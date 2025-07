Fairly KI und IBM® watsonx.ai liefern KI-Governance und -Sicherheit der nächsten Stufe

Heute sind wir stolz darauf, unsere Integration in IBM® watsonx.ai ankündigen zu können, die die generativen KI-Fähigkeiten von IBM® mit der richtlinienbasierten, sicherheitsorientierten Aufsicht von Fairly kombiniert. Gemeinsam liefern wir eine Lösung, die für die reale, regulierte und hochrisikoreiche KI-Bereitstellung entwickelt wurde und jedem Modell eine unübertroffene Kontrolle, Transparenz und Vertrauen verleiht.

Fairly KI findet nicht nur, was kaputt ist, wir sagen Ihnen, wie Sie es beheben können und wie Sie es mit Ihren Governance-Verpflichtungen in Einklang bringen. Als Marktführer im Bereich KI-Vertrauens-, Risiko- und Sicherheitsmanagement (KI TRiSM), unser bahnbrechendes Fairly KI Management System, das in Security for KI Asenion integriert ist, automatisiert Red-Teaming, Risikobewertung, Anleitung zur Sanierung und Compliance-Berichterstellung – alles in einem.