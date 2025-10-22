Ankündigung der IBM Db2 Vektorspeicher-Integration für LlamaIndex

Diese Integration basiert auf dem nativen Vektordatentyp von Db2 und kombiniert die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von Db2 mit der Flexibilität eines der am häufigsten verwendeten Open-Source-Frameworks für die LLM-Entwicklung.

Diese Version baut auf unserer früheren Db2-LangChain-Integration auf und erweitert die Unterstützung von Db2 für die beliebtesten Python-Frameworks, die zum Erstellen von suchverstärkten und agentischen KI-Anwendungen verwendet werden. Zusammen erleichtern diese Integrationen den Entwicklern das Erstellen von Prototypen, das Experimentieren und die Bereitstellung von Db2 als vertrauenswürdiger Grundlage für Open-Source-KI-Innovationen.