Erstellen Sie mit IBM Concert® resilient, auditfähige Systeme

23. Juli 2025

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Wir freuen uns, Ihnen bedeutende Weiterentwicklungen für IBM Concert vorstellen zu können, darunter zwei neue KI-Agenten – den CISO-Agenten und den Resilience-Agenten – sowie leistungsstarke neue Compliance-Funktionen, die speziell für die heutigen hybriden, regulierten Umgebungen entwickelt wurden.

Mit IBM Concert erhalten Unternehmen einen anwendungsorientierten Resilienz- und Compliance-Hub, der Risiken proaktiv identifiziert, Sanierungsmaßnahmen automatisiert und auditfähige Nachweise generiert – bevor es zu Vorfällen kommt oder Aufsichtsbehörden anklopfen.

Warum das wichtig ist: Resilienz ist Compliance

Eine schwache Anwendungsresilienz gefährdet nicht nur die Betriebszeit, sondern beeinträchtigt auch Ihre Fähigkeit, Compliance-Standards einzuhalten.

Die Aufsichtsbehörden erhöhen den Einsatz: Unter Frameworks wie der DSGVO können Unternehmen mit Geldbußen von bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des Jahresumsatzes rechnen. Und dennoch arbeiten 84 % der Unternehmen immer noch reaktiv und kümmern sich nur während der Audit-Zyklen um die Einhaltung von Vorschriften.

Die Einhaltung von Vorschriften wird von Tag zu Tag komplexer. Die Verwaltung von Frameworks wie DORA, SOC 2, FedRAMP und PCI über cloudnativ und Altlast-Systeme hinweg ist manuell, fragmentiert und fehleranfällig. Die gleichen systemischen Schwachstellen, die Ausfallzeit verursachen – wie falsch konfigurierte Systeme, fehlende Kontrollen oder abgelaufene Zertifikate – führen auch zu Auditfehlern.

IBM Concert löst beide Probleme auf einmal und macht die Einhaltung von Vorschriften zu einem natürlichen Ergebnis des Aufbaus von widerstandsfähigeren Systemen.

IBM Concert: Eine einheitliche Lösung für Resilienz und Compliance

IBM Concert bietet Unternehmen eine gemeinsame, KI-gestützte Lösung, um Risiken frühzeitig zu erkennen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich durchzusetzen und die Sanierung in allen Anwendungsumgebungen zu automatisieren. Ganz gleich, ob Sie sich auf ein Audit vorbereiten, nach einem Ausfall wiederherstellen oder einen kritischen Dienst absichern möchten – Concert hilft Ihnen dabei, von reaktiver Brandbekämpfung zu proaktiver Governance überzugehen.

5 Geschäftsergebnisse:

  1. Kontinuierliche Audit-Bereitschaft durch stets aktive Durchsetzung der Compliance
  2. Schnellere Reaktion auf Vorfälle dank integrierter Sanierungsmaßnahmen und Kontextinformationen
  3. Senken Sie die Compliance-Kosten durch die Automatisierung der Beweissammlung und Berichterstattung.
  4. Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Risiko-, Compliance-, SRE- und Entwicklungsteams
  5. Stärkere Anwendungsresilienz, abgestimmt auf regulatorische Erwartungen

Der CISO-Agent (in der Tech-Vorschau)

Der CISO-Agent, der sich derzeit in der Tech-Vorschau befindet, ist ein intelligentes, selbstgesteuertes KI-System, das den gesamten Compliance-Lebenszyklus automatisiert. Er wandelt Richtlinien in maschinell durchsetzbare Kontrollen und Kontrollen in Live-Bewertungen und Aktionspläne um.

Zentrale Funktionen:

  • Liest und interpretiert Compliance-Standards (NIST, ISO, CIS, interne Richtlinien)
  • Erzeugt Compliance-as-Code mit Ansible, OPA, Kyverno und Python
  • Plant Termine und führt Bewertungen mit Haltungsbewertung und Sanierungsvorschlägen durch.
  • Erstellt auditfähige Artefakte, die direkt in Concert-Dashboards und Evidenzspeicher eingespeist werden.

