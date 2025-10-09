IBM MQ 9.4.4 stärkt die Hybrid-Ausfallsicherheit und die bundesstaatliche Compliance

IBM MQ 9.4.4 ist jetzt verfügbar und bietet neue Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, resilientere Messaging-Systeme aufzubauen, bundesstaatliche Anforderungen zu erfüllen und in hybriden Umgebungen effizienter zu arbeiten.
Diese vierte Continuous-Delivery-Version (CD) im MQ 9.4-Stream erweitert Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung über Container hinaus auf Umgebungen wie natives Linux, virtuelle Maschinen und Bare Metal, führt Sicherheitsverbesserungen für regulierte Workloads ein und vereinfacht die Verwaltung für verteilte MQ Appliance- und z/OS-Plattformen.
Diese Version wurde am 2. Oktober 2025 offiziell angekündigt und ist ab 16. Oktober 2025 allgemein verfügbar. Sie enthält eine Reihe von Verbesserungen sowie neuen Funktionen und ermöglicht Kunden Folgendes:
Dieses Release führt eine breite Palette technischer Verbesserungen in den Bereichen Ausfallsicherheit, Compliance und Verwaltung ein, die Unternehmen dabei helfen, ihr Messaging-Backbone zu stärken und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren.
Obwohl dies nicht Teil von Version 9.4.4 ist, stellt IBM eine Vorschau des IBM MQ-Agenten vor, einem KI-gestützten Assistenten, der Administratoren bei der Behebung von Problemen mithilfe natürlicher Sprache unterstützt. Der Agent stellt eine Verbindung zu jedem Warteschlangenmanager im MQ-Netzwerk her und liefert in Sekundenschnelle eine Ursachenanalyse, was die Wiederherstellungszeit erheblich verkürzt.
IBM MQ 9.4.4 stärkt die Rolle von MQ als sicherheitsreiche, resiliente und moderne Messaging-Plattform für Hybrid-Cloud-Umgebungen. Durch die Ausweitung von HA und DR der Unternehmensklasse auf traditionelle Bereitstellungen, die Verbesserung der Compliance-Funktionen und die Vereinfachung der Betriebs.
