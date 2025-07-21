Empowering the Enterprise: Wir stellen vor: den IBM MaaS360 App Catalog for iOS

Die IBM MaaS360 App Catalog-App wurde für alle Arten von Unternehmen entwickelt, von kleinen Teams bis hin zu Großunternehmen. Sie wurde entwickelt, um mit Ihren Anforderungen zu wachsen und gleichzeitig Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Die App stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem MaaS360 Portal her, sodass IT-Teams die Bereitstellung, den Zugriff und die Aktualisierungen einfach kontrollieren können. Der IBM MaaS360-App-Katalog:

Ist verfügbar auf Geräten mit iOS/iPadOS 15.0 und höher;

Wird über das IBM MaaS360-Portal vertrieben und kann auch aus dem App Store heruntergeladen werden; und

Kann an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden und bietet Branding-Unterstützung.

Der IBM MaaS360 App Catalog for iOS ist ein Game-Changer im Management mobiler Apps. Er ist nicht nur eine Plattform zum Installieren von Apps. Es handelt sich um einen dynamischen digitalen Arbeitsbereich, der Ihr Team unterstützt, die IT-Überwachung optimiert und die Sicherheit Ihres Unternehmens erhöht.

Steigen Sie ein, machen Sie sie zu Ihren eigenen und sehen Sie zu, wie Ihre Kapazität wächst.

Verwandeln Sie Ihr internes App-Ökosystem in ein intelligenteres, effizienteres Kraftpaket. Ihre Zukunft der Produktivität beginnt hier.

