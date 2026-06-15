Docling für IBM® watsonx: Verwandeln Sie komplexe Dokumente in KI-fähige Daten

IBM gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von Docling für IBM watsonx bekannt und macht das weit verbreitete Open-Source-Toolkit Docling damit zu einem Managed Service, mit dem komplexe und unübersichtliche Dokumente in strukturierte, KI-fähige Daten umgewandelt werden können.
Der Erfolg oder Misserfolg von Enterprise-KI-Initiativen hängt oft von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. Doch das meiste Unternehmenswissen ist in komplexen Dokumenten gefangen, die nie für die Nutzung durch KI konzipiert wurden, wie etwa PDFs, Bilder und Präsentationsfolien. Während Unternehmen RAG-Systeme, Enterprise Search-Erfahrungen und KI-Agenten aufbauen, ist die Umwandlung dieser Dokumente in strukturierte, vertrauenswürdige Daten eine Voraussetzung für zuverlässige KI in großem Maßstab.
Mit mehr als 40 Millionen Downloads hat sich das Open-Source-Toolkit „Docling“ als beliebte Lösung für dieses Problem etabliert und unterstützt Teams dabei, Dokumente in strukturierte Formate zu konvertieren, wobei Layout, Tabellen, Lesereihenfolge und Beziehungen erhalten bleiben. Jetzt bietet IBM Docling als Managed Service der Unternehmensklasse an.
Mit Docling für IBM Watsonx können Teams schneller und kostengünstiger von Rohdokumenten zu wiederverwendbaren, KI-fähigen Daten übergehen, ohne sie selbst bereitstellen und pflegen zu müssen. Mit einem Pauschalpreis von 4 USD pro 1.000 Seiten bietet Docling for IBM watsonx im Vergleich zu ausgewählten großen Anbietern* 20 % niedrigere Listenpreise für Document Conversion und unterstützt gleichzeitig Teams bei der Erstellung qualitativ hochwertigerer Eingaben für RAG, Enterprise Search und Agenten-Workflows.
KI-Projekte beginnen in der Regel mit dem einfachen Ziel, Wissen leichter auffindbar, verständlich und nutzbar zu machen. Ein Großteil dieses Wissens liegt allerdings in unstrukturierten oder halbstrukturierten Formaten vor, die für Menschen zum Lesen konzipiert wurden, nicht für KI-Systeme.
Ein PDF kann Absätze, Tabellen, Diagramme, Seitenüberschriften, Fußnoten, Formeln und Bilder enthalten. Ein gescanntes Dokument kann optische Zeichenerkennung (OCR) erfordern. Ein Foliendeck könnte vielschichtige visuelle Beziehungen enthalten, die für eine Person offensichtlich sind, aber für ein KI-Modell schwer zu interpretieren sind. Wenn diese Dokumente in reinen Text umgewandelt werden, können wichtige Zusammenhänge verloren gehen.
Dieser Kontext ist jedoch entscheidend für effektive KI. Layout, Hierarchie, Tabellen, Lesereihenfolge und Beziehungen zwischen Dokumentelementen helfen, die Bedeutung zu bestimmen. Wenn eine Tabelle in einen ungeordneten Textblock umgewandelt wird oder ein Bild von seiner Bildunterschrift getrennt wird, können nachgelagerte KI-Systeme falsche Informationen abrufen oder unzuverlässige Antworten generieren. Schlechte Document Conversion kann Such-, RAG- und Agenten-Workflows schwächen, selbst wenn das zugrundeliegende Foundation Model stark ist.
Einige Teams versuchen, das zu lösen, indem sie Rohdokumente direkt an große Frontier Models senden. Das kann zwar funktionieren, wird aber in großem Maßstab schnell teuer und erzeugt keine wiederverwendbaren strukturierten Ausgaben. Andere Teams könnten OCR-Tools, Dateiparser, Chunker und eine maßgeschneiderte Infrastruktur miteinander kombinieren. Dieser Ansatz bedeutet, dass mehrere Tools verwaltet, Pipelines für verschiedene Dateitypen angepasst und die Infrastruktur gewartet werden müssen – und selbst dann kann es vorkommen, dass die Struktur, die KI-Anwendungen benötigen, nicht erhalten bleibt.
Docling für IBM watsonx unterstützt Teams dabei, komplexe Dokumente in verschiedenen Formaten in strukturierte Ausgaben umzuwandeln, die von KI-Anwendungen leichter abgerufen, verarbeitet, analysiert und in verschiedenen Workflows wiederverwendet werden können.
Anstatt die Dokumentenverarbeitung als einfache Textextraktion zu behandeln, nutzt Docling für IBM watsonx Funktionen zum Verständnis von Dokumenten – wie spezialisierte Modelle für die Layoutanalyse und Tabellenerkennung –, um mehr von der Bedeutung des ursprünglichen Inhalts zu erhalten.
