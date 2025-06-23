Machen Sie sich bereit für die Zukunft der agentischen KI: API Agent in IBM API Connect ist jetzt allgemein verfügbar

Wir haben den API-Agenten entwickelt, um den sich entwickelnden Anforderungen von API-Entwicklung und dem Aufstieg von KI-Agenten gerecht zu werden. Der API-Agent fungiert als intelligenter Assistent, der auf der API Connect und dem API-Bestand Ihres Unternehmens trainiert ist. Er versteht sowohl Ihre Umgebung als auch Ihre Absicht und wandelt Prompts in natürlicher Sprache in vollständig verwaltete, produktionsreife APIs um. Unabhängig davon, ob Ihre Teams einen Design-First- oder Code-First-Ansatz verfolgen, passt sich API Agent an Ihre Workflows an, beschleunigt die Bereitstellung, reduziert gleichzeitig die Ausbreitung, forciert Governance und verbessert die API-Qualität.

Seit seiner Einführung bei THINK hat die neue Funktion in unserer Kundenbasis starkes Interesse geweckt. Während der öffentlichen Vorschau erkannten Unternehmen in verschiedenen Branchen – vom Bankensektor bis zur Lebensmittelproduktion – schnell die Auswirkungen des Programms.

Die ersten Anwender hoben die Fähigkeit des API-Agenten hervor, wichtige Phasen des API-Lebenszyklus zu rationalisieren und zu beschleunigen. Insbesondere die KI-gestützte Validierung anhand von Governance-Regeln half den Teams, Governance-Richtlinien konsistenter durchzusetzen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Compliance zu verbessern. Das automatisierte Gerüst hat die Zeit bis zur ersten API erheblich verkürzt, während die integrierte Testgenerierung einen spürbaren Unterschied in der Effizienz und der Zeit bis zur Bereitstellung machte.

Das Feedback der Kunden war durchweg konsistent: Der Agent reduziert die Komplexität, erhöht die Produktivität und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung qualitativ hochwertigerer, gut gesteuerter APIs.