Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM Db2 Bring Your Own Cloud auf Azure

30. Juni 2025

Autoren

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Wir sind stolz darauf, die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) auf Azure ankündigen zu können. Diese transformative Lösung, die auf den bestehenden Vorteilen von Db2 on Cloud aufbaut, ist ein verwalteter Service, der die geschäftskritischen Workloads der Welt auf IBM Cloud und AWS unterstützt und wir freuen uns, diesen Service in Azure zu integrieren.

8 Hauptfunktionen von IBM Db2

Unser Managed Service ist von Grund auf so konzipiert, dass er cloudnative Technologien integriert und Kunden hilft, bei einer Modernisierung schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. IBM Db2 SaaS auf Azure bietet, wie AWS und IBM Cloud, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher, hohe Verfügbarkeit mit mehreren Knoten zur Unterstützung der Anwendungen sowie Langlebigkeit durch automatisierte Backups und punktuelle Wiederherstellung.

Kunden, die mit Db2 zu Azure VPC wechseln, können diese Hauptmerkmale nutzen:

  1. Skalierung einer Instanz auf bis zu 256 TiB Speicher und bis zu 128 vCPUs an Rechenleistung
  2. Nahtlose, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher
  3. Die automatische Erweiterung des Speicherplatzes stellt sicher, dass der Speicherplatz unseren Kunden nie ausgeht
  4. IOPS (Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde) und durchsatzbasierte Speicherskalierung, wodurch die Leistungssteigerung vorhandener Speichervolumes vereinfacht wird
  5. Hohe Verfügbarkeit mit 2 verfügbaren Knoten, verteilt auf 2 Verfügbarkeitszonen
  6. Wechseln Sie problemlos von einem einzelnen Knoten zu einer Hochverfügbarkeitskonfiguration
  7. Backup/Restore mit 14-tägigen fortlaufenden Snapshots und vollständiger wöchentlicher Db2-Sicherung mit der Option für unbegrenzte Backups in Azure Blob (Binary Large Object)-Speicher
  8. Unterstützung für öffentliche/private Azure-Konnektivität innerhalb eines VNET (Virtual Network) des Kunden

Wir planen außerdem, einige zusätzliche Funktionen bald nach der allgemeinen Verfügbarkeit zu veröffentlichen. Dazu gehören:

  • Regionsübergreifende Notfallwiederherstellung zur Sicherstellung der Geschäfts- und Betriebskontinuität, wenn eine ganze Region von einem Ausfall betroffen ist
  • Active Directory/LDAP-Integration (Lightweight Directory Access Protocol) erleichtert die Verbindung mit dem Unternehmensverzeichnis
  • Mehrere Db2-Datenbanken pro Instanz erleichtern den kostengünstigen Betrieb von Db2
  • Einfache Migration mit Backup der lokalen Datenbank und Wiederherstellung zu Db2 auf Azure

6 Vorteile von IBM Db2 Bring Your Own Cloud auf Azure

Die Einführung dieser Services in Azure als gemeinsamer Managed Service – oder Bring Your Own Cloud-Modell (BYOC) – mit der Datenbankinstanz, die direkt in der Azure Virtual Private Cloud (VPC) des Kunden bereitgestellt wird, bietet ein robustes Integrationsframework, das sich nahtlos in die bestehende Cloudumgebung des Kunden einfügt.

Unsere Kunden können nun die folgenden Vorteile haben, während sie ihre Daten in ihrer Umgebung verwalten:

  1. Compliance und Sicherheit: Ermöglicht es Kunden, die Datenbankinstanz innerhalb ihres Azure-Cloud-Kontos oder ihrer Virtual Private Cloud auszuführen und so die Vorteile ihres bestehenden Cloud-Sicherheitsstatus zu nutzen, um ihre strengsten Anforderungen zu erfüllen.
  2. Überwachung und Auditierung: Ermöglicht eine granulare Überwachung und Auditierung, einschließlich Kontrollen auf Netzwerkebene, die eine beispiellose Transparenz und Kontrolle schaffen.
  3. Zusammenlegung von Daten: Hilft unseren Kunden, ihre Datenquellen innerhalb ihrer eigenen VPCs oder ihres Azure-Kontos zusammenzuführen, wodurch eine nahtlose Konnektivität zu Ressourcen und Anwendungen gewährleistet wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer externen Vernetzung.
  4. Infrastruktureffizienz: Nutzen Sie Rabatte für Cloud-Anbieter mit Infrastruktur im Azure-Konto des Kunden, um Infrastrukturnutzung und -kosten zu optimieren.
  5. Skalierbarkeit und Elastizität: Bietet die Möglichkeit, Computing-Ressourcen dynamisch an sich ändernde Anforderungen anzupassen.
  6. Managed Services: Werden von Db2-Experten verwaltet, damit sich unsere Kunden auf das konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist.

Entwickelt für die unternehmenskritischen Workloads der ganzen Welt auf Azure

IBM Db2 auf Azure ist entwickelt, um alle geschäftskritischen Anforderungen zu erfüllen, und dient als revolutionäre Lösung für Unternehmen, die auf SaaS umsteigen und Azure als ihren wichtigsten Cloud-Provider etablieren wollen.