OCR ist oft für die Erkennung von Text optimiert, nicht für das Verständnis, wie dieser Text auf einer Seite organisiert ist. Wenn möglich, umgeht Docling OCR zugunsten von Ansätzen, die visuelle Elemente direkt erkennen und kategorisieren, wodurch wichtiger Kontext wie Layout, Tabellen, Lesereihenfolge und Dokumentenbeziehungen erhalten bleiben. Wenn für gescannte PDF-Dateien oder Bilder eine OCR-Verarbeitung erforderlich ist, kann Docling diese weiterhin als Teil der Verarbeitungskette nutzen.
Dieser strukturbewusste Ansatz bietet einen besseren Weg von Rohinhalten zu KI-fähigen Daten und hilft Teams so, manuelle Vorbereitungen zu reduzieren, die Qualität der nachgelagerten Abfragen zu verbessern und den betrieblichen Aufwand zu senken.
Aufbauend auf dem Open-Source-Toolkit Docling, das von IBM Research entwickelt und der Linux Foundation zur Verfügung gestellt wurde, bietet Docling für IBM watsonx die Leistungsfähigkeit von Docling als vollständig verwalteten IBM-Service. Das Open-Source-Projekt erfreut sich großer Beliebtheit in der Community und verzeichnet seit Kurzem 500.000 Downloads pro Tag, da die Dokumentenaufbereitung zu einem kritischen Schritt wird, um Inhalte für Enterprise Search und KI-Agenten nutzbar zu machen.
Jetzt macht IBM es Teams leichter, Docling in die Produktion zu bringen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur selbst bereitstellen, konfigurieren und warten zu müssen.
„Wir haben Open-Source-Docling in der Produktion verwendet. Wir haben kürzlich [Docling für IBM watsonx] getestet und festgestellt, dass es die Genauigkeit verbessert hat. Auch die Parsing-Geschwindigkeit hat sich verdoppelt“, so ein Benutzer eines Finanzinstituts in Singapur. „Ein Managed Service für Docling würde die Einführung vereinfachen, indem er den Betrieb der Infrastruktur – einschließlich der Kapazitätsskalierung – übernimmt, sodass sich die Teams auf die Integration statt auf die Wartung der Plattform konzentrieren können.“
Der Service ist so konzipiert, dass er mit sofort einsatzbereiter Konfiguration, automatischer Skalierung je nach Workload-Bedarf und Verarbeitung mit hohem Durchsatz einen schnelleren Weg zur Wertschöpfung bietet, ohne dass Teams dedizierte Kapazitäten planen und verwalten müssen.
Teams können Docling für IBM watsonx über eine einfache Benutzeroberfläche für Experimente, Inspektionen und schnelle Dokumentenverarbeitung nutzen. In großem Maßstab lassen sich die Funktionen über benutzerfreundliche APIs direkt in Produktionsanwendungen, Automatisierungspipelines und KI-Workflows von Unternehmen integrieren.
Durch die Umwandlung komplexer Dateien in übersichtlichere Eingaben unterstützt Docling for IBM watsonx eine breite Palette von KI- und Daten-Workflows:
Docling für IBM watsonx ist ab sofort allgemein als SaaS-Angebot auf AWS verfügbar. Sie können es kostenlos ausprobieren und Dokumente über eine benutzerfreundliche Oberfläche verarbeiten und dann auf API-basierte Integration umsteigen, wenn Sie bereit sind, Dokumentenintelligenz in Produktions-Workflows einzubetten.
Der Service ist über den IBM Marketplace oder den AWS Marketplace verfügbar, mit einfacher und vorhersehbarer Pay-as-you-go-Preisgestaltung von 4 USD pro 1.000 Seiten. In großem Maßstab bedeutet das, dass Sie pro Million konvertierter Seiten 1.000 USD sparen können, verglichen mit dem günstigsten vergleichbaren Angebot mit Docling für IBM watsonx. Abonnements sind ebenfalls ab 1 Million Seiten pro Jahr verfügbar und beinhalten Support sowie Premium-Verarbeitungsdurchsatz.
Docling für IBM watsonx bietet eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, komplexe Dokumente in wiederverwendbare, KI-fähige Daten umzuwandeln, und trägt dazu bei, den manuellen Aufwand, die Kosten und die operative Komplexität zu reduzieren, die KI-Initiativen verlangsamen können.
Testen Sie Docling for IBM watsonx kostenlos
*Basierend auf einem Vergleich der in den USA veröffentlichten Pay-as-you-go-Listenpreise pro 1.000 Seiten (Stand: 9. Juni 2026) für Dokumentenverarbeitungs-Workloads, die über die einfache OCR hinausgehen und strukturierte Ausgabe wie Layouts, Tabellen oder Formulare liefern, mit ausgewählten Angeboten mehrerer großer Anbieter. Ausgenommen sind kostenlose Kontingente, reine OCR-Dienste, Mengenrabatte, ausgehandelte Unternehmenspreise sowie regionale oder währungsbedingte Unterschiede. Die Dollar-Einsparungen wurden durch Vergleich des Listenpreises von Docling for IBM watsonx von 4 USD pro 1.000 Seiten mit den günstigsten vergleichbaren Angeboten ermittelt. Die tatsächlichen Einsparungen können variieren.