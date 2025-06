Integrationagilität aufbauen mit IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2

Integrationen sind der Herzschlag des Unternehmens. Jede Nachricht, jeder API-Aufruf und jede Transformation ist entscheidend für den geschäftlichen Nutzen, die Kundenzufriedenheit und die effektive Nutzung von Daten. Und es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Unternehmen auf einen einzigen Standort beschränkt ist, egal ob physisch oder virtuell.

IBM Cloud Pak for Integration enthält die Plattform-Benutzeroberfläche als leistungsstarkes und dennoch einfaches Tool zum Erstellen, Verbinden, Bereitstellen und Verwalten von Integrationen. Es bietet Transparenz und Kontrolle über ein einziges Fenster. Bisher war diese Ansicht und Steuerung auf einen einzigen OpenShift-Cluster für jedes Fenster beschränkt.

Mit der neuesten Version können Benutzer jetzt jedoch ein Feld für „Instanzstandort“ in der Benutzeroberfläche der Plattform definieren, das mit einem neuen Standortagenten kombiniert wird, der in jedem OpenShift-Cluster bereitgestellt wird. Auf diese Weise kann eine einzelne Instanz der Plattform-Benutzeroberfläche Integrationen nicht nur im lokalen Cluster, sondern in jedem OpenShift-Cluster anzeigen, in dem die Integrationen bereitgestellt werden.

Sie bieten nicht nur Einblick in die bereitgestellten Integrationen, sondern zeigen auch deren Laufzeitstatus an und machen die Betriebskontrolle für einen einzelnen Benutzer schneller und einfacher. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, bis zum lokalen Cluster zu klicken, um die Integration von einem einzigen Fenster aus zu verwalten und so die Kontrolle über alle Integrationen in jedem OpenShift-Cluster zu haben.