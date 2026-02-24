FalconStor Habanero™ ist nun auf dem IBM Cloud Marketplace verfügbar

Herkömmliche DR-Modelle basieren auf manueller Medienhandhabung, fragmentierten Tools und seltenen DR-Tests, was dazu führt, dass Teams wenig Vertrauen in die Wiederherstellungsbereitschaft haben. Vernetzte Systeme setzen Umgebungen der Gefahr der Verbreitung von Ransomware und Datenkorruption aus, ohne dass saubere Wiederherstellungspfade oder eine überprüfbare Air-Gap-Isolierung gewährleistet sind. Erschwerend kommt hinzu, dass IT-Teams mit hohen Betriebskosten, veralteter Infrastruktur, Fachkräftemangel und unvorhersehbaren Cloud- oder Übertragungsgebühren konfrontiert sind, was den Betrieb dieser Umgebungen sowohl riskant als auch kostspielig macht.

FalconStor Habanero ermöglicht beschleunigte Backups, Archivierungen und Wiederherstellungen mit vorhersehbarer Leistung, wodurch die Abhängigkeit von physischen Medien entfällt und Ausfallzeiten erheblich reduziert werden. SLAs auf Unternehmensniveau und eine bis zu 20-mal schnellere Datenübertragung gewährleisten eine zuverlässige, überprüfbare Wiederherstellbarkeit für IBM Power-Umgebungen.

Habanero stärkt die Cyber-Resilienz durch unveränderliche Datenspeicher, optionale WORM-Aufbewahrung und speichereigene Unveränderlichkeit und gewährleistet so manipulationssichere Wiederherstellungspunkte, die die Verbreitung von Ransomware verhindern. Der integrierte Air-Gap-Schutz vereinfacht die Audit-Vorbereitung und entspricht den gesetzlichen Compliance-Frameworks.

Durch die Nutzung von IBM Cloud Object Storage bietet der Service Folgendes:

Branchenführende Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit

Massive Skalierbarkeit bei Objektspeicherökonomie

Kostengünstige langfristige Kundenbindung

Globale Verfügbarkeit und vereinfachtes Lebenszyklusmanagement

Vorhersehbare Betriebsausgaben (OPEX) ohne überraschende Gebühren für die Cloud-Abrufe

COS bildet die Grundlage für eine saubere, zuverlässige und Ransomware-resistente Wiederherstellung – bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten und Eliminierung von Overhead-Kosten für einen zweiten Standort.