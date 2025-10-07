IBM Z-Benutzer mit agentischer KI unterstützen

IBM definiert die Interaktion der Benutzer mit IBM® Z neu und führt neue agentenbasierte KI-Funktionen ein, die die Produktivität steigern, den Betrieb vereinfachen und den Benutzern helfen, natürlicher und zielorientierter zu arbeiten.
Unabhängig davon, ob Benutzer Erkenntnisse gewinnen, System-Upgrades beschleunigen, alltägliche Aufgaben vereinfachen oder die Reaktion auf Vorfälle über IT-Service-Management-Lösungen automatisieren möchten – das agentenbasierte Framework von IBM Z wurde entwickelt, um plattformübergreifend optimierte Intelligenz zu bieten.
Aufbauend auf der Dynamik der Einführung des innovativen IBM z17 Anfang dieses Jahres handelt es sich hierbei nicht nur um eine Weiterentwicklung, sondern um eine vollständige Neugestaltung der IBM Z-Erfahrung.
Unsere Strategie ist elegant einfach und dennoch äußerst zielgerichtet: Wir entwickeln KI-Agenten auf der Grundlage realer Nutzer und realer Anwendungsfälle, beginnend mit zwei der einflussreichsten Gruppen, den IT-Betriebs- und Anwendungsentwicklungsteams für IBM Z.
Diese neuen Funktionen helfen IT-Betreibern dabei, Probleme effizienter zu lösen, indem sie den Kontext von Gesprächen verstehen, mehrstufige Interaktionen durchdenken, zielorientierte Entscheidungen treffen und komplexe Workflows automatisieren. Dies stellt einen bedeutenden Wandel von reaktiver Fehlerbehebung hin zu proaktivem, intelligentem Systemmanagement dar. IBM watsonx Assistant for Z unterstützt die KI-Chat- und Agent-Laufzeitumgebung hinter Produkten wie IBM® Concert for Z und ermöglicht kontextbezogene Antworten, die eine effektive Sanierung von Vorfällen unterstützen.
IBM® watsonx Code Assistant for Z hilft Ihnen dabei, jede Phase des Entwicklungs- und Modernisierungszyklus von Mainframe-Anwendungen zu beschleunigen, indem es KI und Automatisierung nutzt. Beispielsweise hat sich die ägyptische National Organization for Social Insurance (NOSI) zum Ziel gesetzt, ihre Kernanwendungen zu modernisieren, um den steigenden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden und die zukünftige Skalierbarkeit zu unterstützen. Mit watsonx Code Assistant for Z konnten sie eine Zeitersparnis von bis zu 94 % bei der Analyse komplexer COBOL-Codes und von bis zu 79 % beim Verständnis komplexer Anwendungen erzielen.1 Mit den neuesten Verbesserungen an watsonx Code Assistant for Z können Entwickler jetzt Folgendes tun:
IBM Z entwickelt sich weiter, um KI der Unternehmensklasse mit einer Reihe grundlegender Services zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, die KI-Integration sicher, skalierbar und wirkungsvoll zu gestalten. Diese Services bilden das Rückgrat des IBM Z AI-Ökosystems und sind so konzipiert, dass sie mit der bestehenden Infrastruktur eines Unternehmens zusammenarbeiten, um Folgendes zu erreichen:
Seit Jahrzehnten ist IBM Z das unerschütterliche Rückgrat geschäftskritischer Workloads in verschiedenen Branchen weltweit. Im April 2025 haben wir IBM z17 auf den Markt gebracht, mit dem Kunden KI-Anwendungsfälle direkt auf der Plattform bereitstellen und skalieren können. Dadurch wurden Erkenntnisse näher an die Daten und Transaktionen herangeführt, komplexe Workflows optimiert und die Agilität des Unternehmens auf eine Weise beschleunigt, die zuvor nicht möglich war.
Aufbauend auf dieser Dynamik haben wir diese Woche den IBM Spyre Accelerator auf IBM z17 vorgestellt, der nahtlos mit dem fortschrittlichen IBM® Telum II Prozessor zusammenarbeitet. Zusammen bilden sie eine leistungsstarke, synergetische Kombination, die KI-Leistung auf IBM Z erheblich verbessert. Diese Kombination schafft eine ideale Umgebung für die Ausführung anspruchsvoller KI-Modelle – einschließlich generativer KI – genau dort, wo Ihre Daten gespeichert sind.
IBM Z ist nicht nur KI-fähig, es ist KI-gestützt. Mit grundlegenden KI-Diensten, die Sicherheitsintegration, skalierbare Leistung und echte geschäftliche Auswirkungen unterstützen, können Unternehmen KI in ihre Kernsysteme integrieren, um neue Ebenen der Produktivität und Erkenntnisse zu erschließen.
Agentische KI auf IBM Z ist eine strategische Neuausrichtung in der Art und Weise, wie Unternehmen die Leistungsfähigkeit des Mainframes nutzen. Indem wir die Nutzer in den Mittelpunkt stellen und intelligente, kontextbezogene Agenten einsetzen, sorgen wir für Produktivität, Einfachheit und Effizienz und verbessern gleichzeitig die Qualifikationen der Teams. Dies ist das nächste Kapitel in unserem Engagement für Innovation, und wir stehen erst am Anfang.