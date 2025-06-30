Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von IBM Db2 Bring Your Own Cloud auf Azure

30. Juni 2025
Wir sind stolz darauf, die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) auf Azure ankündigen zu können. Diese transformative Lösung, die auf den bestehenden Vorteilen von Db2 on Cloud aufbaut, ist ein verwalteter Service, der die geschäftskritischen Workloads der Welt auf IBM Cloud und AWS unterstützt und wir freuen uns, diesen Service in Azure zu integrieren.
Unser Managed Service ist von Grund auf so konzipiert, dass er cloudnative Technologien integriert und Kunden hilft, bei einer Modernisierung schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. IBM Db2 SaaS auf Azure bietet, wie AWS und IBM Cloud, unabhängige Skalierung von Rechenleistung und Speicher, hohe Verfügbarkeit mit mehreren Knoten zur Unterstützung der Anwendungen sowie Langlebigkeit durch automatisierte Backups und punktuelle Wiederherstellung.
Kunden, die mit Db2 zu Azure VPC wechseln, können diese Hauptmerkmale nutzen:
Wir planen außerdem, einige zusätzliche Funktionen bald nach der allgemeinen Verfügbarkeit zu veröffentlichen. Dazu gehören:
Die Einführung dieser Services in Azure als gemeinsamer Managed Service – oder Bring Your Own Cloud-Modell (BYOC) – mit der Datenbankinstanz, die direkt in der Azure Virtual Private Cloud (VPC) des Kunden bereitgestellt wird, bietet ein robustes Integrationsframework, das sich nahtlos in die bestehende Cloudumgebung des Kunden einfügt.
Unsere Kunden können nun die folgenden Vorteile haben, während sie ihre Daten in ihrer Umgebung verwalten:
IBM Db2 auf Azure ist entwickelt, um alle geschäftskritischen Anforderungen zu erfüllen, und dient als revolutionäre Lösung für Unternehmen, die auf SaaS umsteigen und Azure als ihren wichtigsten Cloud-Provider etablieren wollen.