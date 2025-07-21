Empowering the Enterprise: Wir stellen vor: den IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22. Juli 2025
Wir freuen uns, Ihnen den IBM MaaS360 App-Katalog vorstellen zu können, der Unternehmen die einfache gemeinsame Nutzung und Verwaltung von Apps auf iOS-Geräten unterstützt. Dieser neue App-Katalog folgt den Designstandards von IBM und bietet hohe Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, mit Ihren Anforderungen zu wachsen.
Der MaaS360 App Catalog unterstützt Ihre mobile Strategie, indem er Ihnen die Einführung benutzerdefinierter Produktivitätstools ermöglicht und Ihrem Team einen einfachen Zugriff auf interne Anwendungen ermöglicht.
Die Verwaltung interner Apps über Altlast-Tools oder Webansichten reicht nicht mehr aus. Mit dem MaaS360 App Catalog haben wir die App-Erkennung und -Bereitstellung von Grund auf neu gestaltet und dadurch Folgendes sichergestellt:
Sobald Benutzer den MaaS360 App Catalog öffnen, werden sie mit einer übersichtlichen, markenspezifischen Oberfläche konfrontiert, die die Suche nach Apps von Anfang an erleichtert.
Mit unserer leistungsstarken Suchmaschine finden Sie mühelos die richtige App. Egal ob die Benutzer den Namen der App kennen oder nur eine Funktion, unser Katalog schlägt relevante Übereinstimmungen in Kategorien, Titeln und Schlüsselwörtern vor.
Jede App im Katalog enthält eine ausführliche Detailseite, die den Benutzern alles bietet, was sie für fundierte Entscheidungen benötigen – einschließlich einer vollständigen Beschreibung, Vorschau-Screenshots, Informationen zu Neuerungen, unterstützten Betriebssystemversionen und Download-Statistiken.
Um Transparenz und Qualität weiter zu unterstützen, können Benutzer auch Bewertungen und Beurteilungen direkt auf der Detailseite der App einsehen. Nur diejenigen, die die App installiert haben, können Feedback absenden, was Relevanz und Authentizität sicherstellt. Administratoren wiederum können diesen Input nutzen, um die App-Erfahrung kontinuierlich zu verbessern.
Mit der App haben Benutzer die Kontrolle über ihre Erfahrungen und können einfach auf Kontodetails, Aktualisierungseinstellungen und Support-Tools zugreifen. Ganz gleich, ob Sie die automatische Aktualisierung aktivieren, App-Benachrichtigungen verwalten oder die Begrüßungstour erneut aufrufen – alles ist nur einen Fingertipp entfernt – so können Sie ganz einfach anpassen, wie der App-Katalog für sie funktioniert.
Die IBM MaaS360 App Catalog-App wurde für alle Arten von Unternehmen entwickelt, von kleinen Teams bis hin zu Großunternehmen. Sie wurde entwickelt, um mit Ihren Anforderungen zu wachsen und gleichzeitig Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Die App stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem MaaS360 Portal her, sodass IT-Teams die Bereitstellung, den Zugriff und die Aktualisierungen einfach kontrollieren können. Der IBM MaaS360-App-Katalog:
Der IBM MaaS360 App Catalog for iOS ist ein Game-Changer im Management mobiler Apps. Er ist nicht nur eine Plattform zum Installieren von Apps. Es handelt sich um einen dynamischen digitalen Arbeitsbereich, der Ihr Team unterstützt, die IT-Überwachung optimiert und die Sicherheit Ihres Unternehmens erhöht.
Steigen Sie ein, machen Sie sie zu Ihren eigenen und sehen Sie zu, wie Ihre Kapazität wächst.
Verwandeln Sie Ihr internes App-Ökosystem in ein intelligenteres, effizienteres Kraftpaket. Ihre Zukunft der Produktivität beginnt hier.
Weitere Informationen zu IBM MaaS360
Buchen Sie eine Live-Demo von IBM MaaS360