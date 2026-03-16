Gezielte KI-Einführung in Unternehmen mit Hackett AI XPLR™ und IBM Business Operations

Unternehmen, die KI verantwortungsvoll skalieren möchten, können jetzt mithilfe eines strukturierten, kontextgesteuerten Ansatzes, der messbare geschäftliche Auswirkungen liefert, hochwertige Chancen schneller identifizieren und priorisieren.
In Zusammenarbeit mit der Hackett Group® integriert IBM® Hackett AI XPLR in Transformationsprogramme, damit Kunden KI-Chancen identifizieren können, die zu ihrer Umgebung passen und messbare Auswirkungen erzielen. Dieser Ansatz verbindet Prozessintelligenz und Technologiekontext, sodass Teams herausfinden können, wo KI die Leistung steigern kann, wie Lösungen mit bestehenden Systemen verbunden sind und welchen Wert sie glaubwürdig erzielen können.
Unternehmen beschleunigen ihre KI-Agenda, aber viele wissen noch nicht, wo sie anfangen und wie sie skalieren sollen. Wir bei IBM sind der Meinung, dass die Einführung von KI mit einem klaren Verständnis dafür beginnen sollte, wie die Arbeit erledigt wird, Prozess für Prozess, Workflow für Workflow und wie sich die Möglichkeiten auf die im Unternehmen bereits vorhandenen Systeme übertragen lassen.
Herkömmliche Ansätze zur KI-Erkennung umfassen oft wochenlange Workshops, Interviews und manuelle Analysen. Durch die Anwendung von Hackett AI XPLR in Verbindung mit den Transformationsmethoden von IBM können Unternehmen diesen Prozess drastisch optimieren und den Zyklus von Wochen auf Tage verkürzen, ohne dabei Kompromisse bei Sorgfalt, Governance oder Tiefe einzugehen.
Um zu veranschaulichen, wie dies funktioniert, findet bei diesem Ansatz bereits früh im Prozess eine strukturierte Evaluierung statt. Sie beginnt mit den verfügbaren Assets – wie digitalen SOPs, Prozesskarten, Systemmetadaten, Ausgaben des Process Minings und dem Technologiebestand – und reduziert manuelle Interpretation und Überarbeitung. Anschließend werden die Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Systems des Kunden bewertet, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen sowohl praktisch als auch umsetzbar sind, anstatt bereits vorhandene Funktionen zu duplizieren.
Um Prioritäten effektiv zu setzen, werden Chancen anhand einheitlicher Kriterien bewertet, darunter Machbarkeit, erwarteter Nutzen, Datenverfügbarkeit, Kontrollüberlegungen und Auswirkungen der Veränderung. Dies ermöglicht schnellere, evidenzbasierte Ergebnisse und führt zu einem klar definierten, umsetzungsfähigen Chancenpaket.
Das Ergebnis ist eine glaubwürdige, nach Prioritäten geordnete Liste von KI-Möglichkeiten und ein quantifizierter Nutzennachweis – alles in einem beschleunigten Zeitrahmen.
Gemeinsam bieten die Transformationsmethoden von Hackett AI XPLR und IBM Assets, die Unternehmen beim entscheidenden Handeln unterstützen. Dazu gehören:
Dadurch können Unternehmen effizient von der Bedarfsanalyse zur Planung übergehen und die nötige Klarheit zur Erstellung einer Roadmap gewinnen, die auf die Geschäftsziele abgestimmt ist.
Diese Arbeit basiert auf zwei zentralen Prinzipien:
Wie Ted A. Fernandez, Vorsitzender und CEO der Hackett Group, feststellt: „KI ist dann erfolgreich, wenn sie im spezifischen Geschäftskontext des Kunden bereitgestellt wird.“ IBM und The Hackett Group unterstützen gemeinsam Unternehmen dabei, KI-Möglichkeiten zu identifizieren, die praktisch, relevant und in der Geschäftsrealität verankert sind.
Wenn Unternehmen KI skalieren wollen, müssen sie sich darüber im Klaren sein, worauf sie sich konzentrieren und wie sie einen messbaren Nutzen erzielen können. Dieser kombinierte Ansatz hilft Teams, die relevanten Informationen herauszufiltern, KI-Initiativen zu priorisieren, die zu ihrem Umfeld passen, und die Umsetzung innerhalb von Tagen statt Wochen zu voranzutreiben.
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