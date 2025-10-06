Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Ankündigung von DataPower Nano Gateway und API Developer Studio: zwei große Schritte in eine entwicklerorientierte, agentische KI-Zukunft

Veröffentlicht 10/06/2025

Autor

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

API Connect ist unsere agentenbasierte End-to-End-API-Management-Plattform, die Teams bei der Erstellung, Verwaltung, Sicherung und Zurverfügungstellung von APIs in hybriden Umgebungen unterstützt, wobei KI den gesamten Lebenszyklus unterstützt.

Unternehmen drängen auf Modernisierung und erzielen gleichzeitig einen klaren ROI aus KI. APIs stehen im Mittelpunkt dieser Realität: Sie ermöglichen die Verbindung, Steuerung und Skalierung von Anwendungen, Daten und Agenten.

Wir freuen uns, Ihnen heute zwei neue Funktionen vorstellen zu können, die diese Vision für API-Entwickler, -Architekten und -Technologieführer näher bringen:

  1. DataPower Nano Gateway: Ein ultraleichtes Gateway auf App-Ebene, das schnell startet, schlank läuft und Entwicklern eine präzise, richtliniengestützte Kontrolle genau dort bietet, wo ihre Services ausgeführt werden.
  2. API Developer Studio: Ein KI-gestütztes Entwicklertool, das API-Entwickler dort unterstützt, wo sie arbeiten, um API-Projekte zu erstellen, zu verwalten, zu sichern und zu sozialisieren.

Wir führen diese Fortschritte in API Connect ein, die im Kontext der IBM webMethods Hybrid Integration noch leistungsfähiger werden. Sie bieten eine konsistente Governance und eine agentenbasierte KI, die sowohl die Build- als auch die Ausführungserfahrung verbessert.

Warum jetzt: APIs, KI-Agenten und die Notwendigkeit der Skalierung

Branchenanalysten unterstreichen immer wieder, wie schnell sich der Speicherbedarf der Software ausbreitet und wie zentral API-Plattformen für dieses Wachstum sind. Forrester bezeichnet API-Management in seiner jüngsten Wave-Bewertung als eine grundlegende Fähigkeit, die strategische Rolle dieser Kategorie für Unternehmen widerspiegelt. IDC hebt außerdem den explosionsartigen Anstieg der modernen Anwendungsentwicklung (mit generativer KI im Mix) hervor, der eine massive Verbreitung von Apps und APIs in den nächsten Jahren vorhersagt.

Dieses Wachstumstempo birgt Chancen, aber auch Risiken. Mit der Zunahme und Verbreitung von APIs sehen sich Entwickler mit einer zunehmenden Komplexität konfrontiert, und Unternehmen haben Mühe, Innovationen sicher und kontrolliert zu halten. Vor diesem Hintergrund werden diejenigen gewinnen, die Entwickler-Workflows vereinfachen, Sicherheit und Governance standardmäßig integrieren und sicher über hybride Umgebungen hinweg skalieren. Genau hier passen die beiden folgenden Ankündigungen.

Hier kommt das DataPower Nano Gateway ins Spiel: Schnell, schlank und entwicklerorientiert auf App-Ebene

Was ist DataPower Nano Gateway?

Das DataPower Nano Gateway ist ein Gateway der nächsten Generation, das für moderne, cloudnative Workloads entwickelt wurde. Sie läuft neben Ihren Anwendungen und gibt Entwicklern die direkte Kontrolle über den API-Datenverkehr, die Sicherheit und die Richtlinien an der Servicegrenze, sodass sie schnell arbeiten können, ohne auf zentralisierte Teams zu warten.

Warum das wichtig ist

Wir haben Unternehmen bereits mit leistungsstarken Gateways ausgestattet: dem Federated API Gateway, das vollständige Transparenz und konsistente Governance für alle Ihre APIs bietet, unabhängig davon, wo sie ausgeführt werden. So können Unternehmen Innovation mit Vertrauen skalieren, und dem AI Gateway, das die Kontrolle über AI APIs zentralisiert, um auf sichere Weise intelligentere Entscheidungen freizuschalten und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Jetzt stellen wir das DataPower Nano Gateway vor, das leichte individuelle Laufzeiten bereitstellt, die auf API-Produktebene für präzise Skalierung und Fehlerisolierung bereitgestellt werden – und das mit einem sehr geringen Platzbedarf und einem schnellen Start, um Auto-Scaling und Fehlertoleranz zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

  • Deklarative Konfigurationsentwickler können über CI/CD verwalten („alles als Code“).
  • Kernsicherheit und Mediation: JWT-Validierung, Schwärzung, Validierung, bedingte Abläufe, Fehlerbehandlung.
  • Datenverkehrsmanagement: Routing, Ratenbegrenzung, Burst-Begrenzung.
  • OpenTelemetry für Protokolle/Metriken/Traces zur Standardisierung der Observability.
  • Besser zusammen: Das DataPower Nano Gateway sorgt für Präzision auf App-Ebene, während das API Gateway die zentralisierte Robustheit für den unternehmensweiten Ingress und Egress gewährleistet.

