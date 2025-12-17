Jede Unternehmen spürt den Druck der heutigen Datenlandschaft: Fachbereiche benötigen schneller verwertbare Erkenntnisse, Datenteams sind durch fragile und fragmentierte Systeme stark belastet, und Compliance-Verantwortliche sorgen sich um sensible Daten, die durch das Raster fallen könnten. Diese Herausforderungen verschärfen sich mit dem Aufkommen agentischer KI, bei der der Erfolg nicht nur von leistungsfähigen Modellen abhängt, sondern vor allem von der Qualität der zugrunde liegenden Datenbasis.

Im Kern dieses Fundaments steht die Datenintegration: die Pipelines, die Daten verbinden, transformieren und liefern, damit sie vertrauenswürdig sind und genutzt werden können. Wenn die Integration scheitert, versagt die KI. Laut The GenAI Divide des MIT scheitern 95 % der generativen KI-Piloten nicht an den Modellen, sondern daran, dass die Datengrundlage noch nicht bereit ist. Gleichzeitig sollen Datenteams immer mehr Pipelines über immer mehr Datentypen und Umgebungen hinweg erstellen und verwalten, obwohl 77 % der Unternehmen einen Mangel an den dafür erforderlichen Kompetenzen melden.

Diese wachsende Diskrepanz zwischen Bedarf und Kapazität macht deutlich, dass die Pipeline-Entwicklung flexibel sein muss und Nutzer dort abholen sollte, wo sie stehen. Traditionelles Authoring reicht nicht mehr aus. Geschäftsanwender möchten ihre Absicht in natürlicher Sprache ausdrücken. Technische Experten bevorzugen Code. Und viele Teams verlassen sich auf eine visuelle Arbeitsfläche für schnelles Design.

IBM investiert gezielt in diesen multimodalen Ansatz, damit watsonx.data Integration jeden Nutzer im jeweils bevorzugten Workflow unterstützen kann.