eine empfohlene Maßnahme vorgeschlagen wird, sie können das Risiko im Kontext bewerten und automatisch die Sanierung im Rahmen der Governance und der Richtlinien durchführen. Jede Aktion ist rückverfolgbar, überprüfbar und konsistent.
Der ITDR-Workflow umfasst:
Dieser einheitliche Workflow ersetzt fragmentierte Ermittlungen durch eine konsistente, richtlinienbasierte Reaktion.
Für Sicherheitsverantwortliche reduziert ITDR die manuelle Triage, beschleunigt die Eindämmung und sorgt für Konsistenz bei einigen der komplexesten Entscheidungen, mit denen Teams unter Druck konfrontiert sind.
Für Unternehmensleiter schützt es die Organisation dort, wo sich das Risiko zunehmend konzentriert – nämlich in den Identitäten, die den Betrieb, den Kundenzugang und das digitale Wachstum ermöglichen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Mit ITDR können Unternehmen von der Reaktion auf isolierte Warnungen zum Management von Identitätsrisiken als kontinuierlichen, informationsgestützten Prozess übergehen.
IBM Identity Threat Detection and Remediation Service wird offiziell auf der RSA Conference 2026 vorgestellt.
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