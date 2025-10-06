Die Unternehmens-IT hat bereits mit der Last der Komplexität zu kämpfen. Ein aktueller Bericht zeigt, dass zwei der drei wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit der Observability darin bestehen, die Anpassung der Beobachtbarkeitstools an neue Architekturmuster anzupassen und eine konsistente Beobachtbarkeitsabdeckung über mehrere Umgebungen hinweg sicherzustellen.

Darüber hinaus hat KI völlig neu definiert, was eine Anwendung ist. Anwendungen sind nicht mehr klar definiert und benutzergesteuert mit vordefinierten Ergebnissen; sie sind selbstgesteuert, zielorientiert und beinhalten kontextbezogene Überlegungen. Es steht viel auf dem Spiel. Die durchschnittlichen Kosten für ungeplante IT-Ausfallzeit liegen bei 14.056 USD pro Minute, was 218.000 USD bis 1,425 Millionen USD pro Stunde entspricht, je nach Unternehmensgröße. Und ohne Einblick in KI-gestützte Systeme können Unternehmen unkontrollierbare Kosten und Reputationsschäden riskieren.

Hochgradig automatisierte Unternehmen zeigen den Weg in die Zukunft, wenn es um den Einsatz von Observability-Tools geht, mit denen sich potenziell eine Senkung der IT-Kosten und ein hoher ROI durch die KI-gestützte digitale Transformation erzielen lassen.