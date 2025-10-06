Unternehmen drängen auf Modernisierung und erzielen gleichzeitig einen klaren ROI aus KI. APIs stehen im Mittelpunkt dieser Realität: Sie ermöglichen die Verbindung, Steuerung und Skalierung von Anwendungen, Daten und Agenten.

Wir freuen uns, Ihnen heute zwei neue Funktionen vorstellen zu können, die diese Vision für API-Entwickler, -Architekten und -Technologieführer näher bringen:

DataPower Nano Gateway: Ein ultraleichtes Gateway auf App-Ebene, das schnell startet, schlank läuft und Entwicklern eine präzise, richtliniengestützte Kontrolle genau dort bietet, wo ihre Services ausgeführt werden. API Developer Studio: Ein KI-gestütztes Entwicklertool, das API-Entwickler dort unterstützt, wo sie arbeiten, um API-Projekte zu erstellen, zu verwalten, zu sichern und zu sozialisieren.

Wir führen diese Fortschritte in API Connect ein, die im Kontext der IBM webMethods Hybrid Integration noch leistungsfähiger werden. Sie bieten eine konsistente Governance und eine agentenbasierte KI, die sowohl die Build- als auch die Ausführungserfahrung verbessert.