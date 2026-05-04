IBM Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Konsole, die Erfahrung und Autonomie direkt in den Datenbankbetrieb bringt. Es korreliert kontinuierlich die Leistung und den operativen Kontext im gesamten Db2, hilft Teams schnell zu verstehen, was sich geändert hat, warum es passiert ist und was als Nächstes zu tun ist – durch optimale, von Experten unterstützte Empfehlungen.



Im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht die KI-Inferenz. Jede Empfehlung, Erklärung und jede Erkenntnis, die von Db2 Genius Hub generiert wird, basiert auf der Fähigkeit, KI-Modelle effizient mit Live-Betriebsdaten abzugleichen, oft in komplexen Produktionsumgebungen.



Die Bereitstellung dieser Funktion On-Prem stellt hohe Anforderungen an Leistung, Reaktionsfähigkeit und Skalierbarkeit. KI muss schnell genug arbeiten, um umsetzbar zu sein, konsistent genug, um vertrauenswürdig zu sein und effizient genug, um sich nahtlos in die bestehende Unternehmensinfrastruktur zu integrieren.

Hier spielt Intel Gaudi Inferencing als Inferenz-Server eine wichtige Rolle. Durch die Nutzung von Gaudi zur Beschleunigung von KI-Inferenz-Workloads stärkt Db2 Genius Hub die Funktionsweise von KI in On-Prem-Air-Gap-Db2-Umgebungen. Die Multicard-Architektur von Gaudi und die RedHat vLLM-Engine ermöglichen in Kombination mit der Unterstützung für gleichzeitige LLM-Instanzen eine effiziente Verteilung von Workloads und die nahtlose Verarbeitung einer hohen Anzahl gleichzeitiger Anfragen. Dieses Design hilft, die optimale Latenz für jede Anfrage aufrechtzuerhalten, und sorgt für eine reaktionsschnellere, konsistentere und verbesserte Benutzererfahrung für Db2 Genius Hub in On-Prem-Bereitstellungen.



Diese Verbesserungen unterstützen direkt die Mission von Db2 Genius Hub, den manuellen Aufwand zu reduzieren und Teams von reaktiver Fehlerbehebung zu proaktiver Datenbankverwaltung zu führen, während gleichzeitig Transparenz, Erklärbarkeit und Kontrolle in Produktionsumgebungen erhalten bleiben.