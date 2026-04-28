Wir präsentieren das IBM® Bob Premium Package for Z

IBM kündigt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Strategie an, Unternehmen bei der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu unterstützen und neue Effizienz-, Produktivitäts- und Intelligenzstufen in den Entwicklungszyklus der IBM Z-Anwendung zu integrieren.
Wir freuen uns, das IBM Bob Premium Package for Z vorzustellen, das die Funktionen von IBM watsonx Code Assistant for Z integriert und erweitert, um Premium-Funktionen für Mainframe-Anwendungen im Unternehmensmaßstab bereitzustellen. Das IBM Bob Premium Package for Z ist derzeit als technische Vorschau verfügbar.
Moderne Entwickler erwarten eine Erfahrung in einem hochmodernen, agentischen Integrated Development Environment (IDE) und genau das können Teams, die an IBM Z-Anwendungen arbeiten, mit IBM Bob erleben.
IBM Bob ist ein KI-gestütztes Entwicklungstool für Unternehmensentwickler, das mehrstufige Modernisierungsaufgaben über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg planen, ausführen, validieren und steuern kann. Es kombiniert KI mit agentischer Orchestrierung, um komplexe Workflows direkt innerhalb der IDE aktiv voranzutreiben.
Das Premium Package for Z basiert auf IBM Bob und liefert tiefgreifende Kenntnisse der IBM Z-Domänensprache und Middleware direkt in die IBM Bob-Erfahrung. Hinzu kommen Z-spezifischer Kontext, fortschrittliche Analysetools und unternehmensspezifische Intelligenz, die der Plattform Einblicke in die Entwicklung von Mainframe-Anwendungen verschaffen. Die integrierte IDE unterstützt die Bearbeitung, das Linting und das Debugging von z/OS-Anwendungen und nutzt dabei umfangreiche kontextbezogene Signale wie Anwendungsmetadaten, Sprach- und Middleware-Kenntnisse und plattformspezifische Tools. In Kombination fördern diese Funktionen eine anwendungsweite Sichtbarkeit, umfassende Dokumentation, Codeverständnis und standardorientierte Unterstützung, die auf die Skalierung und Komplexität von IBM Z-Umgebungen von Unternehmen zugeschnitten sind.
Die Erfahrung wird durch speziell entwickelte Mainframe-Modi in Bob bereitgestellt, die darauf abgestimmt sind, wie Unternehmensteams Z-Anwendungen entwerfen, weiterentwickeln und modernisieren:
Der Architekturmodus ermöglicht systembezogenes Schlussfolgern über Mainframe-Anwendungen hinweg – und hilft Teams, Anwendungsstruktur, Abhängigkeiten, Geschäftsabsichten und Veränderungen zu verstehen, bevor Updates vorgenommen werden. Durch die Kombination umfangreicher Anwendungsmetadaten mit Multi-Modell-Intelligenz können kontextbezogene, unternehmensweite Erkenntnisse gewonnen werden, die die Produktivität von Entwicklern steigern, eine sichere Planung unterstützen und Architekturentscheidungen ermöglichen, die auf den Geschäftswert ausgerichtet sind.
Der Code-Modus führt komplexe, zeitintensive Entwicklungsaufgaben durch, indem er intelligente Partner und automatisierte Workflows nutzt, um schnelle und effiziente Ergebnisse zu erzielen. Er generiert, refaktorisiert und transformiert standardisierten Code mithilfe von Z-bewusstem Kontext und hilft dann, die Qualität durch priorisierte Erkenntnisse und automatisierte Problemlösung zu optimieren, zu debuggen und zu verbessern, wodurch technische Schulden, Risiken und Lieferzeiten reduziert werden.
Eine kostenlose, private technische Vorschau des IBM Bob Premium Package for Z ist jetzt verfügbar. Kunden können mithilfe der folgenden Schritte ihren Zugriff beantragen. Ist dies erfolgreich abgeschlossen, erhalten die Kunden eine E-Mail zur Bestätigung mit Zugang zu den erforderlichen Erweiterungen.
Melden Sie sich für die Think 2026 vom 4. bis 7. Mai 2026 in Boston, MA, an und nehmen Sie am 5. Mai 2026 um 10:30–10:45 Uhr EDT am Tech-Byte „Deliver AI-powered development to Z with IBM Bob“ teil, wo Sie das Bob Premium Package for Z in Aktion erleben können.
Weitere Informationen zu IBM Bob finden Sie im Ankündigungs-Blog oder erkunden Sie die kostenlose Testversion, mit der Entwickler schneller hochwertigen Code erstellen können.
Die während der technischen Vorschau verfügbaren Funktionen können von der allgemeinen Verfügbarkeitsversion der SaaS-Lösung abweichen. Die Roadmap kann sich ändern.