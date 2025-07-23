Erstellen Sie mit IBM Concert® resilient, auditfähige Systeme

Eine schwache Anwendungsresilienz gefährdet nicht nur die Betriebszeit, sondern beeinträchtigt auch Ihre Fähigkeit, Compliance-Standards einzuhalten.

Die Aufsichtsbehörden erhöhen den Einsatz: Unter Frameworks wie der DSGVO können Unternehmen mit Geldbußen von bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des Jahresumsatzes rechnen. Und dennoch arbeiten 84 % der Unternehmen immer noch reaktiv und kümmern sich nur während der Audit-Zyklen um die Einhaltung von Vorschriften.

Die Einhaltung von Vorschriften wird von Tag zu Tag komplexer. Die Verwaltung von Frameworks wie DORA, SOC 2, FedRAMP und PCI über cloudnativ und Altlast-Systeme hinweg ist manuell, fragmentiert und fehleranfällig. Die gleichen systemischen Schwachstellen, die Ausfallzeit verursachen – wie falsch konfigurierte Systeme, fehlende Kontrollen oder abgelaufene Zertifikate – führen auch zu Auditfehlern.

IBM Concert löst beide Probleme auf einmal und macht die Einhaltung von Vorschriften zu einem natürlichen Ergebnis des Aufbaus von widerstandsfähigeren Systemen.