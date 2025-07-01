In den letzten zehn Jahren hat sich die Datenintegrationslandschaft erheblich verändert. Dieser Wandel wurde durch die wachsende Nachfrage nach Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrigeren Betriebskosten vorangetrieben, was zu einem neuen Ökosystem von Tools geführt hat. Wir haben eine Entwicklung von Data Warehouses zu Hadoop, von Data Lakes zu Cloud-Data-Warehouses durchlaufen, die sich jetzt in Richtung Lakehouse-Architektur bewegt.

Die Herausforderungen, die sich aus der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Datentechnologie ergeben (von ETL über Data Lakes der Hadoop-Ära bis hin zu Cloud-ELT) haben Systemintegratoren und IT-Teams dazu gezwungen, ihre Datenstrategien von Grund auf zu überdenken. Wenn Unternehmen jedoch neuere Plattformen einführen wollen, werden sie oft mit einem Wirrwarr von sich überschneidenden Technologien und zunehmenden technischen Schulden konfrontiert.

Der IBM Business Partner Dot Group, ein in Großbritannien ansässiger Systemintegrator für Datentechnik mit über 27 Jahren Erfahrung, erlebt diese Herausforderungen aus erster Hand. Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, hat sich die Dot Group mit IBM zusammengetan, um mithilfe von IBM® watsonx.data integration, einem modernen Datenintegrationstool, welches das gesamte Spektrum an Datenintegration für die Orchestrierung von Daten über Formate und Pipelines hinweg integriert, einen praktischen, wertorientierten Ansatz für die Datenintegration bereitzustellen.