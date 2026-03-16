Seit über 20 Jahren arbeiten IBM und Lenovo zusammen, um Infrastruktur für Unternehmen bereitzustellen. Heute entwickelt sich diese Zusammenarbeit dahingehend weiter, Kunden bei der zügigen Einführung von KI in hybriden Cloud- und souveränen Umgebungen zu unterstützen.
Gemeinsam bieten die Unternehmen nun einen umfassenden Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg, unterstützt durch bedeutende Produktinnovationen – darunter KI-Inferenz-GPUs, IBM Storage Scale und moderne Netzwerktechnologien.
Da Unternehmen KI zunehmend in hybriden Umgebungen einsetzen, wachsen datenintensive Workloads weiterhin schneller, als es Altlast-Systeme bewältigen können. Das Ergebnis: zunehmender Druck auf die Infrastruktur, steigende Latenzzeiten und eine größere Anfälligkeit für Betriebs- und Sicherheitsrisiken. Um Schritt zu halten, benötigen Unternehmen skalierbare, sichere und integrierte Architekturen, die KI-gesteuerte Workloads mit voller Kontrolle und Souveränität unterstützen und gleichzeitig die betriebliche Komplexität reduzieren.
Für die meisten Unternehmen erfordert das erfolgreiche Bereitstellen von KI eine IT-Modernisierung. Die nahtlose Integration neuer KI-optimierter Systeme in bestehende Umgebungen ist einer der entscheidendsten – und schwierigsten – Schritte. Selbst kleine Fehlkonfigurationen können zu erheblicher Ausfallzeit führen. Studien zeigen, dass durch den Einsatz intelligenter, automatisierter Systemüberwachung Probleme proaktiv erkannt werden können, bevor sie sich auf das Geschäft auswirken, wodurch das operationelle Risiko deutlich reduziert wird.
Der Weg in die Zukunft ist klar: Kombinieren Sie Fachwissen mit KI-gestützter Automatisierung über den gesamten IT-Lebenszyklus hinweg. Dieser Ansatz schließt operative Lücken, stärkt die Zuverlässigkeit und gibt IT-Teams mehr Zeit für Innovation und Transformation.
Dank IBM Technology Lifecycle Services (TLS) erhalten Unternehmen Lifecycle-Services und herstellerübergreifenden Support für die geschäftskritischen Hybrid-KI-Plattformen von Lenovo, einschließlich lokaler KI-Inferenzumgebungen.
Die technischen Experten von IBM planen, stellen bereit, unterstützen, optimieren und aktualisieren Unternehmensklasse-Lösungen in hybriden Infrastrukturen. Diese Zusammenarbeit kombiniert Infrastruktur auf Unternehmensniveau mit den globalen Servicefunktionen von IBM TLS, um die Bereitstellung, den laufenden Betrieb und das Lebenszyklusmanagement von produktionsfähigen hybriden KI-Umgebungen zu unterstützen.
IBM TLS vereinfacht den IT-Support für herstellerübergreifende KI, indem es als zentraler Verantwortlichkeitspunkt dient, um die Geschäftsergebnisse der Infrastruktur zu beschleunigen und gleichzeitig die operative Belastung für IBM- und herstellerübergreifende Systeme zu reduzieren.
IBM TLS wandelt den traditionellen reaktiven Support mithilfe von agentischer KI und Automatisierung in intelligente, proaktive Abläufe um.
Kunden profitieren von:
Für Unternehmen mit komplexen hybriden Umgebungen führen diese Effizienzen direkt zu verbesserter Resilienz, höherer Betriebszeit und einer durchweg besseren Customer Experience.
Die Managed Maintenance Solution (MMS) von IBM für Lenovo bietet ein flexibles, gestaffeltes Supportmodell mit Optionen wie einem dedizierten IBM Technical Account Manager (TAM). Kunden erhalten persönliche Beratung, proaktive Planung, priorisierten Service und schnellere Reaktionszeiten.
Die Lenovo-Infrastruktur in Kombination mit dem IBM TLS-Support unterstützt den Betrieb komplexer Unternehmensumgebungen in großem Maßstab mit einer durchschnittlichen Lösung beim ersten Anruf von 97 %¹ für herstellerübergreifende Hardware, Software und Netzwerke und einem OSAT-Wert von 92 %¹.
IBMs kontinuierliche Innovation wurde kürzlich für seinen exzellenten KI-gestützten Außendienst ausgezeichnet. IDC ernannte IBM im IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment² zu einem führenden Anbieter. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von IBM, Unternehmen dabei zu helfen, die sich wandelnden IT-Anforderungen mit Vertrauen und Effizienz zu bewältigen.
Gemeinsam helfen IBM und Lenovo Unternehmen dabei, KI-Workloads sicher und in großem Maßstab über komplexe hybride Infrastrukturen hinweg zu betreiben.
IBM und Lenovo präsentieren diese Funktionen gemeinsam im NVIDIA GTC, das sich im The Lenovo Hub in der 402 South Market Street, San Jose, CA 95113 (hinter dem McEnery Convention Center) befindet.
In der Live-Demo wird gezeigt, wie intelligente Automatisierung, vorausschauende Analyse und ProActive Support die Servicebereitstellung transformieren, die Problemlösung beschleunigen und die operative Effizienz in den IT-Umgebungen von Unternehmen steigern können.
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