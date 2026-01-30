Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten mit IBM Sterling

Mit seiner umfassenden Palette an Supply-Chain-Lösungen unterstützt IBM Sterling Sie dabei, sich an eine sich ständig verändernde Geschäftswelt anzupassen, zu wachsen und erfolgreich zu sein.
In einem aktuellen IDC MarketScape-Bericht wurde IBM als führendes Unternehmen im Bereich der Lieferketten-Handelsnetzwerke für mehrere Unternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von IBM, robuste, zukunftssichere Lösungen anzubieten, die globale Unternehmen in die Lage versetzen, die Komplexität moderner Lieferketten zu bewältigen, die nicht nur vernetzt, sondern auch intelligent und anpassungsfähig sein müssen.
In dieser Bewertung stellt IDC fest, dass die IBM Sterling Supply Chain Suite für eine nahtlose, intelligente und robuste Zusammenarbeit über globale Lieferketten hinweg konzipiert ist.
Mit IBM Sterling investieren Sie nicht nur in ein Produkt, sondern sichern sich durch kontinuierliche Innovation und nachweisbaren Erfolg einen strategischen Vorteil. Der Bericht hebt die Stärken von IBM Sterling hervor, insbesondere die Fähigkeit, komplexe, groß angelegte Fulfillment-Netzwerke mit Geschwindigkeit, Intelligenz und Flexibilität zu verwalten. Dies wird durch eine leistungsstarke Kombination aus fortschrittlicher Technologie, umfassenden Integrationsmöglichkeiten und unübertroffener operativer Intelligenz erreicht. Diese Funktionen führen zu konkreten geschäftlichen Vorteilen, wie beispielsweise reduzierten Betriebskosten, erhöhter Transparenz und einer verbesserten Zusammenarbeit mit Lieferanten.
Die flexiblen Bereitstellungsoptionen von IBM Sterling erfüllen die vielfältigen Anforderungen der Branche, unabhängig davon, ob Sie in einer Cloud-, On-Premises- oder Hybridumgebung arbeiten. IDC würdigt außerdem die bewährte Unternehmensgröße von IBM, die jährlich über 3 Milliarden Bestelltransaktionen für globale Marken unterstützt, mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % und einer Leistung, die auf Spitzenereignisse wie den Black Friday und Flash-Verkäufe abgestimmt ist.
Ebenso wichtig ist, dass IDC auf die umfassende Integration von KI in die gesamte Plattform von IBM hinweist, die Predictive Analytics, automatisiertes Partner-Onboarding und kognitive Warnmeldungen ermöglicht, um Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller und strategischer zu handeln. Diese Funktionen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Flexibilität zu verbessern und die Zusammenarbeit in zunehmend ausgelagerten und verteilten Lieferketten zu stärken.
Wenn Sie Ihre Lieferkettenstrategie überdenken, bedenken Sie bitte, dass IBM Sterling mehr als nur ein Werkzeug ist – es ist ein Partner auf Ihrem Weg zu einer widerstandsfähigen Lieferkette. Mit seinem umfassenden Lösungsangebot, das vom B2B-Datenaustausch bis zum Auftragsmanagement reicht, unterstützt IBM Sterling Sie dabei, sich an eine sich ständig verändernde Geschäftswelt anzupassen, zu wachsen und erfolgreich zu sein.
Erfahren Sie, wie IBM Sterling Ihnen dabei helfen kann, neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Zusammenarbeit und Ausfallsicherheit zu setzen. Um die Bewertungskriterien, die detaillierte Anbieteranalyse und die Gründe für die Positionierung von IBM als Marktführer in diesem wichtigen Marktsegment zu verstehen, lesen Sie bitte den vollständigen Bericht.
Lesen Sie den vollständigen IDC MarketScape-Bericht