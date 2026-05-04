IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die Erfahrung und Autonomie direkt in den Datenbankbetrieb bringt.
Wenn Unternehmen nicht mehr mit KI experimentieren, sondern dazu übergehen, sie in großem Maßstab zu operationalisieren, wird eines deutlich: KI muss dort zuverlässig funktionieren, wo sich die Unternehmensdaten befinden. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass KI-Modelle lokal näher an den Produktionssystemen betrieben werden müssen, die streng kontrolliert und auf Konsistenz statt auf Kompromisse ausgelegt sind.
In diesem Zusammenhang spielt die KI-Inferenz eine entscheidende Rolle. Inferenz liefert KI echten Wert, indem sie Signale interpretiert, Erkenntnisse generiert und Maßnahmen in Echtzeit anleitet. Bei geschäftskritischen Systemen wie Unternehmensdatenbanken wirkt sich die Leistung direkt auf die Betriebssicherheit und die Erfahrung aus.
Dies ist die Grundlage, auf der IBM Db2 Genius Hub KI-gestützte Autonomie bietet und auf der Intel Gaudi Inferencing dazu beigetragen hat, die On-Prem-KI-Erfahrung zu verbessern.
IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die Erfahrung und Autonomie direkt in den Datenbankbetrieb bringt. Es korreliert kontinuierlich die Leistung und den operativen Kontext im gesamten Db2, hilft Teams schnell zu verstehen, was sich geändert hat, warum es passiert ist und was als Nächstes zu tun ist – durch optimale, von Experten unterstützte Empfehlungen.
Im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht die KI-Inferenz. Jede Empfehlung, Erklärung und jede Erkenntnis, die von Db2 Genius Hub generiert wird, basiert auf der Fähigkeit, KI-Modelle effizient mit Live-Betriebsdaten abzugleichen, oft in komplexen Produktionsumgebungen.
Die Bereitstellung dieser Funktion On-Prem stellt hohe Anforderungen an Leistung, Reaktionsfähigkeit und Skalierbarkeit. KI muss schnell genug arbeiten, um umsetzbar zu sein, konsistent genug, um vertrauenswürdig zu sein und effizient genug, um sich nahtlos in die bestehende Unternehmensinfrastruktur zu integrieren.
Hier spielt Intel Gaudi Inferencing als Inferenz-Server eine wichtige Rolle. Durch die Nutzung von Gaudi zur Beschleunigung von KI-Inferenz-Workloads stärkt Db2 Genius Hub die Funktionsweise von KI in On-Prem-Air-Gap-Db2-Umgebungen. Die Multicard-Architektur von Gaudi und die RedHat vLLM-Engine ermöglichen in Kombination mit der Unterstützung für gleichzeitige LLM-Instanzen eine effiziente Verteilung von Workloads und die nahtlose Verarbeitung einer hohen Anzahl gleichzeitiger Anfragen. Dieses Design hilft, die optimale Latenz für jede Anfrage aufrechtzuerhalten, und sorgt für eine reaktionsschnellere, konsistentere und verbesserte Benutzererfahrung für Db2 Genius Hub in On-Prem-Bereitstellungen.
Diese Verbesserungen unterstützen direkt die Mission von Db2 Genius Hub, den manuellen Aufwand zu reduzieren und Teams von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktiver Datenbankverwaltung zu führen, während gleichzeitig Transparenz, Erklärbarkeit und Kontrolle in Produktionsumgebungen erhalten bleiben.
Die Bereitstellung einer vertrauenswürdigen, qualitativ hochwertigen KI-Erfahrung in On-Prem-Umgebungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieebenen und Teams. Sie erfordert eine kontinuierliche Validierung gegenüber realen Workloads, realer Gleichzeitigkeit und der realen User Expereience.
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen IBM und Intel diente der Db2 Genius Hub als praktischer, praxisnaher Validierungsgrund für Intel Gaudi-Inferenz. Der Fokus lag nicht nur auf der reinen Leistung, sondern auch darauf, wie sich die Inferenz in realistischen Unternehmensszenarien verhält, in denen mehrere Anfragen gleichzeitig eintreffen, das kontextuelle Verständnis von Bedeutung ist und die Antwortqualität konsistent bleiben muss.
Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit bestand darin, die KI-Agenten von Db2 Genius Hub zu bewerten, wobei Gaudi als Inferenzserver verwendet wurde. Dazu gehörten ausführliche Stresstests und domänenspezifische Evaluierungen für Szenarien wie kontextbezogene Suche und Tool-Aufruf-Workflows, die die Interaktion der Benutzer mit dem System in der Produktion widerspiegeln. Diese Tests wurden mit unterschiedlichen Gleichzeitigkeitsgraden durchgeführt, um herauszufinden, wie sich die Inferenzleistung und die Antwortqualität unter Last verhalten.
Für jede Bewertung wurden detaillierte Antwortdaten und Bewertungen erfasst und mit dem Intel-Team geteilt. Durch diesen Feedback-Kreislauf konnten subtile Probleme, die von der Konsistenz der Antworten bis hin zu Qualitätseinbußen bei höherer Parallelität reichten, identifiziert und iterativ angegangen werden. Die Verbesserungen wurden dann erneut getestet, erneut gemessen und weiter verfeinert.
Diese Zusammenarbeit unterstreicht den Wert eines Ökosystem-Ansatzes für KI-Innovation. Durch die Abstimmung der Funktionen auf reale Anwendungsfälle in Unternehmen konnten IBM und Intel die Einsatzbereitschaft von Gaudi für KI in der Produktion vorantreiben und letztendlich ein reaktionsschnelleres, zuverlässigeres On-Prem-KI-Erlebnis der Unternehmensklasse bieten.