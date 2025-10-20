IBM führt das Rapid AI Security Assessment ein, ein gemeinsames Angebot von IBM Consulting Cybersecurity Services und IBM Guardium AI Security.
Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor einer wachsenden Herausforderung: Wie kann man verantwortungsvoll Innovationen vorantreiben und gleichzeitig Risiken managen? Von Schatten-KI bis hin zu falsch konfigurierten Modellen und der Offenlegung sensibler Daten – die Geschäftswelt ist von blinden Flecken durchsetzt, die zu kostspieligen Sicherheitsverletzungen und Compliance-Verstößen führen können.
Eine schnelle KI-Sicherheitsbewertung beschleunigt die Zusammenarbeit und hilft Unternehmen, versteckte Risiken aufzudecken, Vertrauen in ihre KI-Bereitstellungen aufzubauen und die Grundlage für eine skalierbare KI-Governance zu schaffen.
Die schnelle KI Sicherheitsbewertung ist ein expertengeführtes Projekt, das Kunden helfen soll, sich schnell einen Überblick über ihre Geschäftswelt zu verschaffen und innerhalb weniger Wochen entscheidende Sicherheitsrisiken zu identifizieren. Dieses Angebot bietet einen strukturierten, wirkungsvollen Ansatz für die KI-Sicherheitstransformation in Unternehmen.
Die schnelle KI-Sicherheitsbewertung bietet einen umfassenden Ansatz zur Absicherung Ihrer KI-Geschäftswelt, führt Sie von der ersten Entdeckung bis zur fundierten Entscheidungsfindung mit klaren, umsetzbaren Ergebnissen, einschließlich:
Was Sie erhalten, wenn Sie an einer KI-Sicherheitsbewertung teilnehmen:
IBM bietet einen forschungsbasierten, skalierbaren und zukunftsfähigen Ansatz für KI-Sicherheit – kombinierend fundiertes Fachwissen im Bereich Cybersicherheit, fortschrittliche KI-Tools und ein bewährtes Framework.
Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie, wie die Rapid AI Security Assessment Ihrem Unternehmen helfen kann, seine KI-Reise zu sichern.