Die Datensicherheit erreicht einen kritischen Wendepunkt. Sensible Informationen sind über hybride Umgebungen verteilt, wodurch die Angriffsfläche vergrößert und die Verschlüsselung und Governance erschwert werden. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass Quantencomputer erhebliche Risiken mit sich bringen werden: Verschlüsselungsalgorithmen, auf die sich die meisten Unternehmen verlassen, werden geknackt werden, wodurch die heute verschlüsselten Daten offengelegt werden.

Ein neuer Bericht des IBM Institute for Business Value deckt eine besorgniserregende Lücke auf: Nur 30 % der Unternehmen haben eine kryptografische Bestandsaufnahme durchgeführt, sodass die meisten weder über aktuelle Schwachstellen noch über aufkommende Quantenrisiken informiert sind.

Als Reaktion darauf führt IBM den Guardium Cryptography Manager ein, eine einheitliche, KI-gestützte Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Daten zu schützen und die Kontrolle über ihre Kryptografie zu übernehmen. Diese neue Lösung bietet Transparenz, zentralisiertes Lebenszyklusmanagement, Verschlüsselung und Unterstützung bei der Sanierung der Post-Quanten-Kryptografie und hilft Unternehmen dabei, ihre Krypto-Agilität zu verbessern.