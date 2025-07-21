Empowering the Enterprise: Wir stellen vor: den IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22. Juli 2025

Autor

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

Wir freuen uns, Ihnen den IBM MaaS360 App-Katalog vorstellen zu können, der Unternehmen die einfache gemeinsame Nutzung und Verwaltung von Apps auf iOS-Geräten unterstützt. Dieser neue App-Katalog folgt den Designstandards von IBM und bietet hohe Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, mit Ihren Anforderungen zu wachsen.

Der MaaS360 App Catalog unterstützt Ihre mobile Strategie, indem er Ihnen die Einführung benutzerdefinierter Produktivitätstools ermöglicht und Ihrem Team einen einfachen Zugriff auf interne Anwendungen ermöglicht.

Warum ein nativer Unternehmens-App-Katalog?

Die Verwaltung interner Apps über Altlast-Tools oder Webansichten reicht nicht mehr aus. Mit dem MaaS360 App Catalog haben wir die App-Erkennung und -Bereitstellung von Grund auf neu gestaltet und dadurch Folgendes sichergestellt:

  • Native Leistung unter iOS/iPadOS 15.0 und höher
  • Sichere Authentifizierung und Zugriffskontrolle
  • Benutzerdefiniertes Branding und mehrsprachige Unterstützung
  • Reibungslose Kompatibilität mit Hell- und Dunkelmodus
  • Standardmäßige Compliance für die Barrierefreiheit

Ein nahtloser erster Blick

Sobald Benutzer den MaaS360 App Catalog öffnen, werden sie mit einer übersichtlichen, markenspezifischen Oberfläche konfrontiert, die die Suche nach Apps von Anfang an erleichtert.

  • Besonderer Bereich: In diesem Bereich können Sie ganz einfach Tools entdecken, die Ihre Teams tatsächlich nutzen. Oben finden sie eine kuratierte Liste mit vorgestellten Apps und Paketen, die von Administratoren sorgfältig ausgewählt wurden, um einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Werkzeuge zu gewährleisten.
  • Am häufigsten heruntergeladen: Direkt darunter im Abschnitt Am häufigsten heruntergeladen werden beliebte Apps basierend auf der Nutzung in Ihrem Unternehmen angezeigt. So können neue Benutzer herausfinden, was bei ihren Kollegen bereits gut funktioniert.
  • App-Bundles: App-Bundles, wie z. B. Sammlungen von Apps für aufgabenspezifische Workflows, werden als einheitliches Set präsentiert, sodass alles mit einem einzigen Tippen installiert werden kann.
  • Meine Apps und Alle aktualisieren: Und für Benutzer, die nachverfolgen möchten, was sie bereits installiert haben oder sehen möchten, was es Neues gibt, bietet die Ansicht Meine Apps eine personalisierte Liste der installierten Apps, komplett mit Update-Benachrichtigungen. Egal, ob Sie eine einzelne App aktualisieren oder auf Alle aktualisieren tippen, es ist einfach und intuitiv, auf dem Laufenden zu bleiben.

Wichtige Verbesserungen für den MaaS360-App-Katalog

Verbesserte Suche und Navigation

Mit unserer leistungsstarken Suchmaschine finden Sie mühelos die richtige App. Egal ob die Benutzer den Namen der App kennen oder nur eine Funktion, unser Katalog schlägt relevante Übereinstimmungen in Kategorien, Titeln und Schlüsselwörtern vor.

App-Details auf einen Blick

Jede App im Katalog enthält eine ausführliche Detailseite, die den Benutzern alles bietet, was sie für fundierte Entscheidungen benötigen – einschließlich einer vollständigen Beschreibung, Vorschau-Screenshots, Informationen zu Neuerungen, unterstützten Betriebssystemversionen und Download-Statistiken.

Um Transparenz und Qualität weiter zu unterstützen, können Benutzer auch Bewertungen und Beurteilungen direkt auf der Detailseite der App einsehen. Nur diejenigen, die die App installiert haben, können Feedback absenden, was Relevanz und Authentizität sicherstellt. Administratoren wiederum können diesen Input nutzen, um die App-Erfahrung kontinuierlich zu verbessern.

Einstellungen und Unterstützung

Mit der App haben Benutzer die Kontrolle über ihre Erfahrungen und können einfach auf Kontodetails, Aktualisierungseinstellungen und Support-Tools zugreifen. Ganz gleich, ob Sie die automatische Aktualisierung aktivieren, App-Benachrichtigungen verwalten oder die Begrüßungstour erneut aufrufen – alles ist nur einen Fingertipp entfernt – so können Sie ganz einfach anpassen, wie der App-Katalog für sie funktioniert.

Entwickelt für globale Unternehmen

  • Unterstützung für 16 globale Sprachen
  • Vollständig kompatibel mit den Barrierefreiheitsfunktionen von Apple
  • Nahtloser Betrieb sowohl im hellen als auch im dunklen Modus

Auf Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt

Die IBM MaaS360 App Catalog-App wurde für alle Arten von Unternehmen entwickelt, von kleinen Teams bis hin zu Großunternehmen. Sie wurde entwickelt, um mit Ihren Anforderungen zu wachsen und gleichzeitig Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Die App stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem MaaS360 Portal her, sodass IT-Teams die Bereitstellung, den Zugriff und die Aktualisierungen einfach kontrollieren können. Der IBM MaaS360-App-Katalog:

  • Ist verfügbar auf Geräten mit iOS/iPadOS 15.0 und höher;
  • Wird über das IBM MaaS360-Portal vertrieben und kann auch aus dem App Store heruntergeladen werden; und
  • Kann an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden und bietet Branding-Unterstützung.

Der IBM MaaS360 App Catalog for iOS ist ein Game-Changer im Management mobiler Apps. Er ist nicht nur eine Plattform zum Installieren von Apps. Es handelt sich um einen dynamischen digitalen Arbeitsbereich, der Ihr Team unterstützt, die IT-Überwachung optimiert und die Sicherheit Ihres Unternehmens erhöht.

Steigen Sie ein, machen Sie sie zu Ihren eigenen und sehen Sie zu, wie Ihre Kapazität wächst.

Verwandeln Sie Ihr internes App-Ökosystem in ein intelligenteres, effizienteres Kraftpaket. Ihre Zukunft der Produktivität beginnt hier.

Weitere Informationen zu IBM MaaS360

Buchen Sie eine Live-Demo von IBM MaaS360

IBM MaaS360 kostenlos testen

