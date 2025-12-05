Moderne Datenbankteams sehen sich einer schwierigen Realität gegenüber: mehr Umgebungen, mehr Komplexität und weniger Zeit für die Verwaltung. Fast zwei Drittel der Datenbankadministratoren (DBAs) geben an, dass die Fehlersuche ihre zeitaufwändigste Aufgabe ist. Zudem jonglieren 68 % täglich mit mehreren Tools, was die Diagnose verlangsamt und das Betriebsrisiko erhöht.*

Das Db2 Intelligence Center bündelt diese Workflows an einem Ort. Als KI-gestützte, einheitliche Datenbankverwaltungskonsole für Db2 in On-Prem, Cloud, PureScale- und containerisierten Bereitstellungen bietet das Intelligence Center Teams eine schnelle und konsistente Übersicht und reduziert den manuellen Aufwand, der für den reibungslosen Betrieb ihrer Workloads erforderlich ist.

Diese Version bietet Verbesserungen in Bezug auf Überwachungsleistung, Plattformflexibilität und Installationseinfachheit.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: