Ankündigung des IBM Bob Premium-Pakets für Z: Beschleunigung der Mainframe-Anwendungsmodernisierung in Unternehmen

Zusammen helfen diese Funktionen Entwicklern, komplexe IBM Z-Modernisierungsaufgaben schneller zu erledigen – vom Verständnis von Anwendungsumgebungen über das Refactoring von monolithischem Code bis hin zur Weiterentwicklung von Modernisierungsinitiativen mit agentischer KI. Durch die Nutzung von Z Understand und statischer Analyse zur Erstellung einer abfragefähigen Ansicht der Mainframe-Anwendungsumgebung hilft das Bob Premium-Paket für Z Teams dabei, die Auswirkungen von Änderungen über umfangreiche Programmabhängigkeiten und Codebases hinweg mit größerer Sicherheit als durch eine rein manuelle Analyse zu beurteilen.

Ein Entwickler, der beispielsweise mit der Erweiterung einer COBOL-Anwendung für Versicherungen beauftragt ist, kann mit einem einzigen Prompt einen mehrstufigen Modernisierungsworkflow starten:

„Ich muss der Tabelle mit den Kfz-Richtlinien eine Spalte hinzufügen, in der erfasst wird, ob das Fahrzeug elektrisch ist. Kannst du meine Codierungsstandards anwenden und alle betroffenen Programme aktualisieren?“

Mit diesem Prompt wendet das Tool fundiertes, Z-spezifisches Mainframe-Fachwissen durch einen kontrollierten, durchgängigen Workflow an. Governance, Skalierung, Ausführung und Argumentation werden in einer einzigen, nahtlosen Erfahrung vereint, die vorhersehbare, vertrauenswürdige Ergebnisse liefert und gleichzeitig den manuellen Aufwand enorm reduziert.