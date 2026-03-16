Da Unternehmen KI zunehmend in hybriden Umgebungen einsetzen, wachsen datenintensive Workloads weiterhin schneller, als es Altlast-Systeme bewältigen können. Das Ergebnis: zunehmender Druck auf die Infrastruktur, steigende Latenzzeiten und eine größere Anfälligkeit für Betriebs- und Sicherheitsrisiken. Um Schritt zu halten, benötigen Unternehmen skalierbare, sichere und integrierte Architekturen, die KI-gesteuerte Workloads mit voller Kontrolle und Souveränität unterstützen und gleichzeitig die betriebliche Komplexität reduzieren.

Für die meisten Unternehmen erfordert das erfolgreiche Bereitstellen von KI eine IT-Modernisierung. Die nahtlose Integration neuer KI-optimierter Systeme in bestehende Umgebungen ist einer der entscheidendsten – und schwierigsten – Schritte. Selbst kleine Fehlkonfigurationen können zu erheblicher Ausfallzeit führen. Studien zeigen, dass durch den Einsatz intelligenter, automatisierter Systemüberwachung Probleme proaktiv erkannt werden können, bevor sie sich auf das Geschäft auswirken, wodurch das operationelle Risiko deutlich reduziert wird.

Der Weg in die Zukunft ist klar: Kombinieren Sie Fachwissen mit KI-gestützter Automatisierung über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg. Dieser Ansatz schließt operative Lücken, stärkt die Zuverlässigkeit und gibt IT-Teams mehr Zeit für Innovation und Transformation.