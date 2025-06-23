Machen Sie sich bereit für die Zukunft der agentischen KI: API Agent in IBM API Connect ist jetzt allgemein verfügbar

23. Juni 2025
Wir freuen uns, die allgemeine Verfügbarkeit des API-Agenten in IBM API Connect ankündigen zu können – eine Funktion, die im Mai dieses Jahres auf THINK eingeführt wurde.
Der API-Agent markiert einen Schlüsselmoment auf unserem Weg, Unternehmen in der Agentic-Ära zu unterstützen. Diese Einführung verschiebt uns unserem Ziel näher, Organisationen die Tools an die Hand zu geben, um APIs mit der Intelligenz und Flexibilität zu erstellen, zu verwalten und zu skalieren, die heute KI-gestützten Umgebungen erfordern.
Wir haben den API-Agenten entwickelt, um den sich entwickelnden Anforderungen von API-Entwicklung und dem Aufstieg von KI-Agenten gerecht zu werden. Der API-Agent fungiert als intelligenter Assistent, der auf der API Connect und dem API-Bestand Ihres Unternehmens trainiert ist. Er versteht sowohl Ihre Umgebung als auch Ihre Absicht und wandelt Prompts in natürlicher Sprache in vollständig verwaltete, produktionsreife APIs um. Unabhängig davon, ob Ihre Teams einen Design-First- oder Code-First-Ansatz verfolgen, passt sich API Agent an Ihre Workflows an, beschleunigt die Bereitstellung, reduziert gleichzeitig die Ausbreitung, forciert Governance und verbessert die API-Qualität.
Seit seiner Einführung bei THINK hat die neue Funktion in unserer Kundenbasis starkes Interesse geweckt. Während der öffentlichen Vorschau erkannten Unternehmen in verschiedenen Branchen – vom Bankensektor bis zur Lebensmittelproduktion – schnell die Auswirkungen des Programms.
Die ersten Anwender hoben die Fähigkeit des API-Agenten hervor, wichtige Phasen des API-Lebenszyklus zu rationalisieren und zu beschleunigen. Insbesondere die KI-gestützte Validierung anhand von Governance-Regeln half den Teams, Governance-Richtlinien konsistenter durchzusetzen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Compliance zu verbessern. Das automatisierte Gerüst hat die Zeit bis zur ersten API erheblich verkürzt, während die integrierte Testgenerierung einen spürbaren Unterschied in der Effizienz und der Zeit bis zur Bereitstellung machte.
Das Feedback der Kunden war durchweg konsistent: Der Agent reduziert die Komplexität, erhöht die Produktivität und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung qualitativ hochwertigerer, gut gesteuerter APIs.
Neben der autonomen Planung und Ausführung von API-Verwaltungsaktionen – wie etwa dem Erkennen, Erstellen und Testen von APIs und der Unterstützung der API-Governance – baut die GA-Version mit einer weiteren wichtigen Verbesserung auf dieser Dynamik auf: der Code-Bereitstellung über API Agent.
Benutzer können nun den Agenten auffordern, einen Microservice bereitzustellen, woraufhin der Agent die Anwendung automatisch in einer temporären, freien IBM Code Engine-Instanz bereitstellt, ohne dass eine Einrichtung erforderlich ist. Nach der Bereitstellung kann der Agent die API in API Connect veröffentlichen und den Lebenszyklus verwalten.
Da KI-Agenten zunehmend im Namen von Benutzern agieren, die Reisen buchen, die Logistik verwalten oder Services integrieren, müssen Ihre APIs auffindbar, wiederverwendbar und von Grund auf kontrolliert werden. API Agent stellt sich dieser Herausforderung mit Zuversicht. Anstatt das Rad neu zu erfinden, überprüft er zuerst Ihren vorhandenen API-Katalog und hilft Ihnen, unnötige Duplikate zu vermeiden und den API-Wildwuchs zu verwalten. Außerdem sorgt er dafür, dass Ihre APIs von Anfang an den Unternehmensstandards entsprechen, potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden und sichergestellt wird, dass während des gesamten Lebenszyklus Best Practices befolgt werden.
Der API-Agent stellt einen grundlegenden Wandel bei der Erstellung und Verwaltung von APIs dar: Es ist nicht nur ein schrittweiser Schritt in der Automatisierung, es ist ein Wandel hin zu einem intelligenten, anpassungsfähigen und vertrauenswürdigen API-Ökosystem. Mit API Agent können Ihre Teams im Prozess bleiben, sich auf Innovationen konzentrieren und APIs bereitstellen, die für die KI-gestützte Zukunft bereit sind.
API Agent ist jetzt allgemein für alle IBM API Connect-Kunden verfügbar: Sie können heute damit beginnen, ihn in der API Connect-Umgebung zu verwenden. Für Unternehmen, die ein einheitliches Erlebnis für alle Integrationsmuster suchen, ist der API-Agent auch eine Funktion der neu gestarteten IBM webMethods Hybrid Integration, einer Plattform für die umfassende Entwicklung, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung verschiedener Integrationsmuster in lokalen und Multi-Cloud-Geschäftswelten.
Registrieren Sie sich für eine Live-Demo oder fordern Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion an, um mehr zu erfahren und zu sehen, wie API Agent Ihnen dabei helfen kann, intelligenter zu bauen, besser zu verwalten und sich in einer zunehmend agentenvollen Welt schneller zu bewegen.