Autonome Sicherheit für die Cloud in Azure: Die Lücke zwischen beabsichtigten Richtlinien und der tatsächlichen Umsetzung schließen

IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) steht für einen Wandel hin zu einem Modell, bei dem Azure Policy nicht mehr nur konfiguriert, sondern kontinuierlich generiert und optimiert wird.
In Microsoft Azure-Umgebungen werden die Sicherheit von Workloads, die Infrastruktur und die Berechtigungen letztlich über Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud oder die Azure RBAC-Konfiguration durchgesetzt. Und gerade bei der Konfiguration in großem Maßstab kommt es häufig zu Problemen.
Die meisten Unternehmen verfügen bereits über klar definierte Sicherheitsrichtlinien. Viele haben Azure-native Kontrollmechanismen wie Azure Policy eingeführt. Dennoch besteht nach wie vor eine erhebliche Kluft zwischen der beabsichtigten Wirkung der Richtlinien und ihrer tatsächlichen Durchsetzung, was auf die rasche Bereitstellung von Ressourcen, eine uneinheitliche Umsetzung der Richtlinien oder Konfigurationsabweichungen zwischen Abonnements und Regionen zurückzuführen ist.
Das Ergebnis? Fehlkonfigurationen bleiben bestehen, die Einhaltung der Vorschriften wird zu einer punktuellen Angelegenheit und die Sicherheitsteams können nur noch reagieren, anstatt vorzubeugen. Genau diese Lücke schließt Autonomous Security for Cloud (ASC) für Azure von IBM.
ASC verändert die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien in Azure grundlegend. Anstatt sich auf manuell interpretierte und erstellte Richtliniendefinitionen zu stützen, die statisch sind, nutzt ASC generative KI und „Ground Truth“, um:
Das bedeutet, dass die Sicherheit nicht mehr von der manuellen Pflege umfangreicher Richtlinienbibliotheken abhängt. Stattdessen werden Richtlinieninitiativen auf der Grundlage des tatsächlichen Cloud-Kontexts kontinuierlich generiert, verfeinert und durchgesetzt.
ASC funktioniert als kontinuierlicher Regelkreis, der drei Kernfunktionen umfasst:
Das Ergebnis ist ein sich selbst aktualisierendes Azure Policy-Framework, in dem sich Richtlinien mit den Veränderungen der Umgebung weiterentwickeln, anstatt veraltet zu werden.
Mit ASC können Unternehmen von einer reaktiven Governance zu einer proaktiven Steuerung übergehen, indem sie folgende Vorteile nutzen:
Vor allem aber stellt es sicher, dass jede in Azure bereitgestellte Ressource durch Richtlinien geregelt wird, die aktuell, relevant und durchgesetzt sind.
ASC stellt einen Wandel hin zu einem Modell dar, bei dem Azure Policy nicht mehr nur konfiguriert, sondern kontinuierlich generiert und optimiert wird. Denn in modernen Cloud-Umgebungen geht es bei der Sicherheit nicht nur darum, die richtigen Richtlinien festzulegen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass diese stets durchgesetzt werden.