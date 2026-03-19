Digitale Illustration mit schwarzem Hintergrund und winzigen weißen Punkten über einer dunkelgrauen 3D-Ebene mit Text darauf
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Einführung von KI in Mainframe-Daten

Wir freuen uns, IBM® SQL Data Insights Pro bekannt zu geben, eine neue KI-gestützte Funktion, die verborgene Muster in geschäftskritischen Daten direkt in Db2 for z/OS®  entdeckt.

Veröffentlicht 19. März 2026

IBM Z ist seit Jahrzehnten das vertrauenswürdige System für hochwertige Transaktionsverarbeitung. In diesen Transaktionsdaten befinden sich Verhaltensmuster, die Betrugsrisiken, Kundenabsichten, operative Anomalien und mehr aufdecken können. Dennoch kopieren viele Unternehmen immer noch Mainframe-Daten auf externe Analyseplattformen, was unnötige Kosten, betriebliche Komplexität, Datenlatenz, Governance- und Compliance-Risiken mit sich bringt.

Einführung in IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro eliminiert diese Herausforderungen, indem es KI direkt in Db2 for z/OS bringt. Die Erkenntnisse sind sofort und sicher verfügbar, ohne dass Daten von der Plattform verschoben werden müssen.

Ein Betrugsanalyst kann beispielsweise mit einer bekannten verdächtigen Transaktion beginnen und sofort andere mit ähnlichen Mustern entdecken, ohne Daten von der Plattform zu verschieben, darunter Signale, die in Zahlungsbeschreibungen verborgen sind. Und ein Kundenanalyseteam kann mit kürzlich abgewanderten Kunden beginnen und andere identifizieren, die ein ähnliches Verhalten zeigen, um früher eingreifen zu können.

SQL Data Insights Pro bietet dies, indem es Unternehmen ermöglicht, strukturierte Daten – Zahlen, Kategorien und mehr – sowie unstrukturierten Texte gemeinsam in einem einheitlichen Modell zu analysieren. Mit vertrautem SQL können Teams Datensätze hervorbringen, die in Bedeutung, Verhalten oder Kontext ähnlich sind und so Erkenntnisse freischalten, die herkömmliche Abfragen auf der Grundlage von Werten allein nicht erkennen können.

Was unterscheidet SQL Data Insights Pro von anderen

SQL Data Insights Pro zeichnet sich durch Folgendes aus:

  • Entdeckung von Mustern und Anomalien: Signale, Cluster und ungewöhnliche Aktivitäten über große Datensätze hinweg erkennen, ohne Risiken oder Kosten für Datenübertragung oder Auswirkungen auf Anwendungs-SLAs.
  • Einheitliche strukturierte und unstrukturierte Analysen: Einheitliche relationale Daten mit Notizen, Beschreibungen oder Protokollen, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen, die sonst unentdeckt bleiben würden.
  • Schnelle Time-to-Value ohne besondere KI-Kenntnisse: Data Scientists sind für den Aufbau und Betrieb von KI-Pipelines nicht erforderlich. SQL Data Insights Pro integriert KI-Funktionen direkt in Db2 for z/OS, sodass Datenbankprofis und Analysten KI-gestützte Abfragen mit den bereits vorhandenen Fähigkeiten ausführen können.
  • Risikofreies KI-Modelltraining und inkrementelles Modell-Retraining: Modelltraining läuft auf IFLs und schützt kritische Db2-Workloads. Die Unterstützung für inkrementelles Retraining ermöglicht es, Modelle effizient zu aktualisieren, indem nur neue oder geänderte Daten verwendet werden.

Geschäftliche Auswirkungen: Was Unternehmen tun können

SQL Data Insights Pro eröffnet neue Möglichkeiten in verschiedenen Branchen. Hier sind einige Beispiele, die Teams in Unternehmen heute anwenden können: 

Kundenanalytisen und Personalisierung

  • Kundenbindung: Identifizieren Sie Kunden, die denen ähneln, die kürzlich einen Service gekündigt haben, und helfen Sie den Teams, früher einzugreifen.
  • Produktempfehlung: Finden Sie Kunden, deren Kaufverhalten dem von Käufern eines bestimmten Produkts ähnelt, um gezieltere Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten zu nutzen.

Betrugs-, Risiko- und Anomalienerkennung

  • Betrugserkennung: Beginnen Sie mit einer bekannten verdächtigen Transaktion und finden Sie sofort ähnliche Transaktionen, einschließlich versteckter Verhaltensmuster in den Textbeschreibungen.
  • Erkennung operativer Anomalien: Erkennen Sie ungewöhnliche Systeme oder Betriebsereignisse, indem Sie strukturierte Protokolle zusammen mit Freitextnachrichten analysieren.

Datenverwaltung

  • Entitätsauflösung: Lösen Sie doppelte oder unvollständige Kundenprofile für eine einheitliche Kundenansicht auf.

Diese Erkenntnisse werden ohne Datenexport, ohne externe KI-Stacks und ohne Fachwissen im Bereich Data Science generiert.

KI-Erkenntnisse, genau dort, wo sich Ihre Daten befinden

SQL Data Insights Pro ermöglicht eine bedeutungsbasierte Analyse über alle Datentypen hinweg, ohne Daten zu verschieben oder offenzulegen. Dadurch werden die architektonische Komplexität reduziert, das operative Risiko minimiert, regulatorische und Compliance-Anforderungen unterstützt und die Entscheidungszeit beschleunigt.

IBM SQL Data Insights Pro wird ab dem 20. März 2026 allgemein angeboten.

Um den Teams einen schnellen Einstieg zu erleichtern, werden wir kurz nach der generellen Verfügbarkeit branchenspezifische Starter-Kits einführen. Diese Kits enthalten kuratierte Datensätze, vorgefertigte KI-Modelle und einsatzbereite SQL-KI-Abfragen, die Teams an ihre eigenen Daten und Geschäftsszenarien anpassen können. 

Für kommendes Webinar registrieren

Hier Ankündigung lesen

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software