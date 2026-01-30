Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten mit IBM Sterling

In einem aktuellen IDC MarketScape-Bericht wurde IBM als führendes Unternehmen im Bereich der Lieferketten-Handelsnetzwerke für mehrere Unternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von IBM, robuste, zukunftssichere Lösungen anzubieten, die globale Unternehmen in die Lage versetzen, die Komplexität moderner Lieferketten zu bewältigen, die nicht nur vernetzt, sondern auch intelligent und anpassungsfähig sein müssen.

In dieser Bewertung stellt IDC fest, dass die IBM Sterling Supply Chain Suite für eine nahtlose, intelligente und robuste Zusammenarbeit über globale Lieferketten hinweg konzipiert ist.