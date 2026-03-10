Demnächst in watsonx.data: Verwandeln Sie unstrukturierte Daten mit OpenRAG in Kontext für KI

Verwandeln Sie in unstrukturierten Daten eingeschlossenes Wissen in Kontext für KI. OpenRAG ermöglicht eine sichere, agentische Abfrage für eine genauere und zuverlässigere KI.
IBM stellt OpenRAG vor, ein offenes und agentisches Abruf-Framework, das darauf ausgelegt ist, Unternehmenswissen sicher und in großem Maßstab in verlässliche Kontextinformationen für KI umzuwandeln. OpenRAG wird in Kürze in watsonx.data verfügbar sein. Die hybride und offene Datenplattform von IBM für den Zugriff auf, die Aufbereitung und die Bereitstellung von KI-fähigen Daten.
Viele RAG-Lösungen bündeln Abruf, Orchestrierung und Modelle in geschlossenen Systemen. Mit OpenRAG behalten Teams die Kontrolle darüber, wie ihre Daten erfasst, abgerufen und ausgewertet werden, ohne an einen einzigen, vom Anbieter kontrollierten Stack gebunden zu sein.
OpenRAG vereint drei erstklassige Open-Source-Technologien zu einer kompositionsfähigen Grundlage. Insgesamt haben diese Tools mehr als 200.000 GitHub-Sterne und Millionen von Downloads erzielt:
OpenSearch wird demnächst auch als integrierte Such- und Abruf-Engine in watsonx.data verfügbar sein und die Abrufqualität verbessern, sodass die KI den richtigen Kontext zum richtigen Zeitpunkt erhält. Sowohl OpenSearch als auch OpenRAG in watsonx.data bewahren die Open-Source-Erfahrung und bieten gleichzeitig ein vollständig verwaltetes SaaS-Angebot mit integrierter Sicherheit und Überwachung.
Da sich KI von der Experimentierphase hin zur breiten Bereitstellung entwickelt, wird immer deutlicher, dass der Wert von KI vom Kontext abhängt. Um verlässliche Entscheidungen treffen zu können, muss KI nicht nur die Daten verstehen, auf denen sie basiert, sondern auch, was diese Daten repräsentieren und wie sie verwendet werden sollen.
Zum Glück verfügt jedes Unternehmen über riesige Wissensbestände, die darauf warten, durch KI operationalisiert zu werden. Das einzige Problem ist, dass es in Formaten wie E-Mails, Support-Tickets, Gesprächsprotokollen und PDFs gefangen ist. Unstrukturierte Daten, die etwa 90 % der Unternehmensdaten ausmachen, stellen eine bedeutende und weitgehend ungenutzte Ressource für KI dar. Die Herausforderung besteht darin, diese Ressourcen in etwas umzuwandeln, das KI zuverlässig in Millionen von Dateien und Systemen durchsuchen und nutzen kann.
Viele Teams setzen auf Retrieval-Augmented Generation (RAG), um KI in Unternehmensdaten zu verankern. Aber herkömmliches RAG ist in der Produktion oft unzureichend. Es basiert auf einer einmaligen Abfrage, einer starren Pipeline-Logik, hat Schwierigkeiten mit komplexen Fragen und lässt sich letztlich nur schwer in die Praxis umsetzen, insbesondere wenn Workloads und Nutzungsvolumen zunehmen.
OpenRAG in watsonx.data verfolgt einen agentischen Ansatz für RAG. Es erkennt die Absicht des Benutzers und nutzt mehrstufige Argumentationen sowie den Aufruf von Tools, um durchweg präzise, zuverlässige und vertrauenswürdige Ausgaben zu erzielen.
OpenRAG macht es einfach, KI Workflow mit Wissensdatenbanken zu verbinden, sei es in watsonx.data oder in Cloud-Speichersystemen wie Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint und AWS S3. Und da die Wahl des Modells entscheidend ist, können Sie Frontier-Modelle von OpenAI und Anthropic verwenden oder sich bei watsonx.ai anmelden, um aus Tausenden von Modellen auszuwählen, darunter auch Ihre eigenen, individuell angepassten Modelle.
