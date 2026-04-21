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Autonome Sicherheit für die Cloud in Azure: Die Lücke zwischen beabsichtigten Richtlinien und der tatsächlichen Umsetzung schließen

IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) steht für einen Wandel hin zu einem Modell, bei dem Azure Policy nicht mehr nur konfiguriert, sondern kontinuierlich generiert und optimiert wird.

Veröffentlicht 21. April 2026

In Microsoft Azure-Umgebungen werden die Sicherheit von Workloads, die Infrastruktur und die Berechtigungen letztlich über Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud oder die Azure RBAC-Konfiguration durchgesetzt. Und gerade bei der Konfiguration in großem Maßstab kommt es häufig zu Problemen.

Die meisten Unternehmen verfügen bereits über klar definierte Sicherheitsrichtlinien. Viele haben Azure-native Kontrollmechanismen wie Azure Policy eingeführt. Dennoch besteht nach wie vor eine erhebliche Kluft zwischen der beabsichtigten Wirkung der Richtlinien und ihrer tatsächlichen Durchsetzung, was auf die rasche Bereitstellung von Ressourcen, eine uneinheitliche Umsetzung der Richtlinien oder Konfigurationsabweichungen zwischen Abonnements und Regionen zurückzuführen ist.

Das Ergebnis? Fehlkonfigurationen bleiben bestehen, die Einhaltung der Vorschriften wird zu einer punktuellen Angelegenheit und die Sicherheitsteams können nur noch reagieren, anstatt vorzubeugen. Genau diese Lücke schließt Autonomous Security for Cloud (ASC) für Azure von IBM.

Sicherheitsrichtlinien in Azure-native Steuerelemente umsetzen

ASC verändert die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien in Azure grundlegend. Anstatt sich auf manuell interpretierte und erstellte Richtliniendefinitionen zu stützen, die statisch sind, nutzt ASC generative KI und „Ground Truth“, um:

  • Unternehmenssicherheitsrichtlinien und -standards in technische Konfigurationskontrollen umsetzen
  • Auf Azure-native Konstrukte abbilden
  • Azure-Policy-Initiativen automatisch generieren, indem auf die Umgebung abgestimmte Azure-Policy-Definitionen ausgewählt werden

Das bedeutet, dass die Sicherheit nicht mehr von der manuellen Pflege umfangreicher Richtlinienbibliotheken abhängt. Stattdessen werden Richtlinieninitiativen auf der Grundlage des tatsächlichen Cloud-Kontexts kontinuierlich generiert, verfeinert und durchgesetzt.

Ein für Azure entwickeltes geschlossenes Kreislauf-Modell

ASC funktioniert als kontinuierlicher Regelkreis, der drei Kernfunktionen umfasst:

  • Policy-Engine (Verstehen): Nimmt unternehmensweite Sicherheitsrichtlinien auf und wandelt diese in strukturierte Logik um, die direkt auf Azure Policy-Konstrukte abgebildet werden kann.
  • Recon-Engine (Beobachten): Überprüft kontinuierlich Azure-Abonnements und -Ressourcen, um Änderungen, neue Bereitstellungen und Konfigurationsabweichungen zu erkennen.
  • Inference-Engine (Handeln): Erzeugt dynamisch Azure Policy-Initiativen und aktualisiert Azure Policy-Zuweisungen, um sicherzustellen, dass die Kontrollen stets sowohl mit der beabsichtigten Richtlinie als auch mit dem aktuellen Zustand der Umgebung übereinstimmen.

Das Ergebnis ist ein sich selbst aktualisierendes Azure Policy-Framework, in dem sich Richtlinien mit den Veränderungen der Umgebung weiterentwickeln, anstatt veraltet zu werden.

Was dies in der Praxis bewirkt

Mit ASC können Unternehmen von einer reaktiven Governance zu einer proaktiven Steuerung übergehen, indem sie folgende Vorteile nutzen:

  • Automatisch generierte Azure-Richtlinienpakete, die auf die jeweilige Umgebung zugeschnitten sind
  • Kontinuierliche und adaptive Richtlinienaktualisierungen, die sich an sich weiterentwickelnde Dienste und Konfigurationsänderungen anpassen und statische, einmalige Definitionen ersetzen
  • Kontextbezogene, kontinuierliche Durchsetzung von Richtlinien über Abonnements und Ressourcengruppen hinweg, abgestimmt auf die Ressourcenkonfigurationen in Echtzeit
  • Reduzierter Betriebsaufwand bei der Verwaltung von Azure-Richtlinien in großem Maßstab
  • Kontinuierliche Bewertung der Compliance aller Azure-Ressourcen anhand aktiver Richtlinien
  • Auditfähige Berichterstellung, abgestimmt auf Frameworks wie die CSA Cloud Controls Matrix

Vor allem aber stellt es sicher, dass jede in Azure bereitgestellte Ressource durch Richtlinien geregelt wird, die aktuell, relevant und durchgesetzt sind.

Der Wandel hin zur autonomen Cloud-Sicherheit

ASC stellt einen Wandel hin zu einem Modell dar, bei dem Azure Policy nicht mehr nur konfiguriert, sondern kontinuierlich generiert und optimiert wird. Denn in modernen Cloud-Umgebungen geht es bei der Sicherheit nicht nur darum, die richtigen Richtlinien festzulegen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass diese stets durchgesetzt werden.

Mehr über die IBM Autonomous Security for Cloud erfahren

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency