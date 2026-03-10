Demnächst in watsonx.data: Verwandeln Sie unstrukturierte Daten mit OpenRAG in Kontext für KI

IBM stellt OpenRAG vor, ein offenes und agentisches Abruf-Framework, das darauf ausgelegt ist, Unternehmenswissen sicher und in großem Maßstab in verlässliche Kontextinformationen für KI umzuwandeln. OpenRAG wird in Kürze in watsonx.data verfügbar sein. Die hybride und offene Datenplattform von IBM für den Zugriff auf, die Aufbereitung und die Bereitstellung von KI-fähigen Daten.

Viele RAG-Lösungen bündeln Abruf, Orchestrierung und Modelle in geschlossenen Systemen. Mit OpenRAG behalten Teams die Kontrolle darüber, wie ihre Daten erfasst, abgerufen und ausgewertet werden, ohne an einen einzigen, vom Anbieter kontrollierten Stack gebunden zu sein.

OpenRAG vereint drei erstklassige Open-Source-Technologien zu einer kompositionsfähigen Grundlage. Insgesamt haben diese Tools mehr als 200.000 GitHub-Sterne und Millionen von Downloads erzielt:

Docling zur Umwandlung komplexer Dateien in KI-fähige Daten

zur Umwandlung komplexer Dateien in KI-fähige Daten OpenSearch für hybrides Suchen und Abrufen

für hybrides Suchen und Abrufen Langflow für Workflow-Orchestrierung

OpenSearch wird demnächst auch als integrierte Such- und Abruf-Engine in watsonx.data verfügbar sein und die Abrufqualität verbessern, sodass die KI den richtigen Kontext zum richtigen Zeitpunkt erhält. Sowohl OpenSearch als auch OpenRAG in watsonx.data bewahren die Open-Source-Erfahrung und bieten gleichzeitig ein vollständig verwaltetes SaaS-Angebot mit integrierter Sicherheit und Überwachung.