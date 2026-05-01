Ankündigung des watsonx Orchestrate E-Commerce-Pilotprojekts für KI-Agenten

IBM startet ein zeitlich begrenztes E-Commerce-Pilotprojekt, das es Kunden ermöglicht, ausgewählte, von Partnern entwickelte KI-Agenten direkt auf IBM.com zu kaufen – im Paket mit einem watsonx Orchestrate-Abonnement.
Zum ersten Mal können Kunden über eine einzige, einheitliche Kaufplattform auf der öffentlichen Produktwebsite von IBM eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an unternehmensgerechten Agenten entdecken, erwerben und sofort nutzen.
Dieses Pilotprojekt beseitigt eine der größten Hürden, mit denen Unternehmen bei der Einführung agentischer KI konfrontiert sind: den schnellen Übergang von der Evaluierungsphase zur Produktionsphase. Anstatt sich durch eine Vielzahl von Anbietern, Verträgen und Einführungswegen kämpfen zu müssen, erhalten Kunden Zugang zu bewährten KI-Agenten, die vom ersten Tag an in realen Workflows einsatzbereit sind.
Da Unternehmen nun die Phase der Experimente mit KI hinter sich lassen und zur tatsächlichen operativen Bereitstellung übergehen, wird die Koordination unerlässlich. KI-Agenten entfalten ihren größten Nutzen, wenn sie zusammenarbeiten – system-, team- und prozessübergreifend – anstatt isoliert zu agieren.
watsonx Orchestrate wurde entwickelt, um eine solche Koordination zu ermöglichen. Es bietet eine Orchestrierungsschicht, die es KI-Agenten ermöglicht, innerhalb von Unternehmens-Workflows zusammenzuarbeiten – mit integrierten Funktionen für Governance, Überwachung und Steuerung. Dadurch wird sichergestellt, dass agentengesteuerte Aktionen transparent und nachvollziehbar bleiben und mit den Richtlinien des Unternehmens im Einklang stehen.
Dieses E-Commerce-Pilotprojekt baut auf dieser Grundlage auf, indem es watsonx Orchestrate mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an KI-Agenten kombiniert, die gängige Unternehmensanforderungen abdecken – von der Recherche und dem Datenzugriff bis hin zu Vertriebsanalysen und Kundenbindung –, sodass Kunden agentische KI schneller und mit größerer Sicherheit zum Einsatz bringen können.
Im Rahmen dieses Pilotprojekts können Kunden watsonx Orchestrate zusammen mit bis zu sechs von watsonx Orchestrate-Partnern entwickelten KI-Agenten zu einem zeitlich begrenzten Sonderpreis erwerben.
Die folgenden Anwendungsfälle wurden ausgewählt, um Kunden zu veranschaulichen, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn Informationen über alle Workflows hinweg koordiniert werden – vom Zeitpunkt der Fragestellung über die Recherche und die Gewinnung von Erkenntnissen bis hin zur Vertriebsumsetzung und zur Kundenbindung. Jeder Agent bietet in seinem jeweiligen Bereich einen eigenständigen Mehrwert, doch gemeinsam – ermöglicht durch watsonx Orchestrate – bilden sie einen integrierten Workflow, der eine größere geschäftliche Wirkung erzielt.
Fragen und Anfragen sind nur der Ausgangspunkt. Diese Mitarbeiter beschleunigen den Weg von der Anfrage bis hin zu fundierten, umsetzbaren Antworten, indem sie Live-Webdaten, internes Wissen und koordinierte Workflows miteinander verbinden.
Erkenntnisse ohne Umsetzung sind nur leere Worte. Diese Agenten schließen diese Lücke – sie verbinden Ihr Marktwissen mit den nächsten Schritten Ihrer Teams.
In Kombination sorgen diese Komponenten für einen nahtlosen End-to-End-Ablauf: Sie identifizieren die richtigen Konten, erstellen die passende Nachricht und erreichen die Kunden automatisch über den richtigen Kanal.
Symplistic.ContentIQ von Symplistic.ai verwandelt Websites, Dokumente und Wissensdatenbanken in dialogorientierte Assistenten, die über eine vollautomatisierte agentenbasierte RAG-Pipeline kontextbezogene, präzise Antworten liefern.
Für Unternehmen, die über umfangreiche Inhaltsbibliotheken verfügen, verwandelt dieser Agent das, was einst statisch war, in etwas Dynamisches – und bietet Mitarbeitern und Kunden eine intelligentere Möglichkeit, genau das zu finden, was sie brauchen, wann immer sie es benötigen.
Kein einzelner Agent deckt alle Aspekte ab, doch wenn Forschungsagenten Erkenntnisse liefern, die als Grundlage für Entscheidungen dienen, sorgen Wissens-Agenten dafür, dass jede Unterhaltung auf korrekten Informationen basiert, und Kontakt-Agenten erreichen die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt – über Abteilungen, Teams und Workflows hinweg. Das ist agentische Orchestrierung in Aktion.
Ganz gleich, ob Sie im Vertrieb, im operativen Geschäft, im Kundenservice oder im Wissensmanagement tätig sind: Die wahre Stärke liegt nicht in einem einzelnen Agenten. Sie liegt darin, was geschieht, wenn diese Agenten über eine einzige Plattform koordiniert zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Dieses Pilotprojekt soll genau dies ermöglichen – indem es Kunden dabei unterstützt, schneller und sicherer mit agentischer KI zu beginnen. Durch die Zusammenführung von Intelligenz, Orchestrierung und Vertrauen in einer einzigen Lösung unternimmt IBM einen konkreten Schritt, um Unternehmen den Zugang zu agentischer KI sowie deren Bereitstellung und Skalierung im gesamten Unternehmen zu vereinfachen. Das ist watsonx Orchestrate.
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