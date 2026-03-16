Gezielte KI-Einführung in Unternehmen mit Hackett AI XPLR™ und IBM Business Operations

Unternehmen beschleunigen ihre KI-Agenda, aber viele wissen noch nicht, wo sie anfangen und wie sie skalieren sollen. Wir bei IBM sind der Meinung, dass die Einführung von KI mit einem klaren Verständnis dafür beginnen sollte, wie die Arbeit erledigt wird, Prozess für Prozess, Workflow für Workflow und wie sich die Möglichkeiten auf die im Unternehmen bereits vorhandenen Systeme übertragen lassen.

Herkömmliche Ansätze zur KI-Erkennung umfassen oft wochenlange Workshops, Interviews und manuelle Analysen. Durch die Anwendung von Hackett AI XPLR in Verbindung mit den Transformationsmethoden von IBM können Unternehmen diesen Prozess drastisch optimieren und den Zyklus von Wochen auf Tage verkürzen, ohne dabei Kompromisse bei Sorgfalt, Governance oder Tiefe einzugehen.

Um zu veranschaulichen, wie dies funktioniert, findet bei diesem Ansatz bereits früh im Prozess eine strukturierte Evaluierung statt. Sie beginnt mit den verfügbaren Assets – wie digitalen SOPs, Prozesskarten, Systemmetadaten, Ausgaben des Process Minings und dem Technologiebestand – und reduziert manuelle Interpretation und Überarbeitung. Anschließend werden die Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Systems des Kunden bewertet, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen sowohl praktisch als auch umsetzbar sind, anstatt bereits vorhandene Funktionen zu duplizieren.

Um Prioritäten effektiv zu setzen, werden Chancen anhand einheitlicher Kriterien bewertet, darunter Machbarkeit, erwarteter Nutzen, Datenverfügbarkeit, Kontrollüberlegungen und Auswirkungen der Veränderung. Dies ermöglicht schnellere, evidenzbasierte Ergebnisse und führt zu einem klar definierten, umsetzungsfähigen Chancenpaket.

Das Ergebnis ist eine glaubwürdige, nach Prioritäten geordnete Liste von KI-Möglichkeiten und ein quantifizierter Nutzennachweis – alles in einem beschleunigten Zeitrahmen.