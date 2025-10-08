Verbesserung der Cyber-Resilienz mit IBM Cloud Object Storage und IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, Insider-Bedrohungen und Datenexfiltration nehmen sowohl an Häufigkeit als auch an Komplexität zu. Herkömmliche Modelle, bei denen Backups On-Prem gespeichert werden – oft im selben Netzwerk wie die zu schützenden Produktionsumgebungen – bieten eine leichte Angriffsfläche für Cyberangriffe, die ganze Unternehmen lahmlegen können. Bleiben die Backups in derselben Umgebung wie die Produktionsdaten, können Angreifer sie verschlüsseln oder löschen und so die Wiederherstellungsoptionen ausschalten.

Um dem entgegenzuwirken, setzen Unternehmen zunehmend auf die Cloud, um externe Backups und Datensicherungen zu implementieren. Jedoch, selbst wenn Unternehmen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen wechseln, haben viele Schwierigkeiten, ihre Daten effektiv zu sichern und zu isolieren. Dies ist häufig auf Folgendes zurückzuführen:

Mangelndes Fachwissen im Bereich Cloud-Sicherheitsarchitektur;

Unzureichende Kontrollen zur Erkennung und Reaktion auf Cybervorfälle;

Ein übermäßiges Vertrauen in traditionelle Backup-Systeme ohne Berücksichtigung des Schutzes ruhender Daten; und

Eingeschränkte Transparenz sowie Überwachung der Datenintegrität in Cloud-Umgebungen.

Das Ergebnis ist eine wachsende Kluft zwischen Datenschutzstrategie und tatsächlicher Cyber-Resilienz.