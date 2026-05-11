Der Box MCP Server ist jetzt im Watsonx Orchestrate Agent Catalog verfügbar.

Dieser Markteintritt erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt. Obwohl der Aufbau von KI-Agenten mittlerweile relativ einfach geworden ist, scheitern die meisten Initiativen daran, über Pilotprojekte hinauszukommen, da es zu Integrationsproblemen, Engpässen beim Datenzugriff und Sicherheitsbedenken kommt.

Das Ergebnis ist ein wachsendes architektonisches Spannungsverhältnis: Agenten sind einfach zu erstellen, aber schwer in großem Maßstab zu operationalisieren, wenn sie keine sichere Verbindung zu Unternehmensdaten herstellen können. Daher ist die wichtigste Aufgabe für Organisationen, die agentische KI einsetzen, klar: Agenten schnell und sicher mit echten Unternehmensinhalten und -daten verbinden, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.

Der Box MCP-Server in Watsonx Orchestrate wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung zu bewältigen – Agenten können ohne komplexe benutzerdefinierte Integrationen sicher auf Box-Inhalte zugreifen, Überlegungen anstellen und darauf reagieren. Durch die Integration der Content-Funktionen von Box in das watsonx Orchestrate-Ökosystem über MCP erhalten Kunden einen neuen Produktivitätsvorteil: Agenten, die auf Unternehmenswissen basieren und vom ersten Tag an bereit sind, echte Arbeit zu unterstützen.