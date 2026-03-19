Wir freuen uns, IBM® SQL Data Insights Pro bekannt zu geben, eine neue KI-gestützte Funktion, die verborgene Muster in geschäftskritischen Daten direkt in Db2 for z/OS® entdeckt.
IBM Z ist seit Jahrzehnten das vertrauenswürdige System für hochwertige Transaktionsverarbeitung. In diesen Transaktionsdaten befinden sich Verhaltensmuster, die Betrugsrisiken, Kundenabsichten, operative Anomalien und mehr aufdecken können. Dennoch kopieren viele Unternehmen immer noch Mainframe-Daten auf externe Analyseplattformen, was unnötige Kosten, betriebliche Komplexität, Datenlatenz, Governance- und Compliance-Risiken mit sich bringt.
SQL Data Insights Pro eliminiert diese Herausforderungen, indem es KI direkt in Db2 for z/OS bringt. Die Erkenntnisse sind sofort und sicher verfügbar, ohne dass Daten von der Plattform verschoben werden müssen.
Ein Betrugsanalyst kann beispielsweise mit einer bekannten verdächtigen Transaktion beginnen und sofort andere mit ähnlichen Mustern entdecken, ohne Daten von der Plattform zu verschieben, darunter Signale, die in Zahlungsbeschreibungen verborgen sind. Und ein Kundenanalyseteam kann mit kürzlich abgewanderten Kunden beginnen und andere identifizieren, die ein ähnliches Verhalten zeigen, um früher eingreifen zu können.
SQL Data Insights Pro bietet dies, indem es Unternehmen ermöglicht, strukturierte Daten – Zahlen, Kategorien und mehr – sowie unstrukturierten Texte gemeinsam in einem einheitlichen Modell zu analysieren. Mit vertrautem SQL können Teams Datensätze hervorbringen, die in Bedeutung, Verhalten oder Kontext ähnlich sind und so Erkenntnisse freischalten, die herkömmliche Abfragen auf der Grundlage von Werten allein nicht erkennen können.
SQL Data Insights Pro zeichnet sich durch Folgendes aus:
SQL Data Insights Pro eröffnet neue Möglichkeiten in verschiedenen Branchen. Hier sind einige Beispiele, die Teams in Unternehmen heute anwenden können:
Diese Erkenntnisse werden ohne Datenexport, ohne externe KI-Stacks und ohne Fachwissen im Bereich Data Science generiert.
SQL Data Insights Pro ermöglicht eine bedeutungsbasierte Analyse über alle Datentypen hinweg, ohne Daten zu verschieben oder offenzulegen. Dadurch werden die architektonische Komplexität reduziert, das operative Risiko minimiert, regulatorische und Compliance-Anforderungen unterstützt und die Entscheidungszeit beschleunigt.
IBM SQL Data Insights Pro wird ab dem 20. März 2026 allgemein angeboten.
Um den Teams einen schnellen Einstieg zu erleichtern, werden wir kurz nach der generellen Verfügbarkeit branchenspezifische Starter-Kits einführen. Diese Kits enthalten kuratierte Datensätze, vorgefertigte KI-Modelle und einsatzbereite SQL-KI-Abfragen, die Teams an ihre eigenen Daten und Geschäftsszenarien anpassen können.
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