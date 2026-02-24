FalconStor Habanero™ ist nun auf dem IBM Cloud Marketplace verfügbar

FalconStor freut sich bekannt zu geben, dass Habanero nun direkt über den IBM Cloud Marketplace verfügbar ist, wodurch die Verfügbarkeit für Cloud-Nutzer weltweit erweitert wird.
Unternehmen stehen heute unter erheblichem Druck, ihren Datenschutz zu modernisieren und sich gleichzeitig gegen immer raffiniertere Cyber-Bedrohungen zu schützen. Dennoch verlassen sich viele weiterhin auf veraltete Wiederherstellungsarchitekturen, die den Betrieb verlangsamen, Risiken erhöhen und unnötige Kosten verursachen.
FalconStor Habanero bietet eine bahnbrechende Erfahrung, indem es moderne Datensicherungsfunktionen mit der Langlebigkeit und globalen Reichweite von IBM Cloud Object Storage (COS) kombiniert.
Herkömmliche DR-Modelle basieren auf manueller Medienhandhabung, fragmentierten Tools und seltenen DR-Tests, was dazu führt, dass Teams wenig Vertrauen in die Wiederherstellungsbereitschaft haben. Vernetzte Systeme setzen Umgebungen der Gefahr der Verbreitung von Ransomware und Datenkorruption aus, ohne dass saubere Wiederherstellungspfade oder eine überprüfbare Air-Gap-Isolierung gewährleistet sind. Erschwerend kommt hinzu, dass IT-Teams mit hohen Betriebskosten, veralteter Infrastruktur, Fachkräftemangel und unvorhersehbaren Cloud- oder Übertragungsgebühren konfrontiert sind, was den Betrieb dieser Umgebungen sowohl riskant als auch kostspielig macht.
FalconStor Habanero ermöglicht beschleunigte Backups, Archivierungen und Wiederherstellungen mit vorhersehbarer Leistung, wodurch die Abhängigkeit von physischen Medien entfällt und Ausfallzeiten erheblich reduziert werden. SLAs auf Unternehmensniveau und eine bis zu 20-mal schnellere Datenübertragung gewährleisten eine zuverlässige, überprüfbare Wiederherstellbarkeit für IBM Power-Umgebungen.
Habanero stärkt die Cyber-Resilienz durch unveränderliche Datenspeicher, optionale WORM-Aufbewahrung und speichereigene Unveränderlichkeit und gewährleistet so manipulationssichere Wiederherstellungspunkte, die die Verbreitung von Ransomware verhindern. Der integrierte Air-Gap-Schutz vereinfacht die Audit-Vorbereitung und entspricht den gesetzlichen Compliance-Frameworks.
Durch die Nutzung von IBM Cloud Object Storage bietet der Service Folgendes:
COS bildet die Grundlage für eine saubere, zuverlässige und Ransomware-resistente Wiederherstellung – bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten und Eliminierung von Overhead-Kosten für einen zweiten Standort.
FalconStor Habanero ist ein vollständig verwalteter Speicherservice, der entwickelt wurde, um die sichere externe Datensicherung für IBM i- und IBM Power-Umgebungen zu vereinfachen. Es bietet Ransomware-resistente Aufbewahrung, Kopien für die Notfallwiederherstellung und langfristige Archivierung zu Kosten, die mit denen von Objektspeichern vergleichbar sind – ohne dass neue Infrastruktur bereitgestellt oder bestehende Backup-Prozesse geändert werden müssen.
Der Service basiert auf den patentierten Datenschutzfunktionen von FalconStor und der bewährten Power-Plattform sowie den Cloud-Services von IBM, einschließlich IBM Cloud Object Storage. Gemeinsam bieten sie eine äußerst robuste, unveränderliche und weltweit verfügbare Grundlage für moderne Wiederherstellung.
Habanero ermöglicht:
Mit einer einfachen zweistufigen Preisgestaltung und einer Technologie, der Tausende von IBM Power-Kunden vertrauen, bietet Habanero einen modernen, resilienten und kosteneffizienten Weg in die Zukunft.
Der IBM Cloud Marketplace bietet einen zentralen Kanal für den Kauf und Verkauf von Unternehmenslösungen und ermöglicht Kunden Folgendes:
Habanero ergänzt die mehr als 400 Angebote im IBM Cloud Marketplace und profitiert von der globalen Reichweite, der Unternehmenspräsenz und den monatlich über 600.000 Besuchern von IBM, darunter Nutzer aus Fortune-500-Unternehmen.
Mit FalconStor Habanero auf dem IBM Cloud Marketplace können Unternehmen ihren Weg zu einer modernen, cloudoptimierten Datensicherung beschleunigen und profitieren von einer höheren Cyber-Resilienz, vorhersehbaren Kosten und vereinfachten Abläufen, die durch IBM Cloud Object Storage ermöglicht werden.
