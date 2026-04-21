Autonome Sicherheit für die Cloud in Azure: Die Lücke zwischen beabsichtigten Richtlinien und der tatsächlichen Umsetzung schließen

In Microsoft Azure-Umgebungen werden die Sicherheit von Workloads, die Infrastruktur und die Berechtigungen letztlich über Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud oder die Azure RBAC-Konfiguration durchgesetzt. Und gerade bei der Konfiguration in großem Maßstab kommt es häufig zu Problemen.

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über klar definierte Sicherheitsrichtlinien. Viele haben Azure-native Kontrollmechanismen wie Azure Policy eingeführt. Dennoch besteht nach wie vor eine erhebliche Kluft zwischen der beabsichtigten Wirkung der Richtlinien und ihrer tatsächlichen Durchsetzung, was auf die rasche Bereitstellung von Ressourcen, eine uneinheitliche Umsetzung der Richtlinien oder Konfigurationsabweichungen zwischen Abonnements und Regionen zurückzuführen ist.

Das Ergebnis? Fehlkonfigurationen bleiben bestehen, die Einhaltung der Vorschriften wird zu einer punktuellen Angelegenheit und die Sicherheitsteams können nur noch reagieren, anstatt vorzubeugen. Genau diese Lücke schließt Autonomous Security for Cloud (ASC) für Azure von IBM.