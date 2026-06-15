Docling für IBM® watsonx: Verwandeln Sie komplexe Dokumente in KI-fähige Daten

Der Erfolg oder Misserfolg von Enterprise-KI-Initiativen hängt oft von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. Doch das meiste Unternehmenswissen ist in komplexen Dokumenten gefangen, die nie für die Nutzung durch KI konzipiert wurden, wie etwa PDFs, Bilder und Präsentationsfolien. Während Unternehmen RAG-Systeme, Enterprise Search-Erfahrungen und KI-Agenten aufbauen, ist die Umwandlung dieser Dokumente in strukturierte, vertrauenswürdige Daten eine Voraussetzung für zuverlässige KI in großem Maßstab.

Mit mehr als 40 Millionen Downloads hat sich das Open-Source-Toolkit „Docling“ als beliebte Lösung für dieses Problem etabliert und unterstützt Teams dabei, Dokumente in strukturierte Formate zu konvertieren, wobei Layout, Tabellen, Lesereihenfolge und Beziehungen erhalten bleiben. Jetzt bietet IBM Docling als Managed Service der Unternehmensklasse an.

Mit Docling für IBM Watsonx können Teams schneller und kostengünstiger von Rohdokumenten zu wiederverwendbaren, KI-fähigen Daten übergehen, ohne sie selbst bereitstellen und pflegen zu müssen. Mit einem Pauschalpreis von 4 USD pro 1.000 Seiten bietet Docling for IBM watsonx im Vergleich zu ausgewählten großen Anbietern* 20 % niedrigere Listenpreise für Document Conversion und unterstützt gleichzeitig Teams bei der Erstellung qualitativ hochwertigerer Eingaben für RAG, Enterprise Search und Agenten-Workflows.