Verabschieden Sie sich von hektischen Last-Minute-Audits. Der CISO-Agent sorgt für proaktive, kontinuierliche Compliance, die sich an Ihre Umgebung anpasst und Ihrem Team mehr Zeit verschafft.

Der Resilience Agent (in der Tech-Vorschau)

Die Definition und Verfolgung von Resilienz war lange Zeit eine manuelle, ressourcenintensive Aufgabe. Der Resilience Agent nutzt agentische KI, um Ihre Anwendungsartefakte – Architekturdiagramme, Manifeste, Runbooks – zu analysieren und automatisch Resilienzprofile und Überwachungsstrategien zu generieren.

Funktionsweise:

  • Analysiert die Dokumentation, um wichtige Abhängigkeiten und nichtfunktionale Anforderungen zu extrahieren
  • Fasst Resilienzziele wie Betriebszeit, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit zusammen.
  • Empfiehlt relevante Metriken und Schwellenwerte
  • Generiert wiederverwendbare Profile für Dashboards, Warnungen und Governance

Verkürzen Sie die Analysezeit von Tagen auf Minuten. Stellen Sie sicher, dass jede Anwendung hinsichtlich der richtigen Risiken überwacht wird – basierend auf ihrer Architektur und ihrer geschäftlichen Bedeutung.

Compliance 2.0: Neue Funktionen für moderne Anforderungen

Zusätzlich zu diesen beiden KI-Agenten umfasst IBM Concert nun eine Reihe verbesserter Compliance-Tools, die die Berichterstellung vereinfachen und die Sanierung beschleunigen:

Neue Funktionen:

  • Pläne zur Compliance-Sanierung: Skripte und Aktionen zur Behebung fehlgeschlagener Kontrollen automatisch generieren
  • Trivy-Integration: Importieren Sie Kubernetes-Scan-Ergebnisse für Containersicherheit und CIS-Compliance
  • Ergebnisaggregation: Kombinieren Sie Ergebnisse aus verschiedenen Umgebungen in einer Einzelansicht
  • IBM zSCC Integration: Importieren Sie Compliance-Daten aus dem IBM Z Security Compliance Center (PCI, NIST)

Beseitigen Sie fragmentierte Beweisspuren und reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Suche nach Compliance-Daten. Stärken Sie Teams mit einer gemeinsamen Informationsquelle, die Risikomanagement- und Auditprozesse gleichermaßen unterstützt.

Entwickelt für die reale Welt: Hybrid, Multi-Cloud und reguliert

IBM Concert wurde speziell für die komplexen Unternehmensumgebungen von heute entwickelt, darunter:

  • Cloudnative, Hybrid- und Mainframe-Architekturen
  • Multi-Framework-Unterstützung (FedRAMP, DORA, DSGVO, SOC 2, PCI-DSS und mehr)
  • Integration mit Ihren vorhandenen Observability-, CI/CD-, Sicherheits- und ITSM-Tools

Ganz gleich, ob Sie geschäftskritische Anwendungen auf AWS, Container in EKS oder Kernsysteme auf z/OS ausführen – Concert passt sich Ihrer Umgebung und Ihren regulatorischen Anforderungen an.

Die nächste Generation der Compliance

Resilienz ist keine Option mehr. Compliance kann nicht reaktiv erfolgen.

Mit IBM Concert müssen Sie nicht zwischen Agilität und Governance wählen. Durch die Zusammenführung von Resilience Engineering und Compliance-Automatisierung gewinnen Sie die Transparenz, Kontrolle und Geschwindigkeit, um geschäftliche, regulatorische und betriebliche Anforderungen ohne Kompromisse zu erfüllen.

Mit der Einführung des CISO Agent, des Resilience Agent und der Compliance-Funktionen der nächsten Generation von IBM Concert können Sie:

  • Risikoreduzierung
  • Betriebszeiten verbessern
  • Audits mit Zuversicht bestehen
  • Teams die Möglichkeit geben, sich auf Innovationen zu konzentrieren – nicht auf die Dokumentation

Vom Risiko zur Bereitschaft. Vom Chaos zur Kontrolle. Die Zukunft von Compliance und Resilienz – unterstützt von IBM Concert.

