Erweiterung des IBM z17: Skalierbare KI für mehr Unternehmensumgebungen

Mit der Erweiterung des IBM z17-Portfolios bieten wir Unternehmen mehr Möglichkeiten, auf die KI-, Sicherheits-, Ausfallsicherheits- und Leistungsfunktionen zuzugreifen, die sie benötigen, um in einem KI-zentrierten Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der heutige Tag markiert eine wichtige Erweiterung der IBM z17-Plattform. Seit der Einführung der IBM z17 im vergangenen Jahr konnten wir Unternehmen dabei unterstützen, KI direkt in ihre wertvollsten Transaktionen, Daten und geschäftskritischen Anwendungen zu integrieren. In dieser kurzen Zeit haben wir eine bedeutende Veränderung auf dem Markt beobachtet: KI entwickelt sich über Proof-of-Concept- und Pilotprojekte hinaus hin zur Einsatzreife in produktiven Geschäftsprozessen. Unternehmen fragen nicht mehr, ob sie KI einführen sollten, sondern wie sie einen ROI erzielen, Mehrwert realisieren und KI in großem Maßstab sicher und verantwortungsbewusst operationalisieren können.
Für Z-Kunden beginnt die Antwort bei den Daten und Transaktionen, die sie täglich abwickeln. Auf IBM Z finden seit jeher viele der weltweit wichtigsten Geschäftstransaktionen statt. Heute erweitern Kunden diese Transaktionen um KI-gestützte Entscheidungsfindung, Betrugserkennung, Automatisierung und Customer Experience. Mit dem IBM z17 ermöglichen wir es Unternehmen, KI in der Transaktion und KI bei der Datenverarbeitung zusammen mit agentenbasierten Funktionen direkt dort zu kombinieren, wo geschäftskritische Abläufe stattfinden.
Kunden suchen nach Möglichkeiten, den Wert bestehender Anwendungen und Kompetenzen zu maximieren und gleichzeitig moderne Workflows sowie KI-gestützte Workflows einzuführen. In einem Umfeld, in dem jede Ressource zählt, benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die den Betrieb vereinfacht, die Produktivität der Entwickler steigert, die Sicherheit gewährleistet und Innovationen beschleunigt, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen.
Deshalb erweitern wir das IBM z17-Portfolio um neue Single-Frame- und Rack-Mount-Systeme, wodurch die Kernstärken von IBM Z für ein breiteres Spektrum an Bereitstellungsmodellen nutzbar werden und gleichzeitig die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Leistung geboten werden, auf die sich Unternehmen verlassen. Wie immer setzen wir unsere Innovationsbemühungen fort, um mit weniger Aufwand mehr zu erreichen – darunter bis zu 20 % mehr Kapazität als beim IBM z16, um Transaktionen schneller zu verarbeiten und wachsende KI-gestützte Workloads zu unterstützen. Selbst das neueste und kleinste Mitglied der IBM z17-Familie bietet die Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen, um ihre Wachstumsziele mit den realen Ressourcenbeschränkungen in Einklang zu bringen.
Die Unternehmensinfrastruktur tritt in eine neue Phase ein. Unternehmen benötigen Plattformen, die KI-gestütztes Wachstum unterstützen und gleichzeitig Ressourcenengpässe, sich wandelnde Geschäftsanforderungen sowie zunehmend komplexe Hybridumgebungen bewältigen können. Sie stehen vor der Herausforderung, neue KI-Fähigkeiten bereitzustellen und gleichzeitig neue Kompetenzen zu erwerben, die Betriebskosten zu kontrollieren sowie den Wert bestehender Anwendungen und der Infrastruktur zu maximieren. Die neuen IBM z17-Systeme in Einzelgehäuse- und Rack-Ausführung begegnen diesen Herausforderungen, indem sie agilere und flexiblere Bereitstellungsoptionen bieten und gleichzeitig auf derselben bewährten IBM Z-Grundlage basieren.
Um unseren Kunden eine schnellere Innovation zu ermöglichen, ohne die Komplexität zu erhöhen, stellen wir zudem neue Funktionen im gesamten Portfolio bereit. Neue Verbesserungen bei der Code-Optimierung tragen dazu bei, die Anwendungseffizienz zu steigern und wertvolle Entwicklungsressourcen freizusetzen, sodass sich die Teams auf die Schaffung neuer geschäftlicher Mehrwerte konzentrieren können, anstatt sich mit Neuentwicklungsprojekten zu befassen. Die Unterstützung von branchenüblichen „Infrastructure-as-Code“-Ansätzen erleichtert Unternehmen die Verwaltung ihrer Infrastruktur.
Gleichzeitig tragen erweiterte Automatisierungsfunktionen dazu bei, den manuellen Aufwand und die Abhängigkeit von Spezialkenntnissen zu verringern, während die Unterstützung von OpenTelemetry und die verbesserte Visualisierung der E/A-Topologie tiefere Erkenntnisse über den Betrieb innerhalb immer komplexerer IT-Landschaften ermöglichen. Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen, die Observability zu verbessern, Engpässe schneller zu erkennen und effizienter zu arbeiten.
Über die Technologie selbst hinaus benötigen Kunden zudem die Gewissheit, dass sie neue Infrastruktur vom ersten Tag an erfolgreich bereitstellen und betreiben können. IBM Technology Lifecycle Services bietet dedizierten, Infrastruktur-Support und -Services ab dem ersten Tag, die darauf ausgelegt sind, Kunden bei der sicheren und effizienten Bereitstellung des IBM z17 Rack Mount zu unterstützen. Mit Premium-Supportangeboten, die vorausschauende und proaktive Services umfassen, können Unternehmen Probleme verhindern, bevor diese den Betrieb beeinträchtigen, wodurch ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Geschäftsverfügbarkeit maximiert werden.
