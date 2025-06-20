Dieser Layer-2-Netzwerkstandard (IEEE 802.1AE) stärkt über Ethernet verbundene Geräte durch mehrere Schlüsselmechanismen:

Ein konfigurierbares Fenster ermöglicht die Akzeptanz einer definierten Anzahl von Frames außerhalb der Sequenz und schützt so vor Wiedergabe-Angriffen. Datenvertraulichkeit: Sobald eine sichere Sitzung aktiv ist, werden die Daten mit einem Secure Association Key (SAK) verschlüsselt, der über das MACsec Key Agreement (MKA)-Protokoll abgeleitet wird, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Sobald eine sichere Sitzung aktiv ist, werden die Daten mit einem Secure Association Key (SAK) verschlüsselt, der über das MACsec Key Agreement (MKA)-Protokoll abgeleitet wird, um den Datenschutz zu gewährleisten. Datenintegrität: Jeder Frame enthält einen Integritätsprüfungswert (ICV), der mit den erwarteten Werten auf der Empfängerseite übereinstimmen muss, um sicherzustellen, dass die Daten nicht manipuliert wurden.

Diese Funktion bietet eine konfigurierbare MACsec-Richtlinie mit einem primären CAK und einem optionalen Fallback-CAK. Der Fallback-CAK fungiert als Backup und sichert die MACsec-Sitzung, wenn eine Diskrepanz zwischen Namen oder Geheimnis und dem primären CAK zwischen den Peers auftritt. CAK-Geheimnisse werden sicher als Hyper Protect Crypto Services-(HPCS-)Schlüsselressourcen in der HPCS-Instanz des Kunden gespeichert. Sobald die Peers mit einer MACsec-Richtlinie und CAK(s) konfiguriert sind, initiiert die direkte Verbindung eine MACsec-Sitzung und schützt die Datenframes, die zwischen dem MACsec-fähigen Gerät des Kunden und dem IBM Crossconnect-Switch ausgetauscht werden.