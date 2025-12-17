Eine weitere häufige Herausforderung entsteht, wenn Pipelines mit vielen betroffenen Datenquellen oder Umgebungen aktualisiert werden müssen, etwa im Zuge einer Datenbank- oder Datenspeicher-Migration. Anstatt Pipelines in der Benutzeroberfläche zu aktualisieren, können Teams das SDK nutzen, um Flows programmatisch zu duplizieren, Connectors und Verbindungskonfigurationen zu aktualisieren, Parameter anzupassen und Updates innerhalb von Sekunden zu veröffentlichen. Dies ist besonders wertvoll in Umgebungen, in denen Pipelines schnell weiterentwickelt werden müssen, wenn sich Datenquellen ändern.
Das SDK kann sich sicher mit hybriden Umgebungen verbinden – unabhängig davon, ob diese in Public-Cloud-/SaaS-Umgebungen oder in selbstverwalteten Softwareumgebungen betrieben werden. Anstelle dutzender manueller Anpassungen lässt sich eine einzelne Codeänderung überall konsistent anwenden.
Diese Muster weisen auf einen umfassenderen Wandel hin: von der manuellen Konfiguration hin zu einer wiederholbaren, softwaregesteuerten Entwicklung. Durch die Behandlung von Pipelines als Code können Unternehmen die Datenintegration zuverlässiger skalieren und eine solide Datengrundlage schaffen, die für die agentische KI erforderlich ist.