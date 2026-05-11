Der Box MCP Server ist jetzt im Watsonx Orchestrate Agent Catalog verfügbar.

Heute geben wir die Verfügbarkeit des Box MCP (Model Context Protocol)-Servers im watsonx Orchestrate Agent Catalog bekannt. Damit können Unternehmen KI-Agenten mithilfe offener Standards direkt mit Unternehmensinhalten verbinden.
Dieser Markteintritt erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt. Obwohl der Aufbau von KI-Agenten mittlerweile relativ einfach geworden ist, scheitern die meisten Initiativen daran, über Pilotprojekte hinauszukommen, da es zu Integrationsproblemen, Engpässen beim Datenzugriff und Sicherheitsbedenken kommt.
Das Ergebnis ist ein wachsendes architektonisches Spannungsverhältnis: Agenten sind einfach zu erstellen, aber schwer in großem Maßstab zu operationalisieren, wenn sie keine sichere Verbindung zu Unternehmensdaten herstellen können. Daher ist die wichtigste Aufgabe für Organisationen, die agentische KI einsetzen, klar: Agenten schnell und sicher mit echten Unternehmensinhalten und -daten verbinden, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Der Box MCP-Server in Watsonx Orchestrate wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung zu bewältigen – Agenten können ohne komplexe benutzerdefinierte Integrationen sicher auf Box-Inhalte zugreifen, Überlegungen anstellen und darauf reagieren. Durch die Integration der Content-Funktionen von Box in das watsonx Orchestrate-Ökosystem über MCP erhalten Kunden einen neuen Produktivitätsvorteil: Agenten, die auf Unternehmenswissen basieren und vom ersten Tag an bereit sind, echte Arbeit zu unterstützen.
Die Verfügbarkeit des Box MCP-Servers im watsonx Orchestrate Agent Catalog spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Herangehensweise von Unternehmen an agentische KI wider, da sie sich in Richtung standardisierterer, flexiblerer und sichererer Wege bewegen, Agenten mit Unternehmenssystemen zu verbinden.
Im Kern unterstreicht diese Integration einen offeneren Ansatz für die Agentenkonnektivität. Der Box MCP-Server bietet Agenten eine standardisierte, nicht proprietäre Möglichkeit, sich sicher mit Unternehmensinhalten zu verbinden – wodurch die Notwendigkeit kundenspezifischer Integrationen entfällt und eine erweiterbare, zukunftssichere Architektur ermöglicht wird.
Dieser Ansatz ist zudem von Natur aus hybrid. Box ist zwar ein guter Ausgangspunkt, aber dasselbe MCP-basierte Muster lässt sich auch auf andere Unternehmenssysteme ausdehnen, die Content-Plattformen, SaaS-Anwendungen und interne Tools in verteilten Umgebungen umfassen. Watsonx Orchestrate dient als Steuerungsebene und ermöglicht es Unternehmen, Agenten-Ökosysteme zu entwerfen, zu verwalten und zu skalieren, die nahtlos systemübergreifend funktionieren – und nicht nur innerhalb einer einzelnen Integration.
Ebenso wichtig ist, dass diese Verbindung so konzipiert ist, dass man ihr vertrauen kann. Mit dem Box MCP-Server übernehmen Agenten bestehende Box-Berechtigungsmodelle, Zugriffskontrollen und Auditierbarkeit, um sicherzustellen, dass die Interaktionen mit Unternehmensinhalten sicher, konform und mit den Richtlinien der Organisation übereinstimmen.
Zusammen bieten diese Prinzipien eine konsistente und skalierbare Grundlage für den Übergang von isolierten KI-Experimenten zu produktionsbereiten, unternehmensweiten Agenteneinsätzen.
Da der Box MCP-Server jetzt im watsonx Orchestrate Agent Catalog verfügbar ist, können Unternehmen sofortigen Nutzen daraus ziehen und gleichzeitig eine skalierbarere, standardisierte Grundlage für die Verbindung von Agenten mit Unternehmensdaten schaffen:
Zusammengenommen helfen diese Vorteile Organisationen dabei, von isolierten KI-Experimenten zu Agenteneinsätzen überzugehen, die die alltägliche Produktivität unterstützen.
Diese Funktion ist nicht auf einzelne Anwendungsfälle beschränkt; sie ermöglicht wiederholbare Unternehmensmuster, die Organisationen in Teams, Workflows und Branchen anwenden können.
Traditionell verbringen Teams viel Zeit damit, nach den richtigen Dokumenten zu suchen, Versionen zu validieren und Kontext zusammenzusetzen. Bei MCP-verbundenen Agenten ändert sich dies zu:
Das Ergebnis sind schnellere Ergebnisse bei geringerem manuellem Aufwand.
Unternehmensarbeit findet selten in einem einzelnen System statt, die meisten KI-Tools funktionieren jedoch auf diese Weise. Durch die Anbindung von Agenten an Box-Inhalte über eine standardisierte Schnittstelle können Unternehmen Folgendes erreichen:
Dadurch entsteht eine nahtlosere Erfahrung, bei der die Agenten nicht nur unterstützen, sondern die Arbeit systemübergreifend orchestrieren.
Unternehmensinhalte entwickeln sich ständig weiter – doch die traditionelle Automatisierung stützt sich oft auf statische oder veraltete Daten. Mit sicherem Echtzeitzugriff auf Box-Inhalte:
Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit hohem Risiko, in denen veraltete Informationen Risiken mit sich bringen.
Während sich frühe KI-Bemühungen oft auf die individuelle Produktivität konzentrieren, erschließt die MCP-fähige Vernetzung einen unternehmensweiten Mehrwert:
Weil dieses Muster standardisiert ist, kann es funktionsübergreifend repliziert werden, wodurch isolierte Gewinne in eine Transformation umgewandelt werden, die skalierbar ist.
In all diesen Szenarien summiert sich der Wert auf dieselbe Weise: Agenten werden deutlich nützlicher, wenn sie auf vertrauenswürdige Unternehmensdaten im Kontext sicher zugreifen und darauf reagieren können.
Die Verfügbarkeit des Box MCP-Servers im watsonx Orchestrate Agent Catalog stellt einen wichtigen Schritt hin zu besser vernetzten, sichereren und produktiveren Erfahrungen dar. Durch die Kombination der Content-Grundlage von Box mit den Orchestrierungs-, Überwachungs-, Kontroll- und Katalogverwaltungsfunktionen von watsonx Orchestrate können Kunden Agenten erstellen, die auf den Realitäten des Arbeitsalltags basieren.
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