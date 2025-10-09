Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM MQ 9.4.4 stärkt die Hybrid-Ausfallsicherheit und die bundesstaatliche Compliance

Veröffentlicht 10/09/2025
Person an einem Laptop mit zwei Desktop-Bildschirmen mit geöffneten Tabellen

IBM MQ 9.4.4 ist jetzt verfügbar und bietet neue Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, resilientere Messaging-Systeme aufzubauen, bundesstaatliche Anforderungen zu erfüllen und in hybriden Umgebungen effizienter zu arbeiten.  

Diese vierte Continuous-Delivery-Version (CD) im MQ 9.4-Stream erweitert Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung über Container hinaus auf Umgebungen wie natives Linux, virtuelle Maschinen und Bare Metal, führt Sicherheitsverbesserungen für regulierte Workloads ein und vereinfacht die Verwaltung für verteilte MQ Appliance- und z/OS-Plattformen. 

3 neue Vorteile von IBM MQ 9.4.4

Diese Version wurde am 2. Oktober 2025 offiziell angekündigt und ist ab 16. Oktober 2025 allgemein verfügbar. Sie enthält eine Reihe von Verbesserungen sowie neuen Funktionen und ermöglicht Kunden Folgendes: 

  • Diese Version basiert auf den nativen HA- und CRR-Funktionen, die in MQ 9.4.3 eingeführt wurden, und stellt dieselben Funktionen zusätzlich zu ihrer ursprünglichen containerbasierten Implementierung für Linux-VMs und Bare-Metal-Umgebungen bereit. Sie können jetzt native HA und CRR ohne Abhängigkeiten bereitstellen, da die Replikation vollständig von IBM MQ selbst durchgeführt wird. Frühere Lösungen für Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung auf Linux-VMs (Multiinstanz, RDQM) verfügten über gemeinsamen Speicher oder zusätzliche Betriebssysteme.
  • Erleichtert die Einhaltung von bundesstaatlichen Gesetzen durch Verbesserungen, die es Kunden erleichtern, US-Bundesstandards zu erfüllen. Schützen Sie vertrauliche Daten, erfüllen Sie Audit-Anforderungen und sorgen Sie für einen zuverlässigen Einsatz in regulierten Umgebungen.
  • Reduziert den Betriebsaufwand durch automatische Kanalwiederherstellung auf MQ for z/OS und gezielte Objektfilterung, wodurch MQ einfacher in großem Maßstab verwaltet werden kann.

8 neue Funktionen in IBM MQ 9.4.4

Dieses Release führt eine breite Palette technischer Verbesserungen in den Bereichen Ausfallsicherheit, Compliance und Verwaltung ein, die Unternehmen dabei helfen, ihr Messaging-Backbone zu stärken und gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren.

  1. Native HA und Notfallwiederherstellung auf Linux-VMs und Bare-Metal: Ermöglichen Sie hohe Verfügbarkeit und Notfallwiederherstellung frei von Abhängigkeiten von Speicher oder Betriebssystemspezifika, indem Sie MQ-native Funktionen nutzen, die bisher nur für Container verfügbar waren. 
  2. FIPS-Modus für AMS: Advanced Message Security läuft jetzt im vollständigen FIPS-Modus über verteilte Komponenten, ermöglicht die Bereitstellung in AWS GovCloud und unterstützt FedRamp-Workloads. 
  3. RDQM-Replikationsdatenverkehr, der während der Übertragung verschlüsselt wurde: Fügt eine Standardverschlüsselung zur RDQM-Replikation hinzu, erfüllt bundesstaatliche Compliance-Anforderungen und reduziert das Risiko einer Datenexposition.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9: Verbessert das TLS-Protokoll und die Verschlüsselungsunterstützung über bestimmte Linux-Distributionen hinweg, verbessert die kryptografische Leistung und passt sich an die sich entwickelnde Sicherheit an  
  5. Kanäle mit automatischer Fehlerbehebung auf z/OS: Automatische Wiederherstellung bei Sequenzfehlern, Reduzierung des manuellen Zurücksetzens und Beschleunigung der Wiederherstellung. 
  6. MQ Console-Filter: Administratoren können sich mit anpassbaren, wiederverwendbaren Filtern auf relevante Objekte konzentrieren und so in komplexen Umgebungen Zeit sparen. 
  7. Unterstützung von Java Semeru 21: Alle Nicht-z/OS-Komponenten laufen jetzt auf der neuesten Java-Laufzeitumgebung von IBM, wodurch die Leistung, Kompatibilität und der Sicherheitsstatus verbessert werden. 
  8. .NET6-Verbesserungen: Die Unterstützung von benutzerdefinierten Zertifikatspfaden verbessert die Flexibilität für windowsbasierte Bereitstellungen. 

Vorschau: IBM MQ Agent

Obwohl dies nicht Teil von Version 9.4.4 ist, stellt IBM eine Vorschau des IBM MQ-Agenten vor, einem KI-gestützten Assistenten, der Administratoren bei der Behebung von Problemen mithilfe natürlicher Sprache unterstützt. Der Agent stellt eine Verbindung zu jedem Warteschlangenmanager im MQ-Netzwerk her und liefert in Sekundenschnelle eine Ursachenanalyse, was die Wiederherstellungszeit erheblich verkürzt. 

Ausprobieren

Modernisieren Sie Ihr Messaging

IBM MQ 9.4.4 stärkt die Rolle von MQ als sicherheitsreiche, resiliente und moderne Messaging-Plattform für Hybrid-Cloud-Umgebungen. Durch die Ausweitung von HA und DR der Unternehmensklasse auf traditionelle Bereitstellungen, die Verbesserung der Compliance-Funktionen und die Vereinfachung der Betriebs.  

Kontaktieren Sie Ihren IBM-Vertreter, um zu erfahren, wie die neueste CD-Version Ihrem Unternehmen helfen kann, sicher, flexibel und auf Veränderungen vorbereitet zu bleiben 

Weitere Informationen zu IBM MQ  

Kostenlosen Test starten 

