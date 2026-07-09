Ankündigung des IBM Bob Premium-Pakets für Z: Beschleunigung der Mainframe-Anwendungsmodernisierung in Unternehmen

KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen über die Modernisierung von IBM Z denken, aber die Generierung oder Übersetzung von Code ist nur ein Teil der Herausforderung. Die Modernisierung von Enterprise-Mainframe-Anwendungen bedeutet, komplette Anwendungsumgebungen zu verstehen, Abhängigkeiten zu bewerten, Veränderungen zu validieren und geschäftskritische Systeme weiterzuentwickeln, ohne Resilienz, Sicherheit oder Leistung zu beeinträchtigen.
Heute kündigt IBM die allgemeine Verfügbarkeit des IBM Bob Premium-Pakets für Z an, einer Weiterentwicklung von IBM watsonx Code Assistant für Z, um fortschrittliche KI auf Unternehmensebene für die Entwicklung von Mainframe-Anwendungen bereitzustellen. Das Premium-Paket wurde speziell für IBM Z-Umgebungen entwickelt und bietet ein neues Maß an Effizienz, Produktivität und Intelligenz im gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung und hilft Unternehmen dabei, sich schnell, präzise und zuverlässig zu modernisieren.
IBM Bob ist ein KI-orientierter Entwicklungspartner für Unternehmensentwickler, der bei der Planung, Ausführung, Validierung und Steuerung mehrstufiger Modernisierungsaufgaben im gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) hilft. Die Lösung bringt KI mit agentischer Orchestrierung zusammen, um komplexe Workflows direkt innerhalb der IDE aktiv voranzutreiben. Zusammen mit fundiertem logischem Denken steuert IBM Bob aktiv Entwicklungsaufgaben direkt in der IDE, geht über die reine Unterstützung hinaus und führt sie aus. Dadurch werden komplexe Entwicklungsarbeiten 20–40 % schneller erledigt und der Aufwand für strukturierte Workflows mit orchestrierter, durchgängiger Workflow-Automatisierung um 50–80 % reduziert.1
Das auf IBM Bob basierende Premium-Paket für Z integriert umfassendes IBM Z-Know-how direkt in die IBM Bob-Erfahrung. Die Lösung integriert plattformspezifische Sprache, Middleware-Bewusstsein und fortschrittliche Analyse, um unternehmensweite Intelligenz bereitzustellen, die auf Mainframe-Anwendungen zugeschnitten ist. Das Ergebnis ist ein umfassenderer Kontext, tiefere Erkenntnis und aussagekräftigere Ergebnisse für Mainframe-Entwickler und -Architekten.
Die Lösung wird durch speziell entwickelte Mainframe-Modi, Fähigkeiten und Tools bereitgestellt, die darauf abgestimmt sind, wie Unternehmensteams IBM Z-Anwendungen entwerfen, weiterentwickeln und modernisieren.
Direkt in die IDE integriert, unterstützt das IBM Bob Premium-Paket für Z das Bearbeiten, Linten und Debuggen für z/OS-Anwendungen, bereichert durch kontextuelle Signale wie Anwendungsmetadaten, Sprach- und Middleware-Bewusstsein sowie plattformspezifische Tools. Entwickler erhalten durchgängige Transparenz und Erkenntnisse, ohne ihren Workflow verlassen zu müssen.
Zusammen helfen diese Funktionen Entwicklern, komplexe IBM Z-Modernisierungsaufgaben schneller zu erledigen – vom Verständnis von Anwendungsumgebungen über das Refactoring von monolithischem Code bis hin zur Weiterentwicklung von Modernisierungsinitiativen mit agentischer KI. Durch die Nutzung von Z Understand und statischer Analyse zur Erstellung einer abfragefähigen Ansicht der Mainframe-Anwendungsumgebung hilft das Bob Premium-Paket für Z Teams dabei, die Auswirkungen von Änderungen über umfangreiche Programmabhängigkeiten und Codebases hinweg mit größerer Sicherheit als durch eine rein manuelle Analyse zu beurteilen.
Ein Entwickler, der beispielsweise mit der Erweiterung einer COBOL-Anwendung für Versicherungen beauftragt ist, kann mit einem einzigen Prompt einen mehrstufigen Modernisierungsworkflow starten:
„Ich muss der Tabelle mit den Kfz-Richtlinien eine Spalte hinzufügen, in der erfasst wird, ob das Fahrzeug elektrisch ist. Kannst du meine Codierungsstandards anwenden und alle betroffenen Programme aktualisieren?“
Mit diesem Prompt wendet das Tool fundiertes, Z-spezifisches Mainframe-Fachwissen durch einen kontrollierten, durchgängigen Workflow an. Governance, Skalierung, Ausführung und Argumentation werden in einer einzigen, nahtlosen Erfahrung vereint, die vorhersehbare, vertrauenswürdige Ergebnisse liefert und gleichzeitig den manuellen Aufwand enorm reduziert.
Das IBM Bob Premium-Paket für Z bietet anwendungsweite Sichtbarkeit, umfassende Dokumentation, ein tieferes Codeverständnis und standardorientierte Unterstützung – alles für die Größe, Komplexität und Anforderungen von Unternehmensumgebungen mit IBM Z.
Durch die Erweiterung von IBM Bob mit IBMs jahrzehntelanger IBM Z-Expertise mittels speziell entwickelter Workflows, Domainintelligenz und Unternehmenskontext hilft es Teams, das Anwendungsverständnis zu beschleunigen, die Auswirkungsanalyse zu automatisieren und mit dem Vertrauen, der Qualität und der Kontrolle zu modernisieren, die geschäftskritische Systeme erfordern.
Möchten Sie Bob ausprobieren? Erkunden Sie unsere kostenlose Testversion.