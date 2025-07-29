Datavault KI stellt die Monetarisierung von Unternehmensdaten über KI-Agenten vor, die mit IBM watsonx.ai entwickelt wurden

Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

29. Juli 2025

Autor

Biz Dziarmaga

VP Build Americas Sales & AI Partnerships

IBM

Datavault AI, Platin-Partner von IBM Partner Plus, kündigte heute seine erweiterte Kommerzialisierung an, die IBM watsonx.ai für seine Flaggschiff-KI-Agenten – DataScore und DataValue – einbettet und wegweisend für KI-Datenerfahrung, -bewertung und -monetarisierung ist. Diese Erweiterung soll Kunden dabei helfen, ihre Strategien zur Finanzmodellierung, Risikobewertung und Preisgestaltung in lokalen, Cloud- und hybriden Umgebungen zu optimieren.

KI-Agenten: Ausbau und Beschleunigung für mehr Wirkung 

Laut McKinsey & Company wird die generative KI für wichtige Anwendungen voraussichtlich zwischen 2,6 und 4,4 Billionen USD pro Jahr zunehmen, was die KI-gestützte Automatisierung zu einer der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Technologie macht.

IBM arbeitet mit führenden Softwareunternehmen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die IBM Technologie zur Entwicklung neuer Anwendungsfälle innerhalb des Know-hows eines bestimmten Partners einzubetten, um die Probleme des Kunden zu lösen. IBM stellt Talente im Bereich der KI-Ingenieure und tiefgreifendes technisches Know-how zur Verfügung, die dazu beitragen können, die Wirkung seiner Angebote für Kunden zu erweitern und zu beschleunigen.

 „Wir glauben, dass dies ein strategischer Wendepunkt für Datavault KI und ein bedeutender Meilenstein in unserer Roadmap ist“, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault KI. „Durch die Integration von IBM watsonx auf technischer Ebene und die Zusammenarbeit mit IBM sind wir in der Lage, unsere Plattform global zu skalieren.“

Gemeinsame Markteinführung

Das IBM Ökosystem arbeitet mit Partnern bei deren Go-to-Market-(GTM-)Bemühungen und unterstützt Unternehmen wie Datavault AI bei der Bereitstellung, Prüfung und Entwicklung von Lösungen, die dazu beitragen können, die Einführung von KI in Schlüsselbranchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Sport, Unterhaltung und Regierung zu beschleunigen.

Als Platinum IBM Partner wird Datavault AI beispielsweise mit dem Vertriebskräften und dem Partnernetzwerk von IBM zusammenarbeiten, um die Kundenbindung und Akzeptanz von Datavault zu beschleunigen.

Unterstützung der 3 Flaggschiff-Agenten von Datavault AI

IBM ist gespannt auf das vollständig integrierte KI-gestützte Ökosystem von Datavault AI, das Organisationen bei der Monetarisierung ihrer Assets durch seine drei Flaggschiff-KI-Agenten unterstützen wird:

  1. Data Vault Bank: Eine auf Web 3.0 basierende KI-Engine, die Unternehmensdaten in strukturierte, handelsfähige Assets umwandelt, derzeit mit IBM entwickelt wird und voraussichtlich im 4. Quartal 2025 veröffentlicht werden wird.
  2. DataScore: Ein patentiertes KI-gestütztes Bewertungs- und Risikoanalyse-Tool, das die Datenqualität bewertet und die Einhaltung der DSGVO, des CCPA und anderer regulatorischer Standards gewährleistet.
  3. DataValue: Eine patentierte, KI-gesteuerte Preisfindungsengine, die Unternehmensdaten reale Finanzbewertungen zuweist und so neue Liquidität und Handelsmöglichkeiten schafft.

Darüber hinaus wird die patentierte Data Vault Web 3.0-Plattform von Datavault AI durch ihre abgeschlossenen Integrationen erweitert, die eine sichere, konforme und skalierbare Datenmonetarisierung in verschiedenen Branchen ermöglicht.

Die Plattform fährt mit Fortschritten bei der Indizierung, Wahrnehmung und Monetarisierung von Daten fort. Weil wir innovative Technologie mit eingebettetem watsonx in Aktion sehen, arbeiten wir mit Unternehmen wie Datavault KI zusammen.

Mehr erfahren über Embeddable AI und unsere Partner

Mehr über unseren Partner Datavault.ai erfahren

Mehr erfahren Embeddable AI und unsere Partner Lernen Sie unseren Partner Datavault.ai kennen