Frühes Feedback und Ergebnisse

Vorschaukunden berichten, dass das DataPower Nano Gateway „einfach zu bedienen, schnell und cloudfähig“ ist – genau das, was Entwickler erwarten.

Bei internen Validierungen zeigt das DataPower Nano Gateway einen Start der Klasse im Millisekunden-Bereich, eine Latenz im einstelligen Millisekunden-Bereich und einen Speicherbedarf, der in zweistelligen MB-Bereichen gemessen wird – die Kombination, die Sie für hochleistungsfähige Kollokationsdienste mit hohem Durchsatz wünschen.

„Wir brauchen ein API-Management, das sicher und skalierbar ist und uns nicht ausbremst. Geben Sie uns die Kontrolle ohne das Chaos“, so eine wichtige Erkenntnis für API-Nutzer, die in unseren Gesprächen immer wieder zur Sprache kam.

Wo es passt

Verwenden Sie DataPower Nano Gateway, um Monolithen oder Microservices zu schützen und um „Noisy Neighbor“-Effekte zu reduzieren, indem Sie den Verkehr in der Nähe der Workload isolieren.

Lernen Sie das API Developer Studio kennen: Alles als Code, KI-gestützt und für den Flow konzipiert

Was ist API Developer Studio?

API Developer Studio vereinheitlicht die Erstellung von APIs, Richtlinien und Tests – alles verwaltet als Code – für Geschwindigkeit, Konsistenz und Zusammenarbeit. Es ist so konzipiert, dass es Entwickler dort abholt, wo sie sich befinden (Web-App, Desktop oder IDE-Plug-in) und gleichzeitig die Governance immer zur Hand hat.

Warum das wichtig ist

Allzu oft befinden sich API-Design, Richtlinienkonfiguration und Tests in separaten Tools. Das bedeutet Kontextwechsel, Übergaben und Drift. Mit API Developer Studio erhalten Sie von Anfang an die durchgängige Eigentümerschaft in einer Erfahrung – Form- oder Codeansicht – mit Versionskontrolle und CI/CD.

Hauptmerkmale

  • Beschleunigen Sie die Erstellung von MCP-Servern: Erstellen Sie einfach MCP-Server und skalieren Sie KI-Initiativen sicher.
  • Optimieren Sie die API-Entwicklung in großem Maßstab: Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um APIs zu erstellen, Richtlinien zu konfigurieren und Testfälle mit deklarativen Projekten als integriertem Code und Compliance zu generieren.
  • Unterstützen Sie verteilte Teams an jedem Ort: Implementieren Sie mit umfangreichen Benutzererfahrungen, reduzieren Sie die kognitive Belastung der Entwickler und setzen Sie mit KI-gestützter Governance und Richtlinienautomatisierung Qualität durch.

Frühes Feedback und Ergebnisse

Private Vorschau-Antworten validieren stark unsere Ausrichtung und unterstreichen die Power der einheitlichen Authoring-Flows und die Flexibilität, alles als Code zu behandeln.

Gemeinsam besser: Agentische KI, einheitliche Kontrolle und Entwicklergeschwindigkeit

Die Kombination aus dem API Connect DataPower Nano Gateway und dem API Developer Studio verändert das Betriebsmodell für API-Teams:

  • Entwicklerautonomie mit Governance: Ultraleicht, schnelle Laufzeit auf der App-Ebene, gepaart mit zentraler Sichtbarkeit und konsistenter Richtlinienkontrolle.
  • Agentische KI übergreifend erstellen und ausführen: Verwenden Sie den API-Agenten, um die Erstellung und das Testen zu beschleunigen, und verlassen Sie sich dann auf die Standardtelemetrie, um den Kreislauf im Betrieb zu schließen.
  • Einheitliche Lösung für hybride und Multicloud-Geschäftswelten: Durch die Zusammenführung von API Connect und IBM webMethods Hybrid Integration können Sie gemeinsame Metadaten, Kataloge und Steuerungsfunktionen erwarten, die sowohl Menschen als auch KI-Agenten dabei helfen, mit derselben kontrollierten Datenquelle zu arbeiten.

Die Unterstützung von agentischer KI ist einer der Schwerpunkte von IBM webMethods Hybrid Integration, einschließlich der Entwicklung von KI-Gateways, der Beschleunigung des MCP-Lebenszyklusmanagements und der Nutzung von IBM Technologien wie watsonx. Erfahren Sie hier mehr über einige dieser neuesten Fortschritte.

Immer wieder als Marktführer anerkannt

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass API Connect bei den API Awards 2025, Teil von API World, mit dem Innovator of the Year Award ausgezeichnet wurde. Damit werden Durchbrüche in der API & Microservices-Branche gewürdigt.

Bereit, DataPower Nano Gateway und API Developer Studio in API Connect zu sehen?

