API Connect ist unsere agentenbasierte End-to-End-API-Management-Plattform, die Teams bei der Erstellung, Verwaltung, Sicherung und Zurverfügungstellung von APIs in hybriden Umgebungen unterstützt, wobei KI den gesamten Lebenszyklus unterstützt.
Unternehmen drängen auf Modernisierung und erzielen gleichzeitig einen klaren ROI aus KI. APIs stehen im Mittelpunkt dieser Realität: Sie ermöglichen die Verbindung, Steuerung und Skalierung von Anwendungen, Daten und Agenten.
Wir freuen uns, Ihnen heute zwei neue Funktionen vorstellen zu können, die diese Vision für API-Entwickler, -Architekten und -Technologieführer näher bringen:
Wir führen diese Fortschritte in API Connect ein, die im Kontext der IBM webMethods Hybrid Integration noch leistungsfähiger werden. Sie bieten eine konsistente Governance und eine agentenbasierte KI, die sowohl die Build- als auch die Ausführungserfahrung verbessert.
Branchenanalysten unterstreichen immer wieder, wie schnell sich der Speicherbedarf der Software ausbreitet und wie zentral API-Plattformen für dieses Wachstum sind. Forrester bezeichnet API-Management in seiner jüngsten Wave-Bewertung als eine grundlegende Fähigkeit, die strategische Rolle dieser Kategorie für Unternehmen widerspiegelt. IDC hebt außerdem den explosionsartigen Anstieg der modernen Anwendungsentwicklung (mit generativer KI im Mix) hervor, der eine massive Verbreitung von Apps und APIs in den nächsten Jahren vorhersagt.
Dieses Wachstumstempo birgt Chancen, aber auch Risiken. Mit der Zunahme und Verbreitung von APIs sehen sich Entwickler mit einer zunehmenden Komplexität konfrontiert, und Unternehmen haben Mühe, Innovationen sicher und kontrolliert zu halten. Vor diesem Hintergrund werden diejenigen gewinnen, die Entwickler-Workflows vereinfachen, Sicherheit und Governance standardmäßig integrieren und sicher über hybride Umgebungen hinweg skalieren. Genau hier passen die beiden folgenden Ankündigungen.
Das DataPower Nano Gateway ist ein Gateway der nächsten Generation, das für moderne, cloudnative Workloads entwickelt wurde. Sie läuft neben Ihren Anwendungen und gibt Entwicklern die direkte Kontrolle über den API-Datenverkehr, die Sicherheit und die Richtlinien an der Servicegrenze, sodass sie schnell arbeiten können, ohne auf zentralisierte Teams zu warten.
Wir haben Unternehmen bereits mit leistungsstarken Gateways ausgestattet: dem Federated API Gateway, das vollständige Transparenz und konsistente Governance für alle Ihre APIs bietet, unabhängig davon, wo sie ausgeführt werden. So können Unternehmen Innovation mit Vertrauen skalieren, und dem AI Gateway, das die Kontrolle über AI APIs zentralisiert, um auf sichere Weise intelligentere Entscheidungen freizuschalten und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.
Jetzt stellen wir das DataPower Nano Gateway vor, das leichte individuelle Laufzeiten bereitstellt, die auf API-Produktebene für präzise Skalierung und Fehlerisolierung bereitgestellt werden – und das mit einem sehr geringen Platzbedarf und einem schnellen Start, um Auto-Scaling und Fehlertoleranz zu ermöglichen.
Vorschaukunden berichten, dass das DataPower Nano Gateway „einfach zu bedienen, schnell und cloudfähig“ ist – genau das, was Entwickler erwarten.
Bei internen Validierungen zeigt das DataPower Nano Gateway einen Start der Klasse im Millisekunden-Bereich, eine Latenz im einstelligen Millisekunden-Bereich und einen Speicherbedarf, der in zweistelligen MB-Bereichen gemessen wird – die Kombination, die Sie für hochleistungsfähige Kollokationsdienste mit hohem Durchsatz wünschen.
„Wir brauchen ein API-Management, das sicher und skalierbar ist und uns nicht ausbremst. Geben Sie uns die Kontrolle ohne das Chaos“, so eine wichtige Erkenntnis für API-Nutzer, die in unseren Gesprächen immer wieder zur Sprache kam.
Verwenden Sie DataPower Nano Gateway, um Monolithen oder Microservices zu schützen und um „Noisy Neighbor“-Effekte zu reduzieren, indem Sie den Verkehr in der Nähe der Workload isolieren.
API Developer Studio vereinheitlicht die Erstellung von APIs, Richtlinien und Tests – alles verwaltet als Code – für Geschwindigkeit, Konsistenz und Zusammenarbeit. Es ist so konzipiert, dass es Entwickler dort abholt, wo sie sich befinden (Web-App, Desktop oder IDE-Plug-in) und gleichzeitig die Governance immer zur Hand hat.
Allzu oft befinden sich API-Design, Richtlinienkonfiguration und Tests in separaten Tools. Das bedeutet Kontextwechsel, Übergaben und Drift. Mit API Developer Studio erhalten Sie von Anfang an die durchgängige Eigentümerschaft in einer Erfahrung – Form- oder Codeansicht – mit Versionskontrolle und CI/CD.
Private Vorschau-Antworten validieren stark unsere Ausrichtung und unterstreichen die Power der einheitlichen Authoring-Flows und die Flexibilität, alles als Code zu behandeln.
Die Kombination aus dem API Connect DataPower Nano Gateway und dem API Developer Studio verändert das Betriebsmodell für API-Teams:
Die Unterstützung von agentischer KI ist einer der Schwerpunkte von IBM webMethods Hybrid Integration, einschließlich der Entwicklung von KI-Gateways, der Beschleunigung des MCP-Lebenszyklusmanagements und der Nutzung von IBM Technologien wie watsonx. Erfahren Sie hier mehr über einige dieser neuesten Fortschritte.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass API Connect bei den API Awards 2025, Teil von API World, mit dem Innovator of the Year Award ausgezeichnet wurde. Damit werden Durchbrüche in der API & Microservices-Branche gewürdigt.
Bereit, DataPower Nano Gateway und API Developer Studio in API Connect zu sehen?