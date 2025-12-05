Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Db2 Intelligence Center 1.1.3: Mehr Transparenz, mehr Flexibilität und Geschwindigkeit

Das neueste Intelligence-Center-Update erweitert die Kompatibilität, stärkt die Überwachungstiefe und vereinfacht die Bereitstellung, damit Teams Db2 schneller, zuverlässiger und sicherer einsetzen können.

Veröffentlicht 5. Dezember 2025
Moderne Datenbankteams sehen sich einer schwierigen Realität gegenüber: mehr Umgebungen, mehr Komplexität und weniger Zeit für die Verwaltung. Fast zwei Drittel der Datenbankadministratoren (DBAs) geben an, dass die Fehlersuche ihre zeitaufwändigste Aufgabe ist. Zudem jonglieren 68 % täglich mit mehreren Tools, was die Diagnose verlangsamt und das Betriebsrisiko erhöht.*

Das Db2 Intelligence Center bündelt diese Workflows an einem Ort. Als KI-gestützte, einheitliche Datenbankverwaltungskonsole für Db2 in On-Prem, Cloud, PureScale- und containerisierten Bereitstellungen bietet das Intelligence Center Teams eine schnelle und konsistente Übersicht und reduziert den manuellen Aufwand, der für den reibungslosen Betrieb ihrer Workloads erforderlich ist.

Diese Version bietet Verbesserungen in Bezug auf Überwachungsleistung, Plattformflexibilität und Installationseinfachheit.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

  • Schnellere Aktualisierung von Überwachungsseiten mit hohem Datenvolumen
  • Verkürzte der Installationszeit durch containerisierte Bereitstellung
  • Erweiterte Cluster-Erkenntnis für PureScale-Kunden, die geschäftskritische Workloads ausführen

4 neue Verbesserungen am Intelligence Center

Aufbauend auf den Erfolgen früherer Releases bietet dieses Update gezielte Verbesserungen, die die Überwachungstiefe erhöhen, die Plattformkompatibilität erweitern und die Bereitstellung vereinfachen. Somit ist sichergestellt, dass das Intelligence Center in komplexen Db2-Umgebungen schneller und einfacher zu bedienen ist.

1. Verbesserte PureScale-Überwachung

PureScale-Kunden können Probleme schneller identifizieren und eine kontinuierliche Verfügbarkeit für ihre hochvolumigen, geschäftskritischen Workloads gewährleisten. 

Diese Version bietet eine tiefere und effizientere Transparenz in PureScale-Umgebungen, inklusive detaillierterer Statusansichten pro Mitglied und pro Coupling Facility (CF), schnelleren Metriken auf Knotenebene sowie verbesserter Erkenntnisse über das Sperrverhalten, das Verhalten der Pufferpools und die Ressourcennutzung.

2. macOS-Unterstützung

Teams können dort arbeiten, wo sie möchten, was Test, Iteration und funktionsübergreifende Zusammenarbeit beschleunigt. 

Das Db2 Intelligence Center wird jetzt auch vollständig auf macOS unterstützt, sodass Entwickler, Analysten und Architekten es direkt auf ihren primären Geräten ausführen können. Dies beschleunigt die lokale Entwicklung und POC-Workflows.

3. Containerisierte Installation

Schnellere und wiederholbare Bereitstellungen reduzieren den Aufwand für die IT-Teams und erleichtern die Einführung des Intelligence Centers im gesamten Unternehmen. 

Eine neue Option für die containerisierte Installation vereinfacht die Einrichtung deutlich und gewährleistet konsistentere Bereitstellungen über alle Umgebungen hinweg. Mit Container-basierten Installation können Teams das Intelligence Center innerhalb von Minuten mit vorhersehbaren, versionierten Konfigurationen bereitstellen, die für Entwicklungs-, Test-, On-Prem und Air-Gap-Setups geeignet sind.

4. Leistung und Sicherheitsverbesserungen

Diese Version enthält mehrere zentrale Plattform-Updates, die die Leistung verbessern, den Sicherheitsstatus erhöhen und die allgemeine Systemresilienz verbessern.

Effizienzsteigerung für moderne Datenteams

Zusammen schaffen diese Verbesserungen ein zugänglicheres und resilienteres Intelligence Center, das moderne Db2-Teams unterstützt:

  • DBAs erhalten umfassendere Cluster-Informationen und einen schnelleren Zugriff auf die Metriken, die für die Aufrechterhaltung der kontinuierlichen Verfügbarkeit entscheidend sind.
  • Entwickler und Architekten profitieren von mehr Flexibilität, durch native macOS-Unterstützung und eine reibungslosere Einrichtung der lokalen Umgebung.
  • Infrastruktur- und Betriebsteams profitieren von einer standardisierten, containerisierten Bereitstellung, die das Management von Installationen in hybriden oder regulierten Umgebungen vereinfachen.
  • IT-Verantwortliche profitieren von einer stärkeren Governance und besserer Plattformbereitschaft, da mit jedem Update eine höhere Leistung und Sicherheit integriert wird.

Da sich Db2-Umgebungen in On-Prem-, Cloud- und Geschäftswelt weiterentwickeln, helfen diese Updates den Teams, der Komplexität einen Schritt voraus zu sein – mit einer Plattform, die auf operative Strenge und KI-gestützte Effizienz ausgelegt ist.

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Fußnoten

* Basierend auf einer Umfrage unter mehr als 30 erfahrenen Db2-Datenbankadministratoren.