Datavault KI stellt die Monetarisierung von Unternehmensdaten über KI-Agenten vor, die mit IBM watsonx.ai entwickelt wurden

29. Juli 2025
Datavault AI, Platin-Partner von IBM Partner Plus, kündigte heute seine erweiterte Kommerzialisierung an, die IBM watsonx.ai für seine Flaggschiff-KI-Agenten – DataScore und DataValue – einbettet und wegweisend für KI-Datenerfahrung, -bewertung und -monetarisierung ist. Diese Erweiterung soll Kunden dabei helfen, ihre Strategien zur Finanzmodellierung, Risikobewertung und Preisgestaltung in lokalen, Cloud- und hybriden Umgebungen zu optimieren.
Laut McKinsey & Company wird die generative KI für wichtige Anwendungen voraussichtlich zwischen 2,6 und 4,4 Billionen USD pro Jahr zunehmen, was die KI-gestützte Automatisierung zu einer der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Technologie macht.
IBM arbeitet mit führenden Softwareunternehmen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die IBM Technologie zur Entwicklung neuer Anwendungsfälle innerhalb des Know-hows eines bestimmten Partners einzubetten, um die Probleme des Kunden zu lösen. IBM stellt Talente im Bereich der KI-Ingenieure und tiefgreifendes technisches Know-how zur Verfügung, die dazu beitragen können, die Wirkung seiner Angebote für Kunden zu erweitern und zu beschleunigen.
„Wir glauben, dass dies ein strategischer Wendepunkt für Datavault KI und ein bedeutender Meilenstein in unserer Roadmap ist“, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault KI. „Durch die Integration von IBM watsonx auf technischer Ebene und die Zusammenarbeit mit IBM sind wir in der Lage, unsere Plattform global zu skalieren.“
Das IBM Ökosystem arbeitet mit Partnern bei deren Go-to-Market-(GTM-)Bemühungen und unterstützt Unternehmen wie Datavault AI bei der Bereitstellung, Prüfung und Entwicklung von Lösungen, die dazu beitragen können, die Einführung von KI in Schlüsselbranchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Sport, Unterhaltung und Regierung zu beschleunigen.
Als Platinum IBM Partner wird Datavault AI beispielsweise mit dem Vertriebskräften und dem Partnernetzwerk von IBM zusammenarbeiten, um die Kundenbindung und Akzeptanz von Datavault zu beschleunigen.
IBM ist gespannt auf das vollständig integrierte KI-gestützte Ökosystem von Datavault AI, das Organisationen bei der Monetarisierung ihrer Assets durch seine drei Flaggschiff-KI-Agenten unterstützen wird:
Darüber hinaus wird die patentierte Data Vault Web 3.0-Plattform von Datavault AI durch ihre abgeschlossenen Integrationen erweitert, die eine sichere, konforme und skalierbare Datenmonetarisierung in verschiedenen Branchen ermöglicht.
Die Plattform fährt mit Fortschritten bei der Indizierung, Wahrnehmung und Monetarisierung von Daten fort. Weil wir innovative Technologie mit eingebettetem watsonx in Aktion sehen, arbeiten wir mit Unternehmen wie Datavault KI zusammen.
