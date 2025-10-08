Verbesserung der Cyber-Resilienz mit IBM Cloud Object Storage und IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, Insider-Bedrohungen und Datenexfiltration nehmen sowohl an Häufigkeit als auch an Komplexität zu. Herkömmliche Modelle, bei denen Backups On-Prem gespeichert werden – oft im selben Netzwerk wie die zu schützenden Produktionsumgebungen – bieten eine leichte Angriffsfläche für Cyberangriffe, die ganze Unternehmen lahmlegen können. Bleiben die Backups in derselben Umgebung wie die Produktionsdaten, können Angreifer sie verschlüsseln oder löschen und so die Wiederherstellungsoptionen ausschalten.
Um dem entgegenzuwirken, setzen Unternehmen zunehmend auf die Cloud, um externe Backups und Datensicherungen zu implementieren. Jedoch, selbst wenn Unternehmen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen wechseln, haben viele Schwierigkeiten, ihre Daten effektiv zu sichern und zu isolieren. Dies ist häufig auf Folgendes zurückzuführen:
Das Ergebnis ist eine wachsende Kluft zwischen Datenschutzstrategie und tatsächlicher Cyber-Resilienz.
IBM begegnet dieser Herausforderung mit einer integrierten Lösung, die IBM Cloud Object Storage (COS), konfiguriert als Cyber Vault, mit IBM Storage Defender Data Protect kombiniert, das ein zentralisiertes Cyber-Resilienz-Management sowie externe, isolierte Datensicherung bietet. Diese Kombination bietet einen leistungsstarken, modernen Ansatz zum Schutz Ihrer kritischen Daten vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen.
Warum einen externen Cloud-Speicher für Ihre Archive und Backups nutzen?
Die Speicherung von Backup- und Archivdaten in externen, isolierten Zielen wie IBM Cloud Object Storage gewährleistet maximale Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen. Durch die Aufbewahrung von Kopien außerhalb der Produktionsumgebung in einem unveränderlichen, isolierten Speicher können Unternehmen kritische Daten vor Ransomware, Insider-Bedrohungen und versehentlichem Löschen schützen. Diese Trennung von primären und sekundären Datenkopien bildet eine letzte Verteidigungslinie und gewährleistet die Wiederherstellbarkeit selbst angesichts komplexer Cyberangriffe, die Produktionsumgebungen gefährden.
IBM Storage Defender ist eine Lösung der nächsten Generation für Datenschutz und Cyber-Resilienz, die KI und Automatisierung zum Schutz, zur Erkennung und zur Wiederherstellung nach Cyberangriffen nutzt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
IBM Storage Defender Data Protect bietet umfassende Daten-Backup und Wiederherstellung und kann sichere Sicherungskopien zur langfristigen Aufbewahrung und Wiederherstellung an einen isolierten Cyber Vault leiten, der auf IBM Cloud Object Storage basiert.
IBM Cloud Object Storage (COS) bietet eine hochgradig skalierbare, sichere und resiliente Grundlage für die Speicherung unstrukturierter Daten. Wenn es als Cyber Vault konfiguriert ist, wird es zu einer wesentlichen Komponente Ihrer Cyber-Resilienzstrategie. Und so funktioniert es:
IBM COS unterstützt Object Lock (auch bekannt als Write Once Read Many (WORM)), wodurch Sie Daten für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum unveränderlich machen können. Einmal gesperrte Objekte können nicht mehr verändert oder gelöscht werden, was Ihre Daten sowohl vor böswilligen Akteuren als auch vor versehentlichem Löschen schützt.
Diese Funktion ist für die Abwehr von Ransomware-Angriffen von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass Sicherungskopien unverändert und wiederherstellbar bleiben, selbst wenn die primären Systeme kompromittiert werden.
Context-Based Restrictions ermöglichen es Ihnen, granulare Netzwerkzugriffskontrollen für Ihre COS-Buckets zu definieren. Mit CBR können Sie den Zugriff auf den Bucket einschränken auf:
Dies trägt zur Durchsetzung eines Zero-Trust-Sicherheitsstatus bei, bei dem sichergestellt wird, dass nur autorisierte Systeme und Benutzer auf den Cyber Vault zugreifen können.
Daten, die in IBM COS gespeichert sind, werden verschlüsselt, und Kunden können ihre eigenen Dechiffrierschlüssel mithilfe von IBM Key Protect verwalten. Dadurch können Sie:
Key Protect lässt sich nahtlos in COS integrieren und bietet eine feingranulare Kontrolle über den kryptografischen Schutz Ihrer gespeicherten Daten.
Mit IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) können Sie verwalten, wer auf Ihre Speicher-Buckets zugreifen kann und welche Aktionen sie ausführen dürfen. Mit IAM können Sie:
IAM stellt sicher, dass nur die richtigen Benutzer und Dienste Zugriff auf kritische Daten haben und verringert damit das Risiko von Insider-Bedrohungen oder Fehlkonfigurationen.
Mit IBM Cloud Logs können Sie alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren COS-Buckets überwachen. Dazu gehören:
Echtzeitüberwachung und Audit-Protokolle sind entscheidend für die Erkennung verdächtigen Verhaltens und den Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Durch die Integration von IBM Storage Defender mit einem auf IBM Cloud Object Storage basierenden Cyber Vault profitieren Unternehmen von:
Diese Architektur verwandelt Ihre Backup-Umgebung in eine letzte Verteidigungslinie, die resilient, konform und wiederherstellbar ist.
Cyberbedrohungen werden nicht verschwinden. Mit der Kombination aus IBM Storage Defender und IBM Cloud Object Storage können Sie über herkömmliche Backup-Strategien hinausgehen und einen Cyber-Vault-Ansatz verfolgen, der Ihrem Unternehmen einen echten Vorteil im Kampf gegen Ransomware und Datenverlust verschafft.
Ganz gleich, ob Sie ein IT-Leiter in einem Unternehmen oder ein Cloud-Architekt sind: Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Resilienzstrategie auf einem Fundament aus intelligentem Schutz und sicherem, unveränderlichem Speicher aufzubauen.