Sobald eine Verbindung zu Daten, Modellen und Tools besteht, wird die Suche Teil des Argumentationsprozesses. Der Agent kann entscheiden, wann er eine Suche durchführt, die passenden Tools aufruft, zusätzliche Kontextinformationen abruft und seine Antwort schrittweise verfeinert, bis er über genügend Informationen verfügt, um eine fundierte Antwort zu geben.
Dieser Ansatz ermöglicht eine Vielzahl von Workflows. Ein Support Assistant für Kunden kann relevante Tickets und Dokumentationen abrufen und interne APIs aufrufen, um den Bestellstatus zu überprüfen. Ein Sales Assistant kann Erkenntnisse aus einem verbundenen CRM-System und Gesprächsprotokollen abrufen, um ein individuelles Kundenbriefing zusammenzustellen. Ein Compliance Assistant kann Richtlinien durchsuchen und analysieren, relevante Klauseln extrahieren und Empfehlungen anhand regulatorischer Vorgaben validieren.
Da OpenRAG in watsonx.data ausgeführt wird, sind diese Anwendungen nicht auf ein einziges Repository beschränkt. Sie können sicher auf strukturierte und unstrukturierte Daten zugreifen, egal wo sie sich befinden. OpenRAG unterstützt mehr als 20 Dateiformate, darunter PDFs, Bilder, PowerPoint- und Excel-Dateien, und ermöglicht KI-Workflows so den Zugriff auf das Wissen, auf das sich Mitarbeiter täglich verlassen – und nicht nur auf die am einfachsten abrufbaren Daten.
Unter der Oberfläche bietet OpenSearch die Kernsuchfunktionen von OpenRAG – Indizierung, hybride Stichwort- und Vektorsuche, Abfragepipelines und Abruf – und ist auch für sich genommen ein leistungsstarkes Open-Source-Enterprise-Search-Tool.
OpenSearch in watsonx.data ist für lang laufende Produktions-Workloads mit hohem Durchsatz ausgelegt. Teams können die Suche und den Abruf der Unternehmensklasse ermöglichen, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.
Die Grundlage von OpenSearch ist eine Kombination aus fortschrittlicher Volltextsuche und modernem semantischen Abruf. Die herkömmliche Stichwortsuche gewährleistet eine präzise Übereinstimmung und eine detaillierte Anpassung der Relevanz, während die native Vektorsuche eine auf Ähnlichkeit basierende Suche über Einbettungen hinweg ermöglicht, um Bedeutung und Kontext zu erfassen. Die hybride Suche vereint diese Ansätze in einem einheitlichen Bewertungsmodell und verbessert die Qualität der Suchergebnisse, indem sie exakte Übereinstimmungen mit semantischem Verständnis in Einklang bringt.
Die Ergebnisse sind genauer, relevanter und besser erklärbar als die Ergebnisse von RAG-Pipelines, KI-Agenten und semantischen Suchanwendungen, die mit aktuellen Unternehmensdaten arbeiten.
Mit OpenRAG und OpenSearch in watsonx.data ermöglicht IBM Unternehmen die sichere Bereitstellung von Workloads dank integrierter Sicherheits-, Identitäts- und Zugriffskontrollen. Eine durchgängige Governance über Datenabruf, Benutzereingaben und KI-Outputs hinweg gewährleistet Transparenz, Risikomanagement, Compliance und Überprüfbarkeit in großem Maßstab.
Mit OpenSearch als zentraler Such-Engine ermöglicht OpenRAG KI-Workflows, die den gesamten Umfang der Unternehmensdaten abrufen, analysieren und darauf reagieren können. Diese Funktionen werden in Kürze in watsonx.data verfügbar sein und ermöglichen es, dass Wissen, das derzeit in Dokumenten verborgen ist, nutzbar und durchsuchbar wird und zur Steuerung produktionsreifer KI-Agenten bereitgestellt werden kann.
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