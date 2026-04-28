Wir präsentieren das IBM® Bob Premium Package for Z

Moderne Entwickler erwarten eine Erfahrung in einem hochmodernen, agentischen Integrated Development Environment (IDE) und genau das können Teams, die an IBM Z-Anwendungen arbeiten, mit IBM Bob erleben.

IBM Bob ist ein KI-gestütztes Entwicklungstool für Unternehmensentwickler, das mehrstufige Modernisierungsaufgaben über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg planen, ausführen, validieren und steuern kann. Es kombiniert KI mit agentischer Orchestrierung, um komplexe Workflows direkt innerhalb der IDE aktiv voranzutreiben.

Das Premium Package for Z basiert auf IBM Bob und liefert tiefgreifende Kenntnisse der IBM Z-Domänensprache und Middleware direkt in die IBM Bob-Erfahrung. Hinzu kommen Z-spezifischer Kontext, fortschrittliche Analysetools und unternehmensspezifische Intelligenz, die der Plattform Einblicke in die Entwicklung von Mainframe-Anwendungen verschaffen. Die integrierte IDE unterstützt die Bearbeitung, das Linting und das Debugging von z/OS-Anwendungen und nutzt dabei umfangreiche kontextbezogene Signale wie Anwendungsmetadaten, Sprach- und Middleware-Kenntnisse und plattformspezifische Tools. In Kombination fördern diese Funktionen eine anwendungsweite Sichtbarkeit, umfassende Dokumentation, Codeverständnis und standardorientierte Unterstützung, die auf die Skalierung und Komplexität von IBM Z-Umgebungen von Unternehmen zugeschnitten sind.