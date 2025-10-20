Künstliche Intelligenz Sicherheit

Entdecken Sie versteckte KI-Risiken mit der schnellen KI-Sicherheitsbewertung von IBM

Veröffentlicht 10/20/2025
Digitale Illustration von Linien in einer Kugel mit Cloud, Symbolen und Schlössern, die zu Pfeilen mit Dokumenten führen

Autoren

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM führt das Rapid AI Security Assessment ein, ein gemeinsames Angebot von IBM Consulting Cybersecurity Services und IBM Guardium AI Security.

Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor einer wachsenden Herausforderung: Wie kann man verantwortungsvoll Innovationen vorantreiben und gleichzeitig Risiken managen? Von Schatten-KI bis hin zu falsch konfigurierten Modellen und der Offenlegung sensibler Daten – die Geschäftswelt ist von blinden Flecken durchsetzt, die zu kostspieligen Sicherheitsverletzungen und Compliance-Verstößen führen können.

Eine schnelle KI-Sicherheitsbewertung beschleunigt die Zusammenarbeit und hilft Unternehmen, versteckte Risiken aufzudecken, Vertrauen in ihre KI-Bereitstellungen aufzubauen und die Grundlage für eine skalierbare KI-Governance zu schaffen.

Was ist das Rapid AI Security Assessment?

Die schnelle KI Sicherheitsbewertung ist ein expertengeführtes Projekt, das Kunden helfen soll, sich schnell einen Überblick über ihre Geschäftswelt zu verschaffen und innerhalb weniger Wochen entscheidende Sicherheitsrisiken zu identifizieren. Dieses Angebot bietet einen strukturierten, wirkungsvollen Ansatz für die KI-Sicherheitstransformation in Unternehmen.

Von der Entdeckung bis zur Entscheidung: 

Ihre AI-Sicherheitsergebnisse aus der Bewertung

Die schnelle KI-Sicherheitsbewertung bietet einen umfassenden Ansatz zur Absicherung Ihrer KI-Geschäftswelt, führt Sie von der ersten Entdeckung bis zur fundierten Entscheidungsfindung mit klaren, umsetzbaren Ergebnissen, einschließlich:

  • Entdecken Sie KI- und Schatten-KI-Assets: Scannen Sie Ihre Cloud- und Entwicklungsumgebungen, um bekannte und unbekannte KI-Komponenten zu identifizieren, einschließlich Modelle, Datensätze, Endpunkte und Plug-ins.
  • Inventar und Kontextualisierung: Erstellen Sie eine strukturierte KI-Stückliste, die auf geschäftliche Anwendungsfälle und regulatorische Frameworks wie den EU AI Act und ISO/IEC 42001 ausgerichtet ist.
  • Risiken bewerten und priorisieren: Bewerten Sie Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Compliance-Lücken. Sie erhalten einen nach Risiken eingestuften Bericht mit umsetzbaren Empfehlungen.

3 wichtige Ergebnisse:

Was Sie erhalten, wenn Sie an einer KI-Sicherheitsbewertung teilnehmen:

  1. KI-Bestandsaufnahme-Bericht: Automatisierte Erkennung von KI- und Schatten-KI-Komponenten in Cloud-Umgebungen, die zu einer strukturierten KI-Stückliste (AI-BOM) führt.
  2. Bericht zu priorisierten Empfehlungen: Bewertung von Sicherheitsrisiken, einschließlich Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und Compliance-Lücken, mit umsetzbarer Sanierung.
  3. Executive Report: Eine hochkarätige Zusammenfassung der Ergebnisse und strategische Empfehlungen, die auf die Entscheidungsfindung der Führungskräfte zugeschnitten sind.

Warum Kunden sich für IBM entscheiden, wenn es um ihre Sicherheit geht

IBM bietet einen forschungsbasierten, skalierbaren und zukunftsfähigen Ansatz für KI-Sicherheit – kombinierend fundiertes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit, fortschrittliche KI-Tools und ein bewährtes Framework.

  • Forschungsbasierte Verhaltensregeln: Von IBM Research kontinuierlich aktualisiert, um neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.
  • Integrierte Governance: Bringt die KI-Sicherheit in Einklang mit der unternehmensweiten KI-Governance für ein fundiertes, einheitliches Risikomanagement.
  • Zukunftsfähiges Framework: Entwickelt für den Schutz von GenAI-Systemen und sich entwickelnden autonomen Agenten.
  • Skalierbares Betriebsmodell: Automatisiert und vereinfacht die Risikominderung in komplexen Umgebungen.
  • Flexible Risikoreaktion: Ermöglicht eine frühzeitige Risikoerkennung und schnelle Umstellung auf sichere Alternativen.
  • Hybride KI-Sicherheit: Sorgt für konsistente Sicherheit für Hyperscaler, SaaS, On-Prem- und Unternehmensplattformen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über die KI-Sicherheit Ihres Unternehmens

Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie, wie die Rapid AI Security Assessment Ihrem Unternehmen helfen kann, seine KI-Reise zu sichern.

Hier registrieren

Mehr erfahren Hier registrieren