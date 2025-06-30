Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM Db2 Bring Your Own Cloud auf Azure

Unser Managed Service ist von Grund auf so konzipiert, dass er cloudnative Technologien integriert und Kunden hilft, bei einer Modernisierung schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. IBM Db2 SaaS auf Azure bietet, wie AWS und IBM Cloud, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher, hohe Verfügbarkeit mit mehreren Knoten zur Unterstützung der Anwendungen sowie Langlebigkeit durch automatisierte Backups und punktuelle Wiederherstellung.

Kunden, die mit Db2 zu Azure VPC wechseln, können diese Hauptmerkmale nutzen:

Skalierung einer Instanz auf bis zu 256 TiB Speicher und bis zu 128 vCPUs an Rechenleistung Nahtlose, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher Die automatische Erweiterung des Speicherplatzes stellt sicher, dass der Speicherplatz unseren Kunden nie ausgeht IOPS (Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde) und durchsatzbasierte Speicherskalierung, wodurch die Leistungssteigerung vorhandener Speichervolumes vereinfacht wird Hohe Verfügbarkeit mit 2 verfügbaren Knoten, verteilt auf 2 Verfügbarkeitszonen Wechseln Sie problemlos von einem einzelnen Knoten zu einer Hochverfügbarkeitskonfiguration Backup/Restore mit 14-tägigen fortlaufenden Snapshots und vollständiger wöchentlicher Db2-Sicherung mit der Option für unbegrenzte Backups in Azure Blob (Binary Large Object)-Speicher Unterstützung für öffentliche/private Azure-Konnektivität innerhalb eines VNET (Virtual Network) des Kunden

Wir planen außerdem, einige zusätzliche Funktionen bald nach der allgemeinen Verfügbarkeit zu veröffentlichen. Dazu gehören: