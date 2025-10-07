Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Z-Benutzer mit agentischer KI unterstützen

Veröffentlicht 10/07/2025

Autor

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

IBM definiert die Interaktion der Benutzer mit IBM® Z neu und führt neue agentenbasierte KI-Funktionen ein, die die Produktivität steigern, den Betrieb vereinfachen und den Benutzern helfen, natürlicher und zielorientierter zu arbeiten.

Unabhängig davon, ob Benutzer Erkenntnisse gewinnen, System-Upgrades beschleunigen, alltägliche Aufgaben vereinfachen oder die Reaktion auf Vorfälle über IT-Service-Management-Lösungen automatisieren möchten – das agentenbasierte Framework von IBM Z wurde entwickelt, um plattformübergreifend optimierte Intelligenz zu bieten.

Aufbauend auf der Dynamik der Einführung des innovativen IBM z17 Anfang dieses Jahres handelt es sich hierbei nicht nur um eine Weiterentwicklung, sondern um eine vollständige Neugestaltung der IBM Z-Erfahrung.

Echte Nutzer, echte Wirkung

Unsere Strategie ist elegant einfach und dennoch äußerst zielgerichtet: Wir entwickeln KI-Agenten auf der Grundlage realer Nutzer und realer Anwendungsfälle, beginnend mit zwei der einflussreichsten Gruppen, den IT-Betriebs- und Anwendungsentwicklungsteams für IBM Z.

IBM hat in der neuesten Version von IBM watsonx Assistant for Z agentische KI-Funktionen eingeführt, die speziell für die Vereinfachung des IT-Betriebs von IBM Z entwickelt wurden

Diese neuen Funktionen helfen IT-Betreibern dabei, Probleme effizienter zu lösen, indem sie den Kontext von Gesprächen verstehen, mehrstufige Interaktionen durchdenken, zielorientierte Entscheidungen treffen und komplexe Workflows automatisieren. Dies stellt einen bedeutenden Wandel von reaktiver Fehlerbehebung hin zu proaktivem, intelligentem Systemmanagement dar. IBM watsonx Assistant for Z unterstützt die KI-Chat- und Agent-Laufzeitumgebung hinter Produkten wie IBM® Concert for Z und ermöglicht kontextbezogene Antworten, die eine effektive Sanierung von Vorfällen unterstützen.

Ankündigung lesen

IBM verändert weiterhin die Art und Weise, wie Entwickler Mainframe-Anwendungen erstellen und modernisieren – mit seiner KI-Entwicklerlösung IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM® watsonx Code Assistant for Z hilft Ihnen dabei, jede Phase des Entwicklungs- und Modernisierungszyklus von Mainframe-Anwendungen zu beschleunigen, indem es KI und Automatisierung nutzt. Beispielsweise hat sich die ägyptische National Organization for Social Insurance (NOSI) zum Ziel gesetzt, ihre Kernanwendungen zu modernisieren, um den steigenden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden und die zukünftige Skalierbarkeit zu unterstützen. Mit watsonx Code Assistant for Z konnten sie eine Zeitersparnis von bis zu 94 % bei der Analyse komplexer COBOL-Codes und von bis zu 79 % beim Verständnis komplexer Anwendungen erzielen.1 Mit den neuesten Verbesserungen an watsonx Code Assistant for Z können Entwickler jetzt Folgendes tun:

  • Nutzen Sie generative KI (Gen AI), um in COBOL-Anwendungen eingebettete Business Rules aufzudecken und zu dokumentieren, und nutzen Sie den KI-gestützten Chat, um in Tausenden von Programmen schnell nach Geschäftsbegriffen und Konzepten zu suchen.
  • Beschleunigen Sie das Verständnis von geschäftskritischem Assembler-Code auf IBM® z/OS, indem Sie klare Erklärungen in natürlicher Sprache generieren, die die zugrunde liegende Geschäftslogik offenlegen.

Bereitstellung einer agentischen KI-Grundlage für IBM Z®

IBM Z entwickelt sich weiter, um KI der Unternehmensklasse mit einer Reihe grundlegender Services zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, die KI-Integration sicher, skalierbar und wirkungsvoll zu gestalten. Diese Services bilden das Rückgrat des IBM Z AI-Ökosystems und sind so konzipiert, dass sie mit der bestehenden Infrastruktur eines Unternehmens zusammenarbeiten, um Folgendes zu erreichen:

  • Vereinfachung des Zugriffs auf Daten und der Ausführung von Befehlen durch KI in z/OS und Middleware, einschließlich Db2 for z/OS, CICS, IMS und MQ. Das Model Context Protocol (MCP) fungiert als universelle Integrationsschicht zwischen KI-Agenten und IBM Z-Systemen, was weniger benutzerspezifische Integrationen und eine konsistentere Methode zur Bereitstellung von KI im gesamten Unternehmen bedeutet.
  • Unterstützung einer Reihe von Large Language Models (LLMs), darunter die IBM®-eigenen Granite-Modelle, Optionen von Drittanbietern wie Meta und Mistral sowie Open-Source-Modelle. Granite ist für geschäftliche Aufgaben optimiert und läuft effizient auf dem neuen IBM Spyre Accelerator auf IBM z17, wodurch eine leistungsstarke KI direkt auf dem Mainframe ermöglicht wird.
  • Bereitstellung eines agentischen KI-Frameworks und eines Agent-Builders, eingebettet in watsonx Assistant for Z, das es intelligenten Agenten ermöglicht, zu denken, zu planen und zu handeln. Dies hilft bei der Koordinierung von Workflows, reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt die Einarbeitung, was besonders für Teams von Vorteil ist, die komplexe Umgebungen verwalten oder auf KI-gestützte Abläufe umstellen.
  • Erleichtern Sie die Einführung von KI mit dem IBM AI Optimizer for Z, der Unternehmen bei der Bereitstellung, Integration und Überwachung von KI-Lösungen unterstützt, die Zeit, Kosten und Komplexität reduzieren. Es handelt sich um eine praktische Lösung, die Unternehmen dabei hilft, KI zu skalieren, ohne bestehende Abläufe zu unterbrechen.

KI-Leistung mit IBM z17

Seit Jahrzehnten ist IBM Z das unerschütterliche Rückgrat geschäftskritischer Workloads in verschiedenen Branchen weltweit. Im April 2025 haben wir IBM z17 auf den Markt gebracht, mit dem Kunden KI-Anwendungsfälle direkt auf der Plattform bereitstellen und skalieren können. Dadurch wurden Erkenntnisse näher an die Daten und Transaktionen herangeführt, komplexe Workflows optimiert und die Agilität des Unternehmens auf eine Weise beschleunigt, die zuvor nicht möglich war.

Aufbauend auf dieser Dynamik haben wir diese Woche den IBM Spyre Accelerator auf IBM z17 vorgestellt, der nahtlos mit dem fortschrittlichen IBM® Telum II Prozessor zusammenarbeitet. Zusammen bilden sie eine leistungsstarke, synergetische Kombination, die KI-Leistung auf IBM Z erheblich verbessert. Diese Kombination schafft eine ideale Umgebung für die Ausführung anspruchsvoller KI-Modelle – einschließlich generativer KI – genau dort, wo Ihre Daten gespeichert sind.

Die Quintessenz: Schalte neue Level frei

IBM Z ist nicht nur KI-fähig, es ist KI-gestützt. Mit grundlegenden KI-Diensten, die Sicherheitsintegration, skalierbare Leistung und echte geschäftliche Auswirkungen unterstützen, können Unternehmen KI in ihre Kernsysteme integrieren, um neue Ebenen der Produktivität und Erkenntnisse zu erschließen.

Agentische KI auf IBM Z ist eine strategische Neuausrichtung in der Art und Weise, wie Unternehmen die Leistungsfähigkeit des Mainframes nutzen. Indem wir die Nutzer in den Mittelpunkt stellen und intelligente, kontextbezogene Agenten einsetzen, sorgen wir für Produktivität, Einfachheit und Effizienz und verbessern gleichzeitig die Qualifikationen der Teams. Dies ist das nächste Kapitel in unserem Engagement für Innovation, und wir stehen erst am Anfang.

