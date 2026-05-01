Ankündigung des watsonx Orchestrate E-Commerce-Pilotprojekts für KI-Agenten

Da Unternehmen nun die Phase der Experimente mit KI hinter sich lassen und zur tatsächlichen operativen Bereitstellung übergehen, wird die Koordination unerlässlich. KI-Agenten entfalten ihren größten Nutzen, wenn sie zusammenarbeiten – system-, team- und prozessübergreifend – anstatt isoliert zu agieren.

watsonx Orchestrate wurde entwickelt, um eine solche Koordination zu ermöglichen. Es bietet eine Orchestrierungsschicht, die es KI-Agenten ermöglicht, innerhalb von Unternehmens-Workflows zusammenzuarbeiten – mit integrierten Funktionen für Governance, Überwachung und Steuerung. Dadurch wird sichergestellt, dass agentengesteuerte Aktionen transparent und nachvollziehbar bleiben und mit den Richtlinien des Unternehmens im Einklang stehen.

Dieses E-Commerce-Pilotprojekt baut auf dieser Grundlage auf, indem es watsonx Orchestrate mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an KI-Agenten kombiniert, die gängige Unternehmensanforderungen abdecken – von der Recherche und dem Datenzugriff bis hin zu Vertriebsanalysen und Kundenbindung –, sodass Kunden agentische KI schneller und mit größerer Sicherheit zum Einsatz bringen können.