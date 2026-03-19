SQL Data Insights Pro eliminiert diese Herausforderungen, indem es KI direkt in Db2 for z/OS bringt. Die Erkenntnisse sind sofort und sicher verfügbar, ohne dass Daten von der Plattform verschoben werden müssen.

Ein Betrugsanalyst kann beispielsweise mit einer bekannten verdächtigen Transaktion beginnen und sofort andere mit ähnlichen Mustern entdecken, ohne Daten von der Plattform zu verschieben, darunter Signale, die in Zahlungsbeschreibungen verborgen sind. Und ein Kundenanalyseteam kann mit kürzlich abgewanderten Kunden beginnen und andere identifizieren, die ein ähnliches Verhalten zeigen, um früher eingreifen zu können.

SQL Data Insights Pro bietet dies, indem es Unternehmen ermöglicht, strukturierte Daten – Zahlen, Kategorien und mehr – sowie unstrukturierten Texte gemeinsam in einem einheitlichen Modell zu analysieren. Mit vertrautem SQL können Teams Datensätze hervorbringen, die in Bedeutung, Verhalten oder Kontext ähnlich sind und so Erkenntnisse freischalten, die herkömmliche Abfragen auf der Grundlage von Werten allein nicht erkennen können.