20. Juni 2025
Das Direct Link-Team freut sich, die allgemeine Verfügbarkeit der Media Access Control security-(MACsec-)Funktion für Direct Link Dedicated ankündigen zu können. MACsec bietet hardwarebasierte Verschlüsselung, die minimale Latenz und hohen Durchsatz gewährleistet, was für Anwendungen mit hoher Bandbreite unerlässlich ist. Es wird am 1. Juni 2025 verfügbar sein und die ersten unterstützten Märkte sind Toronto, Montreal, Dallas und Washington DC.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC bietet eine schnelle, direkte OSI-Layer-3-Verbindung zwischen der lokalen Infrastruktur von Kunden und IBM Cloud VPC und Classic Infrastructure und sorgt für geringe Latenz und einen Durchsatz von bis zu 10 Gbit/s. Diese Single-Tenant-Lösung auf Glasfaserbasis wurde für Unternehmen mit nahe gelegenen Colocation-Einrichtungen oder Dienstleistern entwickelt, die Kundenverbindungen verwalten, und gewährleistet eine sichere, nahtlose Hybrid-Cloud-Konnektivität.
MACsec schützt den gesamten Ethernet-Datenverkehr, einschließlich der Protokolle der Steuerungsebene wie ARP und DHCP. MACsec zeichnet sich dadurch aus, dass es differenzierte, hochleistungsfähige Sicherheit für lokale Ethernet-Verbindungen bietet. Zu den weiteren Vorteilen gehören:
Dieser Layer-2-Netzwerkstandard (IEEE 802.1AE) stärkt über Ethernet verbundene Geräte durch mehrere Schlüsselmechanismen:
Diese Funktion bietet eine konfigurierbare MACsec-Richtlinie mit einem primären CAK und einem optionalen Fallback-CAK. Der Fallback-CAK fungiert als Backup und sichert die MACsec-Sitzung, wenn eine Diskrepanz zwischen Namen oder Geheimnis und dem primären CAK zwischen den Peers auftritt. CAK-Geheimnisse werden sicher als Hyper Protect Crypto Services-(HPCS-)Schlüsselressourcen in der HPCS-Instanz des Kunden gespeichert. Sobald die Peers mit einer MACsec-Richtlinie und CAK(s) konfiguriert sind, initiiert die direkte Verbindung eine MACsec-Sitzung und schützt die Datenframes, die zwischen dem MACsec-fähigen Gerät des Kunden und dem IBM Crossconnect-Switch ausgetauscht werden.
Die MACsec-Abdeckung wird über ihre derzeitigen Standorte hinaus fortbestehen. Alle neuen Direct Link-Switch-Installationen werden MACsec-fähig sein. Zukünftige Unterstützung für mehrere primäre CAKs mit Lebensdauer wird es Kunden ermöglichen, CAK-Drehungen vorzukonfigurieren.
Nutzen Sie den zeitlich begrenzten Aktionscode VPC1000, mit dem Sie kostenlose IBM Cloud Credits im Wert von 1.000 USD erhalten, um Ihre IBM Cloud Direct Link Dedicated Journey zu beginnen.