1. Juli 2025
In den letzten zehn Jahren hat sich die Datenintegrationslandschaft erheblich verändert. Dieser Wandel wurde durch die wachsende Nachfrage nach Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrigeren Betriebskosten vorangetrieben, was zu einem neuen Ökosystem von Tools geführt hat. Wir haben eine Entwicklung von Data Warehouses zu Hadoop, von Data Lakes zu Cloud-Data-Warehouses durchlaufen, die sich jetzt in Richtung Lakehouse-Architektur bewegt.
Die Herausforderungen, die sich aus der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Datentechnologie ergeben (von ETL über Data Lakes der Hadoop-Ära bis hin zu Cloud-ELT) haben Systemintegratoren und IT-Teams dazu gezwungen, ihre Datenstrategien von Grund auf zu überdenken. Wenn Unternehmen jedoch neuere Plattformen einführen wollen, werden sie oft mit einem Wirrwarr von sich überschneidenden Technologien und zunehmenden technischen Schulden konfrontiert.
Der IBM Business Partner Dot Group, ein in Großbritannien ansässiger Systemintegrator für Datentechnik mit über 27 Jahren Erfahrung, erlebt diese Herausforderungen aus erster Hand. Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, hat sich die Dot Group mit IBM zusammengetan, um mithilfe von IBM® watsonx.data integration, einem modernen Datenintegrationstool, welches das gesamte Spektrum an Datenintegration für die Orchestrierung von Daten über Formate und Pipelines hinweg integriert, einen praktischen, wertorientierten Ansatz für die Datenintegration bereitzustellen.
„Das Versprechen, Daten zu demokratisieren und den Menschen einen Self-Service-Zugang zu Daten zu ermöglichen, hat sich nie wirklich erfüllt“, sagt Simon Parkinson, Managing Director der Dot Group. „Die meisten Kunden, mit denen wir zu tun haben, verfügen letztendlich über mehrere ERP-Systeme, ETL-Tools, Datenbanken und BI-Plattformen – und dennoch verfolgen sie weiterhin das gleiche Ziel, nämlich die Gewinnung von Unternehmenserkenntnissen.“
Das Ergebnis ist ein herausforderndes Umfeld, in dem Teams die meiste Zeit damit verbringen, bestehende Systeme zu warten, anstatt innovativ zu sein. „Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, eine schrittweise Roadmap zu erstellen, um aus diesem Kreislauf herauszukommen“, erklärt Parkinson. „Die Frage lautet eigentlich: Wie gestaltet man diesen ersten Meilenstein so, dass alle folgenden Meilensteine weiterhin einen Mehrwert bieten?“
In diesem Umfeld besteht die größte Herausforderung nicht nur darin, die richtigen Tools zu finden, sondern auch zu wissen, wo man anfängt, wie man vereinfacht und wie man einen Mehrwert schafft, ohne sich auf mehrjährige Transformationsprojekte einzulassen.
„Die Verbreitung von Tools ist hier der Schlüssel“, fährt Parkinson fort. „Kunden suchen nach einem einzigen Tool, das gut kompatibel ist, mit einfachen Lizenzmodellen, und das alles in einem einzigen Marktplatz. IBM watsonx.data integration vermittelt wirklich das Gefühl, dass Kunden mit einem beliebigen Anwendungsfall beginnen können – sei es ELT/ETL, Daten-Observability, Echtzeit-Streaming oder Data Replication – und dann nach Bedarf vertiefen können“, erklärt Parkinson. „Vorher mussten Sie den ganzen Öltanker kaufen. Das hier ist viel leichter und fließender.“
„Die Idee ist, dass Kunden eine Komponente lizenzieren und dann mühelos Mini-Pilotprojekte und POCs für andere Funktionen starten können, ohne alle Architekturprüfungsgremien und Beschaffungsprozesse durchgehen zu müssen, die so zeitaufwändig und teuer werden“, so Parkinson.
Während die Einführung von KI für Führungskräfte in allen Branchen oberste Priorität hat, kämpfen Systemintegratoren und IT-Teams weiterhin mit grundlegenden Problemen bei der Datenqualität. „Unsere Erfahrung ist, dass Unternehmen immer noch in der KI-Experimentierphase stecken bleiben, weil die mangelnde Qualität ihrer Daten sie zurückhält“, sagt Parkinson. „Bevor sie in die nächste Phase der KI-Reife verschieben können, müssen sie zunächst ihre Daten korrigieren.“
Nach der Implementierung wird IBM watsonx.data integration den Kunden der Dot Group und von IBM folgende Möglichkeiten bieten:
„Wir hoffen, dass Unternehmen durch das Angebot verschiedener Datenintegrationsfunktionen innerhalb einer einheitlichen Kontrollebene Agilität, Produktivität und Skalierbarkeit gewinnen können. Das, gepaart mit der neuen Erfahrung, bedeutet, dass Ihre Datenarchitekten oder Data Architects keine Experten für sieben verschiedene Tools sein müssen“, so Parkinson weiter. „Sie können Experten sein, die mit sieben verschiedenen Werkzeugen umgehen können. Sie können einfach loslegen.“
Entdecken Sie, wie watsonx.data integration Ihren Datenteams die Möglichkeit gibt, die Datenbereitstellung für KI und Analysen mit einer einheitlichen Kontrollebene zur Integration strukturierter und unstrukturierter Daten mit jeder Integrationsart zu beschleunigen.
Erleben Sie jetzt IBM watsonx.data integration kostenlos.
Über die Dot Group
Der IBM Business Partner Dot Group ist ein in Großbritannien ansässiger Systemintegrator für Datentechnik mit über 27 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen bei der Verwaltung, Verschieben und Optimierung ihrer Daten. Entstanden aus der Übernahme von Ascential Software, den ursprünglichen Autoren von DataStage und Informix, hat die Dot Group tiefe technische Wurzeln und eine lange Geschichte in der Arbeit mit Datensystemen auf Unternehmensebene.
Über Simon Parkinson
Simon Parkinson ist Managing Director der Dot Group, wo er die Expertise des Unternehmens im Bereich IBM-Technologien und Data-Engineering-Lösungen leitet. Als IBM Champion hat sich Simon darauf spezialisiert, Organisationen dabei zu unterstützen, Datenengpässe zu beseitigen und ihre Datenintegrationsstrategien zu transformieren, um Echtzeit-Erkenntnisse und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.