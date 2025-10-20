Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor einer wachsenden Herausforderung: Wie kann man verantwortungsvoll Innovationen vorantreiben und gleichzeitig Risiken managen? Von Schatten-KI bis hin zu falsch konfigurierten Modellen und der Offenlegung sensibler Daten – die Geschäftswelt ist von blinden Flecken durchsetzt, die zu kostspieligen Sicherheitsverletzungen und Compliance-Verstößen führen können.

Eine schnelle KI-Sicherheitsbewertung beschleunigt die Zusammenarbeit und hilft Unternehmen, versteckte Risiken aufzudecken, Vertrauen in ihre KI-Bereitstellungen aufzubauen und die Grundlage für eine skalierbare KI-Governance zu schaffen.