Erweiterung des IBM z17: Skalierbare KI für mehr Unternehmensumgebungen

Der heutige Tag markiert eine wichtige Erweiterung der IBM z17-Plattform. Seit der Einführung der IBM z17 im vergangenen Jahr konnten wir Unternehmen dabei unterstützen, KI direkt in ihre wertvollsten Transaktionen, Daten und geschäftskritischen Anwendungen zu integrieren. In dieser kurzen Zeit haben wir eine bedeutende Veränderung auf dem Markt beobachtet: KI entwickelt sich über Proof-of-Concept- und Pilotprojekte hinaus hin zur Einsatzreife in produktiven Geschäftsprozessen. Unternehmen fragen nicht mehr, ob sie KI einführen sollten, sondern wie sie einen ROI erzielen, Mehrwert realisieren und KI in großem Maßstab sicher und verantwortungsbewusst operationalisieren können.

Für Z-Kunden beginnt die Antwort bei den Daten und Transaktionen, die sie täglich abwickeln. Auf IBM Z finden seit jeher viele der weltweit wichtigsten Geschäftstransaktionen statt. Heute erweitern Kunden diese Transaktionen um KI-gestützte Entscheidungsfindung, Betrugserkennung, Automatisierung und Customer Experience. Mit dem IBM z17 ermöglichen wir es Unternehmen, KI in der Transaktion und KI bei der Datenverarbeitung zusammen mit agentenbasierten Funktionen direkt dort zu kombinieren, wo geschäftskritische Abläufe stattfinden.

Kunden suchen nach Möglichkeiten, den Wert bestehender Anwendungen und Kompetenzen zu maximieren und gleichzeitig moderne Workflows sowie KI-gestützte Workflows einzuführen. In einem Umfeld, in dem jede Ressource zählt, benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die den Betrieb vereinfacht, die Produktivität der Entwickler steigert, die Sicherheit gewährleistet und Innovationen beschleunigt, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen.

Deshalb erweitern wir das IBM z17-Portfolio um neue Single-Frame- und Rack-Mount-Systeme, wodurch die Kernstärken von IBM Z für ein breiteres Spektrum an Bereitstellungsmodellen nutzbar werden und gleichzeitig die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Leistung geboten werden, auf die sich Unternehmen verlassen. Wie immer setzen wir unsere Innovationsbemühungen fort, um mit weniger Aufwand mehr zu erreichen – darunter bis zu 20 % mehr Kapazität als beim IBM z16, um Transaktionen schneller zu verarbeiten und wachsende KI-gestützte Workloads zu unterstützen. Selbst das neueste und kleinste Mitglied der IBM z17-Familie bietet die Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen, um ihre Wachstumsziele mit den realen Ressourcenbeschränkungen in Einklang zu bringen.