Datavault KI stellt die Monetarisierung von Unternehmensdaten über KI-Agenten vor, die mit IBM watsonx.ai entwickelt wurden

Laut McKinsey & Company wird die generative KI für wichtige Anwendungen voraussichtlich zwischen 2,6 und 4,4 Billionen USD pro Jahr zunehmen, was die KI-gestützte Automatisierung zu einer der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Technologie macht.

IBM arbeitet mit führenden Softwareunternehmen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die IBM Technologie zur Entwicklung neuer Anwendungsfälle innerhalb des Know-hows eines bestimmten Partners einzubetten, um die Probleme des Kunden zu lösen. IBM stellt Talente im Bereich der KI-Ingenieure und tiefgreifendes technisches Know-how zur Verfügung, die dazu beitragen können, die Wirkung seiner Angebote für Kunden zu erweitern und zu beschleunigen.

„Wir glauben, dass dies ein strategischer Wendepunkt für Datavault KI und ein bedeutender Meilenstein in unserer Roadmap ist“, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault KI. „Durch die Integration von IBM watsonx auf technischer Ebene und die Zusammenarbeit mit IBM sind wir in der Lage, unsere Plattform global zu skalieren.“