Mit zunehmender Reife der KI-Einführung spielt der Einsatzort der KI eine ebenso wichtige Rolle wie die Modelle selbst. Unternehmen stellen fest, dass die Verlagerung großer Mengen sensibler Daten in externe Umgebungen Probleme hinsichtlich Kosten, Latenzzeiten, Governance und Sicherheit mit sich bringen kann. Sie wünschen sich daher zunehmend, dass KI näher an den Daten, näher an den Transaktionen und näher an den Orten eingesetzt wird, an denen geschäftliche Entscheidungen getroffen werden.
Genau dafür wurde die IBM z17 entwickelt. Unternehmen können Betrugsfälle aufdecken, Anomalien erkennen, Customer Experiences personalisieren und intelligente Geschäftsentscheidungen in Echtzeit treffen, ohne sensible Informationen aus vertrauenswürdigen Umgebungen zu verlagern. Angetrieben vom Telum-II-Prozessor ermöglicht die IBM z17 KI-Inferenz in Echtzeit direkt im Rahmen der Transaktionsverarbeitung.
Mit Unterstützung des IBM Spyre Accelerator können Unternehmen diese Funktionen zudem erweitern, um generative KI und neue Agentische KI-Workloads zu skalieren. Gemeinsam bilden Telum II und Spyre eine leistungsstarke Grundlage für Unternehmen, die KI von der Experimentierphase in den Produktivbetrieb überführen möchten.
Da Unternehmen messbare Renditen aus ihren KI-Investitionen erzielen möchten, gewinnt Effizienz ebenso an Bedeutung wie die Leistungsfähigkeit. Tests von IBM zeigen, dass KI-gestützte OLTP-Workloads (Online Transaction Processing) auf der OpenShift Container Platform bis zu viermal weniger Prozessorkerne benötigen als die Ausführung ähnlicher Workloads auf einer x86-Plattform.1 Dies ermöglicht es Unternehmen, KI effizienter zu skalieren und gleichzeitig die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Governance zu gewährleisten, die für geschäftskritische Umgebungen erforderlich sind.
Ob zur Unterstützung KI-gestützter Geschäftsprozesse, intelligenter Betriebsabläufe oder branchenspezifischer KI-Lösungen – das erweiterte IBM z17-Portfolio bietet Unternehmen mehr Möglichkeiten, KI direkt in ihre Unternehmensdaten zu integrieren.
Der Wert der KI kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn sie auf einer Grundlage des Vertrauens aufbaut. Sicherheit ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung, wenn sensible Daten, Geschäftsprozesse und KI-Workloads zusammenlaufen. Ausfallsicherheit wird umso wichtiger, je stärker sich Unternehmen auf automatisierte und KI-gestützte Entscheidungsprozesse verlassen. Leistungsfähigkeit im großen Maßstab ist nach wie vor unverzichtbar, wenn Unternehmen täglich Millionen von Transaktionen verarbeiten.
Das erweiterte IBM z17-Portfolio vereint diese Kernstärken in einem breiteren Spektrum an Optionen für die Bereitstellung. Durch branchenführende Sicherheitsfunktionen, Quantensicherheit, Technologien für Confidential Computing und fortschrittliche Funktionen zur Cyber-Resilienz können Unternehmen zum Schutz kritischer Assets beitragen und sich gleichzeitig auf zukünftige Bedrohungen vorbereiten. Gleichzeitig bietet die Plattform weiterhin die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, die für die anspruchsvollsten Workloads weltweit erforderlich sind.
Für Unternehmen, die KI-orientierte Abläufe und Geschäftsprozesse einführen, sind diese Fähigkeiten kein Luxus. Sie bilden die Grundlage, die es Unternehmen ermöglicht, selbstbewusst innovativ zu sein, verantwortungsbewusst zu skalieren und den Nutzen der KI zu realisieren, ohne das Vertrauen zu gefährden.
Die Zukunft der Unternehmens-IT besteht nicht darin, sich zwischen KI und Governance, Innovation und Zuverlässigkeit oder Modernisierung und Kontinuität entscheiden zu müssen. Es geht darum, diese Aspekte auf einer Plattform zu vereinen, die sowohl die geschäftliche Transformation als auch operative Exzellenz unterstützt.
Mit der Erweiterung des IBM z17-Portfolios bieten wir Unternehmen mehr Möglichkeiten, auf die KI-, Sicherheits-, Ausfallsicherheits- und Leistungsfunktionen zuzugreifen, die sie benötigen, um im Zeitalter der KI-orientierten Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die neuen Single-Frame- und Rack-Mount-Systeme erweitern den Anwendungsbereich der IBM z17-Plattform und erleichtern es Unternehmen, ihre Infrastrukturentscheidungen an den geschäftlichen Anforderungen auszurichten und gleichzeitig ihre wichtigsten Workloads weiterhin zuverlässig auszuführen.
Da KI zunehmend den Sprung vom Experimentierstadium in den produktiven Einsatz schafft, sind wir davon überzeugt, dass diejenigen Unternehmen erfolgreich sein werden, die Intelligenz direkt in ihre Daten, Transaktionen und Geschäftsprozesse integrieren können – sicher, zuverlässig und in großem Maßstab.
Genau dafür wurde die IBM z17 entwickelt. Willkommen bei der nächsten Entwicklungsstufe der IBM z17. Die Zukunft entsteht im